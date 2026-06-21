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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: नौकरी से निवेश तक हर फैसला होगा अहम, जानें मकर वाले इस सप्ताह क्या करें, क्या टालें

Makar Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: नौकरी से निवेश तक हर फैसला होगा अहम, जानें मकर वाले इस सप्ताह क्या करें, क्या टालें

Makar Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मकर राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 21 Jun 2026 06:35 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

करियर और नौकरी:
वीक स्टार्टिंग एंप्लॉयड पर्सन के लिए समय मिलाजुला रहने वाला है. जॉब में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने से शुरुआत में दबाव और चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और समझदारी से स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती जाएगी. न्यू एम्प्लॉयड पर्सन को अपने काम की बारीकियों को समझने और खुद को साबित करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा.

अन-एम्प्लॉयड लोगों को पार्ट-टाइम जॉब या फ्रीलांस अवसर मिल सकते हैं, जो आगे चलकर स्थायी अवसर का रूप ले सकते हैं. ऑफिस में को-वर्कर, जूनियर और बॉस के साथ व्यवहार संतुलित और पेशेवर रखें, क्योंकि यही भविष्य में प्रमोशन और इंक्रीमेंट का आधार बनेगा. कुछ लोगों को नई स्किल सीखने या ट्रेनिंग का अवसर भी मिल सकता है, जो करियर ग्रोथ के लिए लाभदायक रहेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा:
हेल्थ के लिहाज से यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. थकान, बदन दर्द, नींद की कमी या काम के दबाव का असर आपकी ऊर्जा पर दिखाई दे सकता है. खान-पान और दिनचर्या में लापरवाही से बचें तथा पर्याप्त आराम लें. लंबी और अनावश्यक ट्रेवलिंग से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि इससे समय और धन दोनों का नुकसान हो सकता है. यदि यात्रा जरूरी हो तो पहले से पूरी तैयारी रखें. योग, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए स्क्रीन टाइम कम करना भी लाभकारी होगा.

युवा, राजनीति और सामाजिक जीवन:
न्यू जनरेशन के युवा इस समय सोशल लाइफ और नेटवर्किंग में अधिक सक्रिय रहेंगे. नए लोगों से संपर्क और नए अनुभव उनके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. हालांकि समय और प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पॉलिटिशियन और समाजसेवी लोगों को अपने वादों और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. जनता से संवाद और व्यवहार में पारदर्शिता उन्हें लाभ दे सकती है. सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों से सम्मान और पहचान बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी.

बिजनेस, धन और कानूनी मामले:
बिजनेस में पार्टनरशिप से जुड़े फैसले बहुत सोच-समझकर लें. न्यू बिजनेसमैन को मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति, मार्केट रिसर्च और ग्राहकों की जरूरतों को समझना होगा. यदि बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी या नई मशीनरी खरीदने की योजना है तो बैंक लोन और उससे जुड़े दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें. कानूनी मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नुकसान पहुंचा सकती है और विरोधी आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. वेल्थ की स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए निवेश और खर्च दोनों में संतुलन रखें. पुराने आर्थिक मामलों को निपटाने का प्रयास भी इस समय लाभ देगा.

पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध:
पारिवारिक जीवन में रिश्तेदारों के आगमन से घर में रौनक बढ़ेगी, हालांकि खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. परिवार में किसी अविवाहित सदस्य के विवाह की चर्चा तेज हो सकती है और शुभ कार्यों की रूपरेखा बन सकती है. लव लाइफ में पार्टनर की भावनाओं और अपेक्षाओं का सम्मान करें, क्योंकि छोटी बातों को नजरअंदाज करने से रिश्ते मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर होंगी. धार्मिक यात्रा या किसी पवित्र स्थल के दर्शन का अवसर मिल सकता है, जहां दान-पुण्य करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

शिक्षा, कला और खेल:
जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को इस समय पढ़ाई में अधिक अनुशासन और समय देना होगा क्योंकि बीच-बीच में ध्यान भटकाने वाली परिस्थितियां बन सकती हैं. नियमित अभ्यास और सही योजना से अच्छे परिणाम मिलेंगे. आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को अपनी कला में नए प्रयोग करने चाहिए, जिससे उन्हें नई पहचान और अवसर मिल सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय लगातार अभ्यास और धैर्य का है. मेहनत जारी रखने से भविष्य में बड़ी उपलब्धियां और खुशियां मिलने के संकेत हैं. साथ ही अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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