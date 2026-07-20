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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: मकर वालों किस पर भरोसा करना पड़ेगा भारी? देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: मकर वालों किस पर भरोसा करना पड़ेगा भारी? देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए जुलाई का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026:मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य, संयम और सूझबूझ से काम लेने का संकेत दे रहा है. सप्ताह के दौरान आपको बेवजह के विवादों और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना होगा. छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

सप्ताह की शुरुआत में कुछ कार्य आपकी  अपेक्षा के अनुसार पूरे नहीं होंगे, लेकिन निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच के कारण धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी. इस सप्ताह किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को भावनाओं में आकर लेने से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

करियर और कारोबार

करियर के लिहाज से सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. किसी सहकर्मी या उच्च अधिकारी के साथ गलतफहमी अथवा कार्यालय की राजनीति के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सप्ताह के मध्य में कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकता है, इसलिए अपने काम में पूरी पारदर्शिता रखें और बिना ठोस कारण किसी पर भरोसा करने से बचें.

व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिलने से मन थोड़ा परेशान हो सकता है. कारोबार में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. यदि आप नया निवेश या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल जल्दबाजी न करें. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लें. सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ पुराने ग्राहक या व्यापारिक संपर्क लाभ दिला सकते हैं, जिससे स्थिति में सुधार आएगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सावधानी बरतना आवश्यक होगा. आय के मुकाबले खर्च अधिक रहने से बजट प्रभावित हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और केवल जरूरी कार्यों पर ही धन खर्च करें. यदि किसी को उधार देने या बड़ा निवेश करने का विचार है तो पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें. सप्ताह के अंत तक रुका हुआ धन मिलने या किसी पुराने कार्य से लाभ मिलने के संकेत मिल सकते हैं.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में धैर्य और मधुर व्यवहार से काम लें. परिवार के बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. घर के किसी सदस्य की भावनाओं को नजरअंदाज न करें, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. किसी गलतफहमी को समय रहते दूर करने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता होगी. सामाजिक जीवन में नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें.

शिक्षा और स्वास्थ्य

परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपेक्षित सफलता पाने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी. नियमित अध्ययन और अनुशासन ही सफलता की कुंजी साबित होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और नियमित योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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