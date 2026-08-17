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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: मकर वालों के शुभचिंतकों की मदद से बनेंगे काम, करियर बदलने में जल्दबाजी पड़ेगी भारी

Makar Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: मकर वालों के शुभचिंतकों की मदद से बनेंगे काम, करियर बदलने में जल्दबाजी पड़ेगी भारी

Makar Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मकर राशि के लिए अगस्त का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Updated at : 17 Aug 2026 06:45 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत शानदार होगी और शुभचिंतकों की मदद से अधूरे काम पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा.

आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा जता सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिलने पर उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें, इससे आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी. पढ़ाई और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है, उन्हें सफलता से जुड़ी खबर मिल सकती है.

करियर में सोच-समझकर लें बड़ा फैसला

बड़े फैसले लेते समय परिवार का साथ मिलेगा और जीवनसाथी आपका समर्थन करेगा. यदि आप नौकरी बदलने या करियर में नई दिशा तलाशने की योजना बना रहे हैं तो विकल्पों की अच्छी तरह तुलना करें. केवल भावनाओं या किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह के आधार पर फैसला न लें. करियर बदलने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें. नई जगह जाने से पहले वेतन, जिम्मेदारियों और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह समझ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

सप्ताह के दूसरे हिस्से में संभलकर चलें

हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में नौकरीपेशा जातकों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. काम का दबाव बढ़ सकता है और किसी सहकर्मी के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. इसलिए अनावश्यक विवाद से दूर रहें और सभी के साथ मिलकर काम करें. किसी की बात का तुरंत जवाब देने के बजाय परिस्थिति को समझकर प्रतिक्रिया दें. कारोबारियों को भी साझेदारी और लेन-देन के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

आर्थिक मामलों में रखें संतुलन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अचानक आने वाले खर्च आपका बजट प्रभावित कर सकते हैं. किसी बड़ी खरीदारी या निवेश से पहले अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करें. पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद हो सकती है, लेकिन जोखिम वाले विकल्पों में धन लगाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें. सप्ताह के अंत में बचत पर ध्यान देना आपके लिए उपयोगी रहेगा.

प्रेम संबंधों में बातचीत से दूर होगी गलतफहमी

प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. गलतफहमियां दूर करने के लिए बातचीत का सहारा लें और साथी की भावनाओं की अनदेखी न करें. छोटी बातों को लेकर बहस करने के बजाय एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा समर्थन मिलेगा और साथ मिलकर लिए गए फैसले भविष्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं. सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति से बातचीत का अवसर मिल सकता है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Horoscope 2026 Makar Weekly Horoscope
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