Makar Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:

14 जून से 20 जून कड़ी मेहनत और अनुशासन की मांग करता है. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ किसी नए इन्वेस्टमेंट को लेकर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन सूझबूझ से काम लें. पुश्तैनी यानी एन्सेस्ट्रल बिजनेस में इस वीक आपको ओल्ड कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. देश-विदेश के बिजनेसमैन के लिए अंतरराष्ट्रीय वॉर सिचुएशन के चलते कच्चे माल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे आपके ऑर्डर डिले हो सकते हैं और घाटे की स्थिति बन सकती है. हालांकि, जो बिजनेस वुमन रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या फाइनेंस के बिजनेस में हैं.

उन्हें इस वीक कोई बड़ा क्लाइंट मिलेगा और प्रॉपर्टी के किसी पुराने मामले में बड़ी कानूनी जीत हासिल होगी, जिससे कॉरपोरेट मीटिंग में उनका दबदबा कायम रहेगा. बिजनेस को घाटे से उबारने के लिए जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे, तो शुरुआत में लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन धीरे-धीरे ओल्ड सिस्टम का सारा घाटा कवर हो जाएगा.

नौकरी और रोजगार:

नौकरीपेशा लोगों यानी एंप्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, सीनियर्स आप पर काम का प्रेशर बनाएंगे और जूनियर कोवर्कर्स आपकी गलतियां ढूंढकर सीनियर्स के कान भरने जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. जो एम्प्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन पर इस वीक घर लौटने का भारी फैमिली प्रेशर रहेगा, लेकिन वर्क कमिटमेंट्स के कारण वे जा नहीं पाएंगे. ऑफिशियल ट्रैवल इस वीक थकाऊ और बेनतीजा रह सकता है, इसलिए ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. अन एम्प्लॉयड पर्सन को रोजगार के लिए अभी और भागदौड़ करनी पड़ेगी.

करियर और शिक्षा:

जून के महीने में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, लर्नर्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल है, घर के लगातार घरेलू कलह और अशांत माहौल के कारण आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, जिसके चलते कॉम्पिटिशन में फेल होने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने के लिए किसी शांत जगह का चुनाव करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:

लव लाइफ में पार्टनर के साथ थोड़ा रूखापन आ सकता है. पैतृक प्रॉपर्टी का झगड़ा इस वीक किसी कानूनी पेच में फंस सकता है, जिससे सुलझने के बजाय बात और बढ़ जाएगी. संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन वीकेंड तक संतान सुख मिलेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक यात्रा की चर्चा तो होगी, लेकिन बजट की कमी के कारण प्लान पोस्टपोन करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य:

हेल्थ के मोर्चे पर नेगेटिव बात यह है कि आपको जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस या घुटनों की समस्या परेशान कर सकती है, वहीं पॉजिटिव बात यह है कि आपका नर्वस सिस्टम मजबूत रहेगा और आप मानसिक रूप से विचलित नहीं होंगे.

राजनीति और समाज सेवा:

पॉलिटिशियन और समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों को इस वीक जनता के बीच जाकर कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी उनकी साख बचेगी.

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