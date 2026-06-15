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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: करियर में इंतजार, बिजनेस में संघर्ष और अंत में राहत के संकेत, मकर का साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: करियर में इंतजार, बिजनेस में संघर्ष और अंत में राहत के संकेत, मकर का साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मकर राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:45 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:
14 जून से 20 जून कड़ी मेहनत और अनुशासन की मांग करता है. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ किसी नए इन्वेस्टमेंट को लेकर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन सूझबूझ से काम लें. पुश्तैनी यानी एन्सेस्ट्रल बिजनेस में इस वीक आपको ओल्ड कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. देश-विदेश के बिजनेसमैन के लिए अंतरराष्ट्रीय वॉर सिचुएशन के चलते कच्चे माल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे आपके ऑर्डर डिले हो सकते हैं और घाटे की स्थिति बन सकती है. हालांकि, जो बिजनेस वुमन रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या फाइनेंस के बिजनेस में हैं.

उन्हें इस वीक कोई बड़ा क्लाइंट मिलेगा और प्रॉपर्टी के किसी पुराने मामले में बड़ी कानूनी जीत हासिल होगी, जिससे कॉरपोरेट मीटिंग में उनका दबदबा कायम रहेगा. बिजनेस को घाटे से उबारने के लिए जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे, तो शुरुआत में लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन धीरे-धीरे ओल्ड सिस्टम का सारा घाटा कवर हो जाएगा.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा लोगों यानी एंप्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, सीनियर्स आप पर काम का प्रेशर बनाएंगे और जूनियर कोवर्कर्स आपकी गलतियां ढूंढकर सीनियर्स के कान भरने जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. जो एम्प्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन पर इस वीक घर लौटने का भारी फैमिली प्रेशर रहेगा, लेकिन वर्क कमिटमेंट्स के कारण वे जा नहीं पाएंगे. ऑफिशियल ट्रैवल इस वीक थकाऊ और बेनतीजा रह सकता है, इसलिए ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. अन एम्प्लॉयड पर्सन को रोजगार के लिए अभी और भागदौड़ करनी पड़ेगी.

करियर और शिक्षा:
जून के महीने में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, लर्नर्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल है, घर के लगातार घरेलू कलह और अशांत माहौल के कारण आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, जिसके चलते कॉम्पिटिशन में फेल होने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने के लिए किसी शांत जगह का चुनाव करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ में पार्टनर के साथ थोड़ा रूखापन आ सकता है. पैतृक प्रॉपर्टी का झगड़ा इस वीक किसी कानूनी पेच में फंस सकता है, जिससे सुलझने के बजाय बात और बढ़ जाएगी. संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन वीकेंड तक संतान सुख मिलेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक यात्रा की चर्चा तो होगी, लेकिन बजट की कमी के कारण प्लान पोस्टपोन करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य:
हेल्थ के मोर्चे पर नेगेटिव बात यह है कि आपको जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस या घुटनों की समस्या परेशान कर सकती है, वहीं पॉजिटिव बात यह है कि आपका नर्वस सिस्टम मजबूत रहेगा और आप मानसिक रूप से विचलित नहीं होंगे.

राजनीति और समाज सेवा:
पॉलिटिशियन और समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों को इस वीक जनता के बीच जाकर कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी उनकी साख बचेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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