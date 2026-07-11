INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: मकर राशि वालों को मेहनत दिलाएगी सफलता, मगर एक छोटी चूक विरोधियों को दे सकती है मौका

Makar Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: मकर राशि वालों को मेहनत दिलाएगी सफलता, मगर एक छोटी चूक विरोधियों को दे सकती है मौका

Makar Saptahik Rashifal 5 to 11 July 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए जुलाई का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और नौकरी

मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है, जबकि उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को सप्ताह की शुरुआत में ही पूरा करने का प्रयास करें. इस दौरान आपके करियर से जुड़े प्रयास सफल होंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत तथा कार्यकुशलता की सराहना होगी.

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे. टीमवर्क और सकारात्मक व्यवहार के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यों में अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और परिणाम थोड़े धीमे मिल सकते हैं. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह का पहला भाग आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा. आप अपने पराक्रम और सूझबूझ से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सफल होंगे. व्यवसाय से जुड़े लोगों को यात्राओं से लाभ मिलने के योग हैं और नए व्यापारिक संपर्क भविष्य में फायदा दिला सकते हैं. कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना रहेगी. यदि किसी नए निवेश या विस्तार की योजना बना रहे हैं तो सप्ताह का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिश्रम के अनुपात में अपेक्षाकृत कम लाभ मिल सकता है, इसलिए आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और कमजोरियों को सार्वजनिक करने से बचें, क्योंकि विरोधी उनका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ बातों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर संवाद करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ाने के बजाय समझदारी और धैर्य से स्थिति को संभालने का प्रयास करें. इष्ट-मित्रों और करीबी लोगों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपसी विश्वास को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी. किसी गलतफहमी को बढ़ने देने के बजाय समय रहते बातचीत के माध्यम से उसे दूर करें. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है, लेकिन उचित मार्गदर्शन और सहयोग से स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से विश्वास मजबूत होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह के उत्तरार्ध में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने या मौसम संबंधी परेशानी के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता है. अत्यधिक काम के दबाव से थकान और तनाव भी महसूस हो सकता है. इसलिए नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें.

योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, इससे मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी. यदि किसी स्वास्थ्य समस्या के संकेत मिलें तो उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय सलाह लें. पूरे सप्ताह संयम, सकारात्मक सोच और समय प्रबंधन के साथ आगे बढ़ने पर अधिकांश परिस्थितियां आपके नियंत्रण में बनी रहेंगी.

Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: धनु राशि वालों की नौकरी में आएगा नया मोड़! जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Makar Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Makar Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: मकर राशि वालों को मेहनत दिलाएगी सफलता, मगर एक छोटी चूक विरोधियों को दे सकती है मौका
मकर राशि वालों को मेहनत दिलाएगी सफलता, मगर एक छोटी चूक विरोधियों को दे सकती है मौका
धर्म
Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: धनु राशि वालों की नौकरी में आएगा नया मोड़! जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम
धनु राशि वालों की नौकरी में आएगा नया मोड़! जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम
धर्म
Vrishchik Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: वृश्चिक वालों का पूरा होगा टारगेट, सैलेरी बढ़ने के योग, बस ध्यान रखें ये चेतावनी
वृश्चिक वालों का पूरा होगा टारगेट, सैलेरी बढ़ने के योग, बस ध्यान रखें ये चेतावनी
धर्म
Tula Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: तुला वालों को इस सप्ताह मिल सकता है प्रॉपर्टी में फायदा, पर पढ़ाई में रहें अलर्ट, देखें साप्ताहिक राशिफल
तुला वालों को इस सप्ताह मिल सकता है प्रॉपर्टी में फायदा, पर पढ़ाई में रहें अलर्ट, देखें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बवाल, BJP जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम ने दिया सामूहिक इस्तीफा
दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बवाल, BJP जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम ने दिया सामूहिक इस्तीफा
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
बॉलीवुड
राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में 3 महीने की सजा, पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना, नहीं भरा तो काटनी होगी जेल
राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना, नहीं भरा तो काटनी होगी जेल
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget