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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: प्रमोशन और नई नौकरी के मौके, खर्चों पर ब्रेक और लव लाइफ में सतर्कता; पढ़ें वीकली राशिफल

मकर साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: प्रमोशन और नई नौकरी के मौके, खर्चों पर ब्रेक और लव लाइफ में सतर्कता; पढ़ें वीकली राशिफल

Makar Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: मकर राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में उच्च अधिकारियों का वरदान, न्यू जॉब, बजट का गणित, निवेश सलाह और दांपत्य तालमेल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 05:59 PM (IST)
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मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए नई करियर संभावनाओं, वित्तीय सतर्कता और व्यक्तिगत जीवन में संयम बरतने का संदेश लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने पेशेवर दायित्वों और निजी जीवन के बीच एक बेहद महीन व नाजुक संतुलन बनाकर चलना होगा. 

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फेस्टिव सीजन की भागदौड़ के बीच कार्यक्षेत्र में जहां वरिष्ठों का भरपूर वरदान मिलेगा, वहीं घरेलू खर्चों और रिश्तों के मोर्चे पर आपको अत्यधिक सजग रहने की दरकार होगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

उच्च अधिकारियों की कृपा और पदोन्नति: नौकरीपेशा जातकों पर दफ्तर के वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों का पूरा आशीर्वाद बना रहेगा. आपकी कार्यनिष्ठा को देखते हुए प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाहे पदभार के स्पष्ट रास्ते खुलेंगे.

नई नौकरी जॉइन करने के शुभ अवसर: जो जातक लंबे समय से नौकरी बदलने या बेहतर संस्थान की तलाश में थे, उन्हें इस पावन सप्ताह में किसी प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़ने या नई जॉब जॉइन करने की सुखद खबर मिल सकती है.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

बजट नियंत्रण और घरेलू खर्चे: फेस्टिव सीजन के उल्लास, घर की साज-सज्जा और खरीदारी में अचानक भारी उछाल आने से आपका तय बजट डगमगा सकता है. अनावश्यक दिखावे और फिजूलखर्ची से बचें, ताकि महीने के बाकी दिनों में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े.

प्रॉपर्टी व शेयर बाजार में निवेश की सावधानी: यदि आप इस दौरान जमीन, मकान, दुकान या शेयर मार्केट में पूंजी लगाने की योजना बना रहे हैं, तो किसी वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) की मदद जरूर लें. बिना सोचे-समझे किया गया बड़ा निवेश जोखिम पैदा कर सकता है.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में बाहरी दखल से बचाव: प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की गैर-जरूरी दखलअंदाजी से गलतफहमियां या तनाव पैदा होने की आशंका है. किसी की सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय पार्टनर के साथ सीधा संवाद करें और अटूट भरोसा बनाए रखें.

पारिवारिक वातावरण और संतुलन: घर में त्योहार की रौनक रहेगी, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिजनों को समय न दे पाना हल्की नाराजगी की वजह बन सकता है. थोड़ा वक्त अपनों के साथ भी जरूर बिताएं.

तनावमुक्त दिनचर्या और सेहत: काम के बोझ और बजट की चिंता को मानसिक सेहत पर हावी न होने दें. समय पर खान-पान और योग-प्राणायाम से खुद को पूरी तरह फिट व ऊर्जावान बनाए रखें.

शुभ रंग: गहरा नीला और स्लेटी (ग्रे)

शुभ अंक: 8 और 4

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. शनिवार या धनतेरस के दिन किसी गरीब या सफाईकर्मी को काले तिल, कंबल या सरसों के तेल का दान करें. 

दीपावली की शाम माता महालक्ष्मी के सम्मुख नीले या लाल पुष्प अर्पित कर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें मिटेंगी, आर्थिक स्थिरता आएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:59 PM (IST)
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Capricorn Weekly Horoscope Makar Saptahik Rashifal
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