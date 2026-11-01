मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए नई करियर संभावनाओं, वित्तीय सतर्कता और व्यक्तिगत जीवन में संयम बरतने का संदेश लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने पेशेवर दायित्वों और निजी जीवन के बीच एक बेहद महीन व नाजुक संतुलन बनाकर चलना होगा.

फेस्टिव सीजन की भागदौड़ के बीच कार्यक्षेत्र में जहां वरिष्ठों का भरपूर वरदान मिलेगा, वहीं घरेलू खर्चों और रिश्तों के मोर्चे पर आपको अत्यधिक सजग रहने की दरकार होगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

उच्च अधिकारियों की कृपा और पदोन्नति: नौकरीपेशा जातकों पर दफ्तर के वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों का पूरा आशीर्वाद बना रहेगा. आपकी कार्यनिष्ठा को देखते हुए प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाहे पदभार के स्पष्ट रास्ते खुलेंगे.

नई नौकरी जॉइन करने के शुभ अवसर: जो जातक लंबे समय से नौकरी बदलने या बेहतर संस्थान की तलाश में थे, उन्हें इस पावन सप्ताह में किसी प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़ने या नई जॉब जॉइन करने की सुखद खबर मिल सकती है.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

बजट नियंत्रण और घरेलू खर्चे: फेस्टिव सीजन के उल्लास, घर की साज-सज्जा और खरीदारी में अचानक भारी उछाल आने से आपका तय बजट डगमगा सकता है. अनावश्यक दिखावे और फिजूलखर्ची से बचें, ताकि महीने के बाकी दिनों में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े.

प्रॉपर्टी व शेयर बाजार में निवेश की सावधानी: यदि आप इस दौरान जमीन, मकान, दुकान या शेयर मार्केट में पूंजी लगाने की योजना बना रहे हैं, तो किसी वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) की मदद जरूर लें. बिना सोचे-समझे किया गया बड़ा निवेश जोखिम पैदा कर सकता है.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में बाहरी दखल से बचाव: प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की गैर-जरूरी दखलअंदाजी से गलतफहमियां या तनाव पैदा होने की आशंका है. किसी की सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय पार्टनर के साथ सीधा संवाद करें और अटूट भरोसा बनाए रखें.

पारिवारिक वातावरण और संतुलन: घर में त्योहार की रौनक रहेगी, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिजनों को समय न दे पाना हल्की नाराजगी की वजह बन सकता है. थोड़ा वक्त अपनों के साथ भी जरूर बिताएं.

तनावमुक्त दिनचर्या और सेहत: काम के बोझ और बजट की चिंता को मानसिक सेहत पर हावी न होने दें. समय पर खान-पान और योग-प्राणायाम से खुद को पूरी तरह फिट व ऊर्जावान बनाए रखें.

शुभ रंग: गहरा नीला और स्लेटी (ग्रे)

शुभ अंक: 8 और 4

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. शनिवार या धनतेरस के दिन किसी गरीब या सफाईकर्मी को काले तिल, कंबल या सरसों के तेल का दान करें.

दीपावली की शाम माता महालक्ष्मी के सम्मुख नीले या लाल पुष्प अर्पित कर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें मिटेंगी, आर्थिक स्थिरता आएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.