Makar Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए मिले-जुले प्रभाव लेकर आएगा, जिसमें आलस्य छोड़कर कर्मठ बने रहने से विशेष लाभ प्राप्त होगा.

ग्रह स्थिति: दूसरे भाव में राहु और आठवें भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी, वहीं देवगुरु बृहस्पति आठवें भाव में स्थित रहेंगे. 12 नवंबर के बाद से ग्रहों की स्थिति में संतुलन आएगा, जो पारिवारिक और कार्यक्षेत्र के मसलों को सुलझाने में मदद करेगा.

शनि का प्रभाव: राशि स्वामी शनि देव तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में विराजमान रहेंगे, जो आपके पराक्रम, साहस और स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करेंगे और मेहनत का पूरा फल दिलाएंगे.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

आलस्य छोड़ें, नींद और सुस्ती से बचें: पारिवारिक मामलों में मकर राशि के जातकों को इस महीने काफी सतर्क और सक्रिय रहना होगा. अपनी दिनचर्या से आलस्य को पूरी तरह दूर भगाएं, क्योंकि अत्यधिक नींद और सुस्ती के कारण कई महत्वपूर्ण घरेलू काम अटक सकते हैं.

12 नवंबर के बाद संभलेंगे रिश्ते, जल्दबाजी से बचें: दूसरे भाव में राहु और आठवें में केतु के प्रभाव से परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर कहा-सुनी हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. 12 नवंबर के बाद परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें; संयम और धैर्य बनाए रखने से आपसी रिश्तों में सुधार आएगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

ग्राहकों से तालमेल लाएगा धन लाभ, दिखावे से रहें दूर: व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें. ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार और बेहतर तालमेल बनाए रखने से शानदार धन लाभ होगा. हालांकि, कारोबार में किसी भी तरह के दिखावे या फिजूलखर्ची से बचें.

टेक्निकल क्षेत्र में तारीफ, नौकरी में दिखाएं अपनी स्किल्स: यदि आप टेक्नोलॉजी या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यापार में हैं, तो बाजार में आपकी साख और तारीफ बढ़ेगी; फिलहाल किसी बड़े नए निवेश से बचें. नौकरीपेशा जातकों के प्रयास रंग लाएंगे. उच्चाधिकारियों के साथ संबंध मजबूत रखें, काम में दिलचस्पी बढ़ाएं और अपनी प्रतिभा (Skills) का खुलकर प्रदर्शन करें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों को करनी होगी कड़ी मेहनत, नियमितता है जरूरी: विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में सामान्य से अधिक पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि आठवें भाव के गुरु के कारण ग्रहों का सहयोग सीमित रहेगा. पढ़ाई को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें; उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र स्थिर सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर सफलता हासिल करेंगे.

करियर में खुलेंगे नए रास्ते, मिलेंगे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स: अपनी पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. करियर के मोर्चे पर उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे और आपको नई-नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं (Projects) पर काम करने के शानदार अवसर प्राप्त होंगे.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में संवाद होगा मजबूत, विवाह योजना फिलहाल टालें: प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना मिलाजुला रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी बातचीत और आपसी समझ काफी मजबूत होगी. यदि आप सिंगल हैं और शादी की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल इसे कुछ समय के लिए टाल दें और लव लाइफ का आनंद लें.

दांपत्य में समय की कमी, पार्टनर की भावनाओं को समझें: शादीशुदा जातकों के जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते एक-दूसरे को पर्याप्त समय दे पाना मुश्किल होगा. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने या विवाद बढ़ाने के बजाय लाइफ पार्टनर की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सिटिंग जॉब वाले रहें सतर्क, संतुलित आहार अपनाएं: स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप ऑफिस में लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, तो सुस्ती और जकड़न महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, संतुलित आहार लें और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

शनि देंगे मजबूती, पर्याप्त नींद से दूर होगी थकान: तीसरे भाव में शनि देव की शुभ स्थिति गंभीर बीमारियों से आपका बचाव करेगी. हालांकि, जरूरत से ज्यादा काम का बोझ लेने से शारीरिक थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद और आराम लें, इससे मानसिक शांति मिलेगी और काम में एकाग्रता बढ़ेगी.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: आसमानी (Sky Blue)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, शनि देव के दर्शन करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.

जरूरतमंद और असहाय लोगों को भोजन कराएं तथा नित्य प्रातः काल भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना करें.

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