ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में खुलेंगे उन्नति के रास्ते, पार्टनर के साथ तालमेल रखना होगा जरूरी!

मकर मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में खुलेंगे उन्नति के रास्ते, पार्टनर के साथ तालमेल रखना होगा जरूरी!

Makar Rashifal November 2026: मकर राशि का विस्तृत मासिक भविष्यफल! पारिवारिक जीवन, व्यापार व नौकरी, प्रेम संबंध, करियर, सेहत और ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए मिले-जुले प्रभाव लेकर आएगा, जिसमें आलस्य छोड़कर कर्मठ बने रहने से विशेष लाभ प्राप्त होगा.

ग्रह स्थिति: दूसरे भाव में राहु और आठवें भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी, वहीं देवगुरु बृहस्पति आठवें भाव में स्थित रहेंगे. 12 नवंबर के बाद से ग्रहों की स्थिति में संतुलन आएगा, जो पारिवारिक और कार्यक्षेत्र के मसलों को सुलझाने में मदद करेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
धनु मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में बड़ा निवेश देगा लाभ, मिलेगा विदेश जाने का अवसर!
धनु मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में बड़ा निवेश देगा लाभ, मिलेगा विदेश जाने का अवसर!
धर्म
वृश्चिक मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर से करियर पकड़ेगा रफ्तार, बिजनेस में रखें धैर्य; जानें पूरा महीना!
वृश्चिक मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर से करियर पकड़ेगा रफ्तार, बिजनेस में रखें धैर्य; जानें पूरा महीना!
धर्म
तुला मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में बढ़ेगी ख्याति, कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ; जानें पूरा महीना कैसा रहेगा!
तुला मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में बढ़ेगी ख्याति, कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ; जानें पूरा महीना कैसा रहेगा!
धर्म
Aaj Ka Meen Rashifal 1 November 2026: अटका हुआ धन मिलेगा वापस, करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी; नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फाइनल
अटका हुआ धन मिलेगा वापस, करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी; नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फाइनल

शनि का प्रभाव: राशि स्वामी शनि देव तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में विराजमान रहेंगे, जो आपके पराक्रम, साहस और स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करेंगे और मेहनत का पूरा फल दिलाएंगे.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

आलस्य छोड़ें, नींद और सुस्ती से बचें: पारिवारिक मामलों में मकर राशि के जातकों को इस महीने काफी सतर्क और सक्रिय रहना होगा. अपनी दिनचर्या से आलस्य को पूरी तरह दूर भगाएं, क्योंकि अत्यधिक नींद और सुस्ती के कारण कई महत्वपूर्ण घरेलू काम अटक सकते हैं.

12 नवंबर के बाद संभलेंगे रिश्ते, जल्दबाजी से बचें: दूसरे भाव में राहु और आठवें में केतु के प्रभाव से परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर कहा-सुनी हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. 12 नवंबर के बाद परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें; संयम और धैर्य बनाए रखने से आपसी रिश्तों में सुधार आएगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

ग्राहकों से तालमेल लाएगा धन लाभ, दिखावे से रहें दूर: व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें. ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार और बेहतर तालमेल बनाए रखने से शानदार धन लाभ होगा. हालांकि, कारोबार में किसी भी तरह के दिखावे या फिजूलखर्ची से बचें.

टेक्निकल क्षेत्र में तारीफ, नौकरी में दिखाएं अपनी स्किल्स: यदि आप टेक्नोलॉजी या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यापार में हैं, तो बाजार में आपकी साख और तारीफ बढ़ेगी; फिलहाल किसी बड़े नए निवेश से बचें. नौकरीपेशा जातकों के प्रयास रंग लाएंगे. उच्चाधिकारियों के साथ संबंध मजबूत रखें, काम में दिलचस्पी बढ़ाएं और अपनी प्रतिभा (Skills) का खुलकर प्रदर्शन करें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों को करनी होगी कड़ी मेहनत, नियमितता है जरूरी: विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में सामान्य से अधिक पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि आठवें भाव के गुरु के कारण ग्रहों का सहयोग सीमित रहेगा. पढ़ाई को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें; उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र स्थिर सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर सफलता हासिल करेंगे.

करियर में खुलेंगे नए रास्ते, मिलेंगे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स: अपनी पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. करियर के मोर्चे पर उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे और आपको नई-नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं (Projects) पर काम करने के शानदार अवसर प्राप्त होंगे.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में संवाद होगा मजबूत, विवाह योजना फिलहाल टालें: प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना मिलाजुला रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी बातचीत और आपसी समझ काफी मजबूत होगी. यदि आप सिंगल हैं और शादी की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल इसे कुछ समय के लिए टाल दें और लव लाइफ का आनंद लें.

दांपत्य में समय की कमी, पार्टनर की भावनाओं को समझें: शादीशुदा जातकों के जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते एक-दूसरे को पर्याप्त समय दे पाना मुश्किल होगा. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने या विवाद बढ़ाने के बजाय लाइफ पार्टनर की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सिटिंग जॉब वाले रहें सतर्क, संतुलित आहार अपनाएं: स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप ऑफिस में लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, तो सुस्ती और जकड़न महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, संतुलित आहार लें और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

शनि देंगे मजबूती, पर्याप्त नींद से दूर होगी थकान: तीसरे भाव में शनि देव की शुभ स्थिति गंभीर बीमारियों से आपका बचाव करेगी. हालांकि, जरूरत से ज्यादा काम का बोझ लेने से शारीरिक थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद और आराम लें, इससे मानसिक शांति मिलेगी और काम में एकाग्रता बढ़ेगी.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: आसमानी (Sky Blue)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

  • प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, शनि देव के दर्शन करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.
  • जरूरतमंद और असहाय लोगों को भोजन कराएं तथा नित्य प्रातः काल भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 01 Nov 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Capricorn Monthly Horoscope Makar Masik Rashifal Masik November Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
धनु मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में बड़ा निवेश देगा लाभ, मिलेगा विदेश जाने का अवसर!
धनु मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में बड़ा निवेश देगा लाभ, मिलेगा विदेश जाने का अवसर!
धर्म
वृश्चिक मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर से करियर पकड़ेगा रफ्तार, बिजनेस में रखें धैर्य; जानें पूरा महीना!
वृश्चिक मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर से करियर पकड़ेगा रफ्तार, बिजनेस में रखें धैर्य; जानें पूरा महीना!
धर्म
तुला मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में बढ़ेगी ख्याति, कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ; जानें पूरा महीना कैसा रहेगा!
तुला मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में बढ़ेगी ख्याति, कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ; जानें पूरा महीना कैसा रहेगा!
धर्म
Aaj Ka Meen Rashifal 1 November 2026: अटका हुआ धन मिलेगा वापस, करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी; नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फाइनल
अटका हुआ धन मिलेगा वापस, करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी; नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फाइनल
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजदान-अब्दुल्ला ही अकेले नहीं, इन पत्रकारों और राजनेताओं ने भी की है शादी
राजदान-अब्दुल्ला ही अकेले नहीं, इन पत्रकारों और राजनेताओं ने भी की है शादी
पंजाब
पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश
पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश
इंडिया
इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में आज महारैली, गरजेगा विपक्ष, सत्ता पक्ष का रहेगा खास फोकस
इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में आज महारैली, गरजेगा विपक्ष, सत्ता पक्ष का रहेगा खास फोकस
क्रिकेट
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
पंचतत्व में विलीन हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि
इंडिया
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
विश्व
ईरान में युद्ध की तैयारी तेज? मुज्तबा खामेनेई ने सेना से कहा- हमले का मुंहतोड़ दो जवाब
ईरान में युद्ध की तैयारी तेज? मुज्तबा खामेनेई ने सेना से कहा- हमले का मुंहतोड़ दो जवाब
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget