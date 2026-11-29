Makar Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना मकर राशि के लोगों के लिए पारिवारिक खुशियों और व्यापारिक विस्तार के नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन सेहत और नौकरी में बदलाव के फैसलों को लेकर सावधानी बरतनी होगी.

ग्रह स्थिति: वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, 05 दिसंबर 2026 को राहु आपके दूसरे भाव से निकलकर पहले भाव (लग्न) में संचरण करेंगे, जिससे पारिवारिक उलझनें कम होंगी. वहीं, पंचम भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में विराजमान होकर कार्यक्षेत्र व व्यापार को गति देंगे, जबकि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति शिक्षा व सेहत में सतर्कता का संकेत दे रही है.

शनि व अन्य ग्रहों का प्रभाव: आपके राशि स्वामी शनि तीसरे भाव में स्थित हैं और उनकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे प्रेम व शिक्षा में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता रहेगी. इसके अतिरिक्त, 22 दिसंबर 2026 के बाद ग्रहों की बदली चाल के कारण बड़े व्यापारिक निवेश और नसों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना होगा.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

राहु के गोचर से परिवार में बढ़ेगा उत्साह: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर 2026 का महीना बेहद अनुकूल साबित होगा. 05 दिसंबर 2026 को दूसरे भाव (धन व कुटुंब स्थान) से राहु का प्रभाव समाप्त होने के कारण घर का माहौल पहले से अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनेगा. परिवार के सदस्यों के बीच उत्साह और आपसी मेलजोल बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

जिम्मेदारियों को निभाएं और समय पर करें खरीदारी: ग्रहों की अनुकूल स्थिति के बावजूद आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से संभालना होगा. घर की जरूरत से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी समय रहते पूरी कर लें और अपनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें, इससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

नए निवेश से होगा लाभ, 22 दिसंबर के बाद रुकें: व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना शानदार मुनाफा लेकर आएगा. बुध और शुक्र की अनुकूल स्थिति कारोबार को तेज गति प्रदान करेगी. अगर आपने नए निवेश की योजना बनाई है, तो उसमें अच्छा लाभ मिलेगा, वहीं होलसेल व्यापारियों को ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने से बड़ा फायदा होगा. ध्यान रखें कि 22 दिसंबर 2026 के बाद व्यापार में कोई बड़ा नया निवेश न करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

नौकरी बदलने का प्लान फिलहाल टालें: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना मिला-जुला परिणाम देगा. कार्यस्थल पर आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. लेकिन, अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं या वर्तमान नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो इस योजना को फिलहाल के लिए स्थगित (पोस्टपोन) करना ही बेहतर रहेगा.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

कानून व कला के छात्रों को उम्मीद से अधिक सफलता: विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता ही सफलता की कुंजी बनेगी. पंचम भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में हैं और राशि स्वामी शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, जिसके फलस्वरूप कानून (लॉ) और कला (आर्ट्स) से जुड़े छात्रों को उम्मीद से बढ़कर लाभ मिलेगा. वहीं, अष्टम भाव में गुरु और मंगल की युति के कारण उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन मिला-जुला रह सकता है, क्योंकि शास्त्रीय मान्यता के अनुसार अष्टम गुरु शिक्षा में अतिरिक्त परिश्रम की मांग करता है.

करियर में मिलेंगे नए अवसर, आत्मनिर्भर बनें: करियर के मोर्चे पर आपको कुछ नया और रचनात्मक करने का अवसर प्राप्त होगा. अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वयं की मेहनत पर भरोसा रखें और सहपाठियों या सहकर्मियों से किसी विशेष मदद की उम्मीद न पालें.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

संवाद से सुलझेंगे पुराने विवाद, नए रिश्तों के योग: प्रेम संबंधों को लेकर शुरुआत में थोड़ी मायूसी महसूस हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि बनी हुई है इसलिए पार्टनर से अवास्तविक उम्मीदें न पालें. लेकिन, शुक्र के शुभ प्रभाव से रिश्ते में मजबूती आएगी और अगर पहले से कोई विवाद चल रहा था, तो वह आपसी संवाद से हल हो जाएगा. सिंगल लोगों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और अच्छे प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है.

वैवाहिक जीवन में पार्टनर की बातों को दें महत्व: शादीशुदा लोगों के दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी कहासुनी होने की आशंका है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने जीवनसाथी की भावनाओं और बातों पर ध्यान दें तथा गैर-जिम्मेदाराना विषयों को तूल देने से बचें.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

खान-पान पर रखें नियंत्रण, बाहरी भोजन से बचें: स्वास्थ्य के लिहाज से दिसंबर का महीना थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. राशि स्वामी शनि तीसरे भाव में हैं और 05 दिसंबर से राहु आपके लग्न (प्रथम भाव) में संचरण करेंगे, इसलिए सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतें. जो लोग पहले से अस्वस्थ चल रहे हैं, वे अपने खान-पान पर कड़ा नियंत्रण रखें और बाहर का तला-भुना भोजन करने से पूरी तरह परहेज करें.

22 दिसंबर से नसों की समस्या के प्रति रहें सतर्क: महीने के अंतिम चरण यानी 22 दिसंबर 2026 के बाद नसों (नर्वस सिस्टम) या मांसपेशियों से जुड़ी कोई परेशानी उभर सकती है. नियमित रूप से हल्का व्यायाम और योग करें तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह जरूर लें.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: नीला (Blue)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नियमित रूप से श्री बजरंग बाण का पाठ करें, इससे अष्टम भाव के मंगल व राहु के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे.

नित्य भगवान शिव का जल या दूध से अभिषेक करें, जिससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा.

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