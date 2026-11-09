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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 9 November 2026: 10वें भाव में चंद्रमा देगा आत्ममंथन की शक्ति, बिजनेस में मिलेगी अनुभवी सलाह

Aaj Ka Makar Rashifal 9 November 2026: 10वें भाव में चंद्रमा देगा आत्ममंथन की शक्ति, बिजनेस में मिलेगी अनुभवी सलाह

Aaj Ka Makar Rashifal 9 November 2026: 10वें भाव में चंद्रमा से बढ़ेगा कार्यकौशल. अनुभवी लोगों की सलाह से कारोबार में होगा लाभ, विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को शुभ समाचार.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Nov 2026 06:43 PM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी कार्तिक अमावस्या व प्रतिपदा तिथि के संयोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, प्रतिष्ठा, अधिकार और आजीविका के भाव) में संचरण करेंगे. 

मध्य रात्रि 02:48 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वभाव, कार्यप्रणाली और भावनाओं का गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता देता है. इस गोचर के प्रभाव से आज आप अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से पहचानकर व्यावहारिक निर्णय ले पाएंगे.

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कारोबार में सौभाग्य योग के प्रभाव से वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा. वहीं कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सक्रिय सहयोग जटिल लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होगा. विदेशी कंपनियों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रह सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में यानी आपकी राशि से 10वें भाव में रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नया कार्य प्रारंभ करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी.

1. बिजनेस और धन

अनुभवी लोगों की सलाह से खुलेंगे नए मार्ग: कुंडली में सौभाग्य योग बनने से आज किसी क्षेत्र विशेष के अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन व्यापार में नए अवसर खोल सकता है. उनकी दी गई रणनीति को नजरअंदाज न करें, यह भविष्य में विस्तार की नींव बनेगी.

प्रॉडक्ट वैरायटी और मार्केट तालमेल पर दें ध्यान: कारोबारियों को अपने उत्पादों की विविधता (वैरायटी) बढ़ाने पर जोर देना चाहिए. इसके साथ ही साझीदारों (पार्टनर्स) और बाजार के रुख के साथ तालमेल बनाए रखें, जिससे बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी.

पारिवारिक व्यवसाय में आचरण रखें मर्यादित: पैतृक या पारिवारिक कारोबार से जुड़े जातक अपनी आदतों और व्यवहार पर कड़ा नियंत्रण रखें. किसी भी अनुचित गतिविधि या लापरवाही से बचें, जिससे व्यापारिक साख या परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे.

2. करियर और नौकरी

सहकर्मियों के सहयोग से पूरा होगा मुश्किल टारगेट: कार्यस्थल पर टीम भावना का पूरा लाभ मिलेगा. सहयोगियों की सहायता से आप अपने सबसे जटिल प्रोजेक्ट्स और कठिन डेडलाइन्स को समय पर पूरा करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

दोपहर बाद मिल सकता है अचानक सरप्राइज: नौकरीपेशा जातकों को दोपहर के समय वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों की ओर से कोई अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य (सरप्राइज) या सराहना मिल सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में उत्साह बढ़ेगा.

विदेशी कंपनियों से जुड़े कर्मियों को शुभ समाचार: बहुराष्ट्रीय या विदेशी कंपनियों (MNCs) में कार्यरत लोगों को पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपका शानदार प्रदर्शन प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

जीवनसाथी के साथ यात्रा की रूपरेखा: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने या यात्रा की योजना बन सकती है. बातचीत में सहजता और अपनापन बनाए रखें.

उधार लेने की गलती न करें: अपनी निजी जरूरतों या शौक के लिए दोस्तों या भाई-बहनों से पैसे मांगने से बचें. अन्यथा यह बात परिजनों या अभिभावकों तक पहुंच सकती है, जिससे अनावश्यक विवाद की स्थिति बनेगी.

विद्यार्थियों को मिलेगा माता-पिता का संबल: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और सामान्य पढ़ाई में जुटे छात्रों को परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से कठिन विषयों को समझना आसान होगा.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता से मानसिक थकान रह सकती है. समय पर खानपान रखें और पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: ब्लैक (काला/गहरा स्लेटी).

लकी नंबर: 7.

अनलकी नंबर: 4.

मकर राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

दशम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को सुदृढ़ करने और कार्यक्षेत्र की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल व कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें.

इसके साथ ही भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार शांत भाव से जप करें. दिन की शुरुआत में किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, मौसमी फल या वस्त्र का दान करना पारिवारिक प्रतिष्ठा और करियर की स्थिरता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:45 AM (IST)
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