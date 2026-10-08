Makar Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शुक्ल योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अनपेक्षित विपत्तियां, पुरानी गलतियां उजागर होना, आर्थिक जोखिम, पारिवारिक असंतोष व मानसिक संवेदनशीलता स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी अष्टम भाव पर बना रहेगा. 8वें भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अचानक कई विपत्तियों, बाधाओं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए अत्यधिक सजग और शांत रहना जरूरी होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए जल्दबाजी से बचने, नए प्रयोग टालने और व्यावसायिक साझेदारों से संबंध सुधारने का रहेगा.

प्रोजेक्ट पूरा करने में न करें जल्दबाजी: बिजनेस में किसी भी चल रहे प्रोजेक्ट, डील या ऑर्डर को पूरा करने में हड़बड़ाहट या जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं; हर कदम अच्छी तरह सोच-विचार और समीक्षा करने के बाद ही आगे बढ़ाएं.

नए प्लान आजमाने से बचें: वर्तमान प्रतिकूल गोचर में बिजनेस में कोई भी नया प्लान या नया प्रयोग आजमाने की आवश्यकता नहीं है; ऐसा रिस्क लेने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, अतः केवल उन्हीं सुरक्षित कार्यों पर टिके रहें जिनमें जोखिम न हो.

पार्टियों के साथ संबंध सुधारें: गलाकाट प्रतिस्पर्धा (Competition) के इस दौर में बिजनेसमैन को अपनी पुरानी व्यावसायिक पार्टियों और क्लाइंट्स के साथ संपर्कों को पहले से अधिक मजबूत और बेहतर बनाने की आवश्यकता है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुरानी गलतियों के उजागर होने, सैलरी कटौती की आशंका, गंभीरता बरतने और आलस्य त्यागने का रहेगा.

पुरानी फाइलों के खुलने व सैलरी कटौती की आशंका: ऑफिस वर्कप्लेस पर आज बॉस के सामने आपकी पुरानी आधिकारिक गलतियों या चूकों की फाइल खुल सकती है; इससे उच्च प्रबंधन द्वारा आपकी सैलरी कटौती (Salary Deduction) या अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी हो सकता है, अतः सतर्क रहें.

कामकाज में बरतें अत्यधिक गंभीरता: ऑफिस में अपने दैनिक कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर और सतर्क रहें; आपकी एक छोटी सी लापरवाही या चूक भी करियर में बड़ा नुकसान दे सकती है.

आलस्य दूर कर करें कड़ी मेहनत: वर्कस्पेस पर आपको अपने सुस्ती, टालमटोल और आलस्य को पूरी तरह त्यागना होगा; अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करने की जरूरत है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा परिजनों की नाराजगी और पारिवारिक शिकायतों का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक शिकायतों का सामना: परिवार के सदस्यों की तीखी शिकायतों, असंतोष और उलाहनों का सामना करना पड़ सकता है; परिजनों को लग सकता है कि आप घरेलू जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं.

समय पक्ष में नहीं, रहें सावधान: पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से वर्तमान समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है; किसी भी घरेलू मुद्दे पर बहस करने से बचें और धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुनें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने व्यवहार और आचरण में सुधार लाने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने बोलचाल, रवैये और आचरण पर आत्म-मंथन करें; आपके चिड़चिड़े या लापरवाह व्यवहार से शिक्षक, कोच, मेंटर्स और परिजन असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए विनम्रता अपनाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से अचानक शारीरिक कष्ट, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, घबराहट या पेट संबंधी समस्या हो सकती है. भारी भोजन से बचें, पर्याप्त पानी पिएं, वाहन नियंत्रित गति से चलाएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प और चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.

चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा से आने वाली विपत्तियां टलेंगी, मालव्य योग से आर्थिक संकटों से सुरक्षा मिलेगी, कार्यक्षेत्र में सैलरी कटौती व विवादों से रक्षा होगी और पारिवारिक अशांति दूर होगी.

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