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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 8 November 2026: 10वें भाव में चंद्रमा कराएगा बड़ी बिजनेस डील, नई गाड़ी-मशीनरी की मुराद होगी पूरी

Aaj Ka Makar Rashifal 8 November 2026: 10वें भाव में चंद्रमा कराएगा बड़ी बिजनेस डील, नई गाड़ी-मशीनरी की मुराद होगी पूरी

Aaj Ka Makar Rashifal 8 November 2026: मकर राशि के 10वें भाव में चंद्रमा से करियर में सफलता व बड़ी बिजनेस डील के योग. सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव, पारिवारिक जीवन रहेगा सुखद.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Nov 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 8 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 8 नवंबर 2026, रविवार यानी रूप चतुर्दशी के पावन पर्व पर चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, प्रतिष्ठा और करियर भाव) में संचरण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को आजीविका, सामाजिक स्थिति, पिता और व्यावसायिक सफलता का केंद्र माना जाता है. चंद्रमा की इस स्थिति के चलते यदि आप गलत प्रवृत्तियों व अनैतिक आचरण से दूरी बनाकर शुद्ध कर्मठता अपनाते हैं, तो कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी.

आज बन रहा शुभ 'आयुष्मान योग' और अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके व्यवसाय को नई ऊर्जा प्रदान करेगी. व्यापारियों के लिए संडे के दिन किसी बड़ी व्यावसायिक डील के फाइनल होने की खुशखबरी मिल सकती है. वहीं नौकरीपेशा लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण और विशिष्ट कार्यशैली दफ्तर में सभी को प्रभावित करेगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)
दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार (रूप चतुर्दशी).

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग का विशेष संयोग.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे, जो मकर राशि से 10वें भाव (कर्म भाव) में स्थित रहेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक.

शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. 

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा 

1. बिजनेस और धन
बड़ी बिजनेस डील फाइनल होने की गुड न्यूज: रविवार होने के बावजूद व्यापारिक दृष्टि से दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. किसी बड़े क्लाइंट या कंपनी के साथ अटकी हुई कमर्शियल डील फाइनल होने की खुशखबरी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके मुनाफे का दायरा काफी बढ़ाएगी.

आयुष्मान योग से कारोबार पहुंचेगा नई ऊंचाइयों पर: कुंडली में बन रहा आयुष्मान योग आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा में कई गुना वृद्धि करेगा. आप अपने नियमित व्यावसायिक कार्यों को इतनी फुर्ती और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे कि कम समय में आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा.

वाहन या नई मशीनरी खरीदने की इच्छा होगी पूरी: अगर आप काफी समय से अपने कारोबार के विस्तार के लिए कोई नई मशीनरी, तकनीकी उपकरण या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आज आपकी यह मनोकामना पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

2. करियर और नौकरी
पॉजिटिव एटीट्यूड से मिलेगी करियर में बड़ी उड़ान: कार्यक्षेत्र में आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको जीवन और करियर में काफी आगे ले जाएगा. विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर हल निकालने की आपकी आदत उच्चाधिकारियों को प्रभावित करेगी.

विशिष्ट कार्यशैली की होगी तारीफ, पर विरोधियों से रहें सतर्क: अपनी कार्यकुशलता और कार्यशैली से आप दफ्तर में सभी का दिल जीत लेंगे. हालांकि, अपनी सफलता के बीच छुपे हुए विरोधियों और ईर्ष्यालु सहकर्मियों से सावधान रहें; अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा न करें.

अनैतिक प्रवृत्तियों से बचें, करियर में मिलेगी तरक्की: दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति यह संकेत देती है कि किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक आचरण से दूर रहें. ईमानदारी और निष्ठा से काम करने पर करियर के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता आपके कदम चूमेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार
पारिवारिक व दांपत्य जीवन में मधुरता: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहेगा. घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. आपके माता-पिता या ससुराल पक्ष के बुजुर्ग आपके लिए मंगलकामनाएं करेंगे और उनका आशीर्वाद आपको संबल देगा.

लव लाइफ में उपहारों का आदान-प्रदान: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा और एक-दूसरे को स्पेशल गिफ्ट्स देकर आप अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे.

विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बढ़ेगी एकाग्रता: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य कक्षाओं के छात्र आज व्यर्थ की बातों से हटकर पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. अध्ययन में निरंतरता से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा और ताजगी बनी रहेगी. मानसिक रूप से एकाग्रता बेहतर रहेगी, केवल नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी).

लकी नंबर: 2.

अनलकी नंबर: 6.

मकर राशि के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी का विशेष उपाय
मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और दशम भाव कर्म का कारक है. रविवार व रूप चतुर्दशी पर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल में थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें. 

सायंकाल के समय यमराज के निमित्त मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द या गर्म वस्त्रों का दान करें. यह उपाय कर्मक्षेत्र की सभी रुकावटों को दूर कर मान-सम्मान और समृद्धि में वृद्धि करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Nov 2026 03:45 AM (IST)
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