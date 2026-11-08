Aaj Ka Makar Rashifal 8 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 8 नवंबर 2026, रविवार यानी रूप चतुर्दशी के पावन पर्व पर चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, प्रतिष्ठा और करियर भाव) में संचरण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को आजीविका, सामाजिक स्थिति, पिता और व्यावसायिक सफलता का केंद्र माना जाता है. चंद्रमा की इस स्थिति के चलते यदि आप गलत प्रवृत्तियों व अनैतिक आचरण से दूरी बनाकर शुद्ध कर्मठता अपनाते हैं, तो कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी.

आज बन रहा शुभ 'आयुष्मान योग' और अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके व्यवसाय को नई ऊर्जा प्रदान करेगी. व्यापारियों के लिए संडे के दिन किसी बड़ी व्यावसायिक डील के फाइनल होने की खुशखबरी मिल सकती है. वहीं नौकरीपेशा लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण और विशिष्ट कार्यशैली दफ्तर में सभी को प्रभावित करेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार (रूप चतुर्दशी).

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग का विशेष संयोग.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे, जो मकर राशि से 10वें भाव (कर्म भाव) में स्थित रहेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक.

शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन

बड़ी बिजनेस डील फाइनल होने की गुड न्यूज: रविवार होने के बावजूद व्यापारिक दृष्टि से दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. किसी बड़े क्लाइंट या कंपनी के साथ अटकी हुई कमर्शियल डील फाइनल होने की खुशखबरी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके मुनाफे का दायरा काफी बढ़ाएगी.

आयुष्मान योग से कारोबार पहुंचेगा नई ऊंचाइयों पर: कुंडली में बन रहा आयुष्मान योग आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा में कई गुना वृद्धि करेगा. आप अपने नियमित व्यावसायिक कार्यों को इतनी फुर्ती और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे कि कम समय में आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा.

वाहन या नई मशीनरी खरीदने की इच्छा होगी पूरी: अगर आप काफी समय से अपने कारोबार के विस्तार के लिए कोई नई मशीनरी, तकनीकी उपकरण या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आज आपकी यह मनोकामना पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

2. करियर और नौकरी

पॉजिटिव एटीट्यूड से मिलेगी करियर में बड़ी उड़ान: कार्यक्षेत्र में आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको जीवन और करियर में काफी आगे ले जाएगा. विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर हल निकालने की आपकी आदत उच्चाधिकारियों को प्रभावित करेगी.

विशिष्ट कार्यशैली की होगी तारीफ, पर विरोधियों से रहें सतर्क: अपनी कार्यकुशलता और कार्यशैली से आप दफ्तर में सभी का दिल जीत लेंगे. हालांकि, अपनी सफलता के बीच छुपे हुए विरोधियों और ईर्ष्यालु सहकर्मियों से सावधान रहें; अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा न करें.

अनैतिक प्रवृत्तियों से बचें, करियर में मिलेगी तरक्की: दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति यह संकेत देती है कि किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक आचरण से दूर रहें. ईमानदारी और निष्ठा से काम करने पर करियर के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता आपके कदम चूमेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

पारिवारिक व दांपत्य जीवन में मधुरता: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहेगा. घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. आपके माता-पिता या ससुराल पक्ष के बुजुर्ग आपके लिए मंगलकामनाएं करेंगे और उनका आशीर्वाद आपको संबल देगा.

लव लाइफ में उपहारों का आदान-प्रदान: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा और एक-दूसरे को स्पेशल गिफ्ट्स देकर आप अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे.

विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बढ़ेगी एकाग्रता: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य कक्षाओं के छात्र आज व्यर्थ की बातों से हटकर पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. अध्ययन में निरंतरता से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा और ताजगी बनी रहेगी. मानसिक रूप से एकाग्रता बेहतर रहेगी, केवल नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी).

लकी नंबर: 2.

अनलकी नंबर: 6.

मकर राशि के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी का विशेष उपाय

मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और दशम भाव कर्म का कारक है. रविवार व रूप चतुर्दशी पर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल में थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें.

सायंकाल के समय यमराज के निमित्त मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द या गर्म वस्त्रों का दान करें. यह उपाय कर्मक्षेत्र की सभी रुकावटों को दूर कर मान-सम्मान और समृद्धि में वृद्धि करेगा.

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