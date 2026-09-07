Capricorn Horoscope today: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा.

बुध ग्रह आज दोपहर 01:32 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप, दैनिक व्यवसाय, कस्टमर रिलेशन, वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा व जनसंपर्क स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज बिजनेस में ग्राहकों (कस्टमर्स) के साथ आपके संबंध बेहद मजबूत और मधुर बनेंगे, जिससे बिक्री में बढ़ोतरी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए नई तकनीक अपनाने और मार्गदर्शन से आगे बढ़ने का रहेगा. 7वें भाव के चंद्रमा के कारण ग्राहकों से बेहतर तालमेल व्यापार को मजबूती देगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को माता-पिता और अपने बिजनेस मेंटर/गुरु द्वारा दिखाई गई राह ही आगे चलकर अपार कामयाबी दिलाएगी. आधुनिक दौर में डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing) और सोशल मीडिया प्रमोशन के जरिए आप अपने व्यवसाय का दायरा बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे अच्छा-खासा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार (International Business) से जुड़े कारोबारी पेशेवर मोर्चे पर कुछ जटिल मुद्दों को लेकर चिंतित रह सकते हैं; यह समझ लें कि कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत और अनुशासित मैनेजमेंट (प्रबंधन) बेहद जरूरी है, अतः अपनी प्रबंधकीय व्यवस्था को दुरुस्त करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और समाजसेवा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मान-सम्मान और लगन से लक्ष्य भेदने का रहेगा. सामाजिक संगठनों और बैठकों में आज आपको मुख्य भूमिका निभानी पड़ सकती है; समाजसेवा से जुड़े लोगों को दूसरों से भरपूर मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. कामकाज के मोर्चे पर दफ्तर में अत्यधिक वर्कलोड रहने के बावजूद आप अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और सच्ची लगन से सभी पेंडिंग कार्यों को समय पर अंजाम देने में सफल रहेंगे. ऑफिस में किसी जरूरतमंद को-वर्कर (सहकर्मी) की समय पर सहायता करने से वे आपके प्रति पूरी तरह कृतज्ञ हो जाएंगे, जिससे टीम में आपका प्रभाव बढ़ेगा और एंप्लॉयड पर्सन आज बड़ी सफलता का स्वाद चखेंगे. वहीं फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज काम के बीच मार्केट में दोस्तों के साथ कुछ मस्ती और हल्के-फुल्के मूड में नजर आएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का प्रभाव रिश्तों में अत्यधिक समझदारी और संवेदनशीलता बरतने का संकेत दे रहा है. जीवनसाथी (Life Partner) जाने-अनजाने कोई ऐसा कार्य या फैसला ले सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच का विश्वास और आपसी रिश्ता कुछ कमजोर होता हुआ नजर आ सकता है; ऐसे में तुरंत आक्रामक होने के बजाय धैर्य से बैठकर बात करें और एक-दूसरे की भावना को समझें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा. आपका सामान्य स्वास्थ्य और फिटनेस तो बेहतर बनी रहेगी, लेकिन मैदान पर अत्यधिक खिंचाव या भारी वर्कआउट के चलते मांसपेशियों में दर्द (Muscle Pain) आपको परेशान कर सकता है; उचित वार्म-अप और स्ट्रेचिंग के बाद ही अभ्यास करें.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ताजगी बनी रहेगी, किंतु अधिक वर्कलोड और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है. मांसपेशियों में जकड़न या दर्द से राहत पाने के लिए हल्के तेल से मालिश और गर्म पानी की सिकाई करें. अजा एकादशी के पावन दिन सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल, काले तिल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें और माता-पिता व गुरुजनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे 7वें चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, कस्टमर रिलेशंस मजबूत होंगे, डिजिटल मार्केटिंग से धन लाभ होगा और दांपत्य की दूरियां समाप्त होंगी.

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