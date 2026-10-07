Makar Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शुभ योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी घरेलू उलझनें, अनपेक्षित व्यवधान, पैतृक विषय, यात्रा में अड़चनें व मानसिक संवेदनशीलता स्थान) में संचरण करेंगे; साथ ही चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आठवें भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज घर-गृहस्थी या पारिवारिक मामलों में अचानक कुछ समस्याएं और उलझनें सामने आ सकती हैं; इसलिए किसी भी घरेलू मुद्दे पर अत्यधिक उत्तेजित होने के बजाय धैर्य से काम लें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए पैतृक व्यवसाय में सतर्कता, पारिवारिक सहमति से निर्णय लेने और नए कारोबारियों के कठोर परिश्रम का रहेगा.

पैतृक बिजनेस में बिना सहमति न करें डील: पुश्तैनी या पारिवारिक कारोबार से जुड़े जातक घर के वरिष्ठों और परिजनों की पूर्ण सहमति के बिना कोई भी ऑफिशियल यात्रा या व्यावसायिक डील बिल्कुल न करें; ग्रह स्थिति कुछ गड़बड़ या आर्थिक चूक होने की प्रबल आशंका दर्शा रही है.

काबिलियत के दम पर नई उपलब्धियां: नए कारोबारियों (New Businessmen) के भीतर अपनी योग्यता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का गहरा जज्बा रहेगा; वे बाजार में अपनी साख बनाने और नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए जी-तोड़ व अथक मेहनत करेंगे.

वित्तीय लेन-देन में बरतें सावधानी: अष्टम भाव के प्रभाव से किसी भी नए अनुबंध या कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को बारीकी से जांच लें; अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में उथल-पुथल, सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी और मार्केटिंग में कठिन परिश्रम का रहेगा.

सरकारी कर्मचारियों पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी व तनाव: चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव से सरकारी सेवा (Government Sector) में कार्यरत लोगों को संस्थान में अप्रत्याशित रूप से अतिरिक्त कार्यभार या संवेदनशील जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बना रहेगा.

वर्कस्पेस पर उथल-पुथल भरा दिन: निजी क्षेत्र के नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए वर्कप्लेस पर दिन थोड़ी आपाधापी और उथल-पुथल वाला रह सकता है; परिस्थितियां बार-बार बदल सकती हैं, इसलिए खुद को शांत बनाए रखें.

मार्केटिंग वालों की मेहनत लाएगी रंग: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को अपने निर्धारित लक्ष्यों और कार्यों को संपन्न करने के लिए सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा; अपनी लगन में कमी न आने दें क्योंकि आपकी यह मेहनत बहुत जल्द बड़ा और सुखद फल लेकर आएगी, अतः हताश न हों.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा समय के अभाव और घरेलू जिम्मेदारियों के दबाव का संकेत दे रहा है.

समय निकालने की इच्छा पर व्यस्तता भारी: आप अपने मन से परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ बैठकर कुछ सुखद और खुशनुमा पल बिताना चाहेंगे, लेकिन अत्यधिक व्यस्तताओं और अचानक आए घरेलू दायित्वों के कारण पर्याप्त समय नहीं निकाल पाएंगे.

संवाद में रखें मधुरता: समय न दे पाने को लेकर घर के सदस्यों में हल्की नाराजगी हो सकती है; प्यार से अपनी बात समझाएं और घरेलू मामलों को शांति से सुलझाएं.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अंतिम परिणाम तक एकाग्रता बनाए रखने का है. छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें; किसी परीक्षा, प्रोजेक्ट या टेस्ट के अंतिम रिजल्ट तक पहुंचने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आप अध्ययन में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही न बरतें, क्योंकि जरा सी असावधानी मेहनत पर पानी फेर सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, मानसिक थकान या पेट संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है. दिनचर्या को अनुशासित रखें, बासी व गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा की गांठें और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरी मूंग दाल, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा से होने वाली घरेलू समस्याएं दूर होंगी, मालव्य योग के प्रभाव से पैतृक कारोबार में सुरक्षा मिलेगी, सरकारी नौकरी के तनाव से राहत मिलेगी और अध्ययन में स्थिरता आएगी.

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