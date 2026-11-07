Aaj Ka Makar Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 7 नवंबर 2026, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव यानी भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में 9वें भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है.

चंद्रमा की इस स्थिति से आपके ज्ञान, व्यक्तित्व और दान-पुण्य के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. आज बन रहा प्रीति योग आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई सफलता की ओर ले जाने में मददगार साबित हो सकता है. कारोबार से अच्छी कमाई के योग हैं, वहीं नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार.

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग का साथ मिलेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे, जो मकर राशि से 9वें भाव यानी भाग्य भाव में स्थित होंगे.

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा.

1. बिजनेस और धन

कारोबार से होगी अच्छी कमाई: मकर राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है. बिजनेस से अच्छा-खासा धन प्राप्त होने की संभावना है. आपके पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है और कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

नई प्लानिंग पर बढ़ेगा खर्च: कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं. इन योजनाओं को लागू करने में आपका खर्च बढ़ सकता है. हालांकि, भविष्य में बेहतर परिणाम पाने के लिए जरूरी निवेश और अनावश्यक खर्च के बीच अंतर समझना होगा.

प्रीति योग से महत्वाकांक्षाओं को मिलेगी नई दिशा: आज बन रहा प्रीति योग आपके व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं को नई सफलता की ओर ले जाने में सहायक हो सकता है. आप अपने कामकाज में नए प्रयोग करने और बेहतर अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित होंगे.

पैतृक कारोबार में मिलेगा परिवार का सहयोग: पारिवारिक या पुश्तैनी कारोबार से जुड़े लोगों को घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ मिलकर बनाई गई योजनाएं कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती हैं. आपसी तालमेल बनाए रखने से कामकाज सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.

2. करियर और नौकरी

नौकरी में प्रमोशन के बनेंगे योग: मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. पदोन्नति के योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अपने प्रयास जारी रखें. मेहनत और निरंतर कोशिश से सफलता मिलने की संभावना है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को मिलेगा नया उत्साह: मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों की मुलाकात किसी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हो सकती है. इस मुलाकात से आपको नए विचार और काम करने की प्रेरणा मिलेगी. अपने संपर्कों का सही इस्तेमाल करें और नए अवसरों को हाथ से न जाने दें.

फेस्टिव सीजन में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां: नौकरीपेशा लोगों को त्योहारों के सीजन को देखते हुए ऑफिस में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. ऐसे में अपने काम की प्राथमिकताएं तय करें और समय पर जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करें. आपका बेहतर प्रदर्शन अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत कर सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

परिवार में बना रहेगा शांतिपूर्ण माहौल: पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है. घर में शांति और आपसी सहयोग का माहौल बना रहेगा. हालांकि, परिवार के सदस्यों के साथ किसी संवेदनशील विषय पर चर्चा करने से बचें. छोटी बातों को अनावश्यक विवाद का कारण न बनने दें.

ज्ञान और दान-पुण्य के कार्यों में बढ़ेगी रुचि: 9वें भाव में चंद्रमा होने से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है. जरूरतमंद लोगों की मदद करने और दान-पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिल सकता है.

खिलाड़ियों को मौसम से रहना होगा सतर्क: बदलते मौसम का असर स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत पर पड़ सकता है. हल्का बुखार या मौसमी परेशानी आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर आराम करें.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-बुखार जैसी परेशानियों से सावधान रहें. पर्याप्त पानी पिएं और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी).

लकी नंबर: 2.

अनलकी नंबर: 4.

मकर राशि के लिए शनिवार का विशेष उपाय

शनिवार के दिन मकर राशि के जातक सुबह स्नान के बाद भगवान शनिदेव और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. अपने माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा किसी जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प लें. इससे मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र व पारिवारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी.

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