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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 7 November 2026: प्रमोशन के बनेंगे योग, कारोबार से होगी अच्छी कमाई; परिवार का मिलेगा साथ

Aaj Ka Makar Rashifal 7 November 2026: प्रमोशन के बनेंगे योग, कारोबार से होगी अच्छी कमाई; परिवार का मिलेगा साथ

Aaj Ka Makar Rashifal 7 November 2026: मकर राशि वालों के लिए प्रीति योग से नई सफलता के योग, बिजनेस में होगी अच्छी कमाई और नौकरी में मिल सकता है प्रमोशन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 7 नवंबर 2026, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव यानी भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में 9वें भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है. 

चंद्रमा की इस स्थिति से आपके ज्ञान, व्यक्तित्व और दान-पुण्य के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. आज बन रहा प्रीति योग आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई सफलता की ओर ले जाने में मददगार साबित हो सकता है. कारोबार से अच्छी कमाई के योग हैं, वहीं नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार.

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग का साथ मिलेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे, जो मकर राशि से 9वें भाव यानी भाग्य भाव में स्थित होंगे.

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा.

1. बिजनेस और धन

कारोबार से होगी अच्छी कमाई: मकर राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है. बिजनेस से अच्छा-खासा धन प्राप्त होने की संभावना है. आपके पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है और कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

नई प्लानिंग पर बढ़ेगा खर्च: कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं. इन योजनाओं को लागू करने में आपका खर्च बढ़ सकता है. हालांकि, भविष्य में बेहतर परिणाम पाने के लिए जरूरी निवेश और अनावश्यक खर्च के बीच अंतर समझना होगा.

प्रीति योग से महत्वाकांक्षाओं को मिलेगी नई दिशा: आज बन रहा प्रीति योग आपके व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं को नई सफलता की ओर ले जाने में सहायक हो सकता है. आप अपने कामकाज में नए प्रयोग करने और बेहतर अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित होंगे.

पैतृक कारोबार में मिलेगा परिवार का सहयोग: पारिवारिक या पुश्तैनी कारोबार से जुड़े लोगों को घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ मिलकर बनाई गई योजनाएं कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती हैं. आपसी तालमेल बनाए रखने से कामकाज सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.

2. करियर और नौकरी

नौकरी में प्रमोशन के बनेंगे योग: मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. पदोन्नति के योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अपने प्रयास जारी रखें. मेहनत और निरंतर कोशिश से सफलता मिलने की संभावना है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को मिलेगा नया उत्साह: मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों की मुलाकात किसी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हो सकती है. इस मुलाकात से आपको नए विचार और काम करने की प्रेरणा मिलेगी. अपने संपर्कों का सही इस्तेमाल करें और नए अवसरों को हाथ से न जाने दें.

फेस्टिव सीजन में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां: नौकरीपेशा लोगों को त्योहारों के सीजन को देखते हुए ऑफिस में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. ऐसे में अपने काम की प्राथमिकताएं तय करें और समय पर जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करें. आपका बेहतर प्रदर्शन अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत कर सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

परिवार में बना रहेगा शांतिपूर्ण माहौल: पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है. घर में शांति और आपसी सहयोग का माहौल बना रहेगा. हालांकि, परिवार के सदस्यों के साथ किसी संवेदनशील विषय पर चर्चा करने से बचें. छोटी बातों को अनावश्यक विवाद का कारण न बनने दें.

ज्ञान और दान-पुण्य के कार्यों में बढ़ेगी रुचि: 9वें भाव में चंद्रमा होने से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है. जरूरतमंद लोगों की मदद करने और दान-पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिल सकता है.

खिलाड़ियों को मौसम से रहना होगा सतर्क: बदलते मौसम का असर स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत पर पड़ सकता है. हल्का बुखार या मौसमी परेशानी आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर आराम करें.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-बुखार जैसी परेशानियों से सावधान रहें. पर्याप्त पानी पिएं और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी).

लकी नंबर: 2.

अनलकी नंबर: 4.

मकर राशि के लिए शनिवार का विशेष उपाय

शनिवार के दिन मकर राशि के जातक सुबह स्नान के बाद भगवान शनिदेव और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. अपने माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा किसी जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प लें. इससे मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र व पारिवारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 03:45 AM (IST)
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