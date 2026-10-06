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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से व्यक्तित्व में आकर्षण, विदेशी बिजनेस में बड़ी डील, जीवनसाथी की सलाह से होगा बड़ा लाभ

आज का मकर राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से व्यक्तित्व में आकर्षण, विदेशी बिजनेस में बड़ी डील, जीवनसाथी की सलाह से होगा बड़ा लाभ

आज का मकर राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुंदर व व्यवस्थित व्यक्तित्व, विदेशी बिजनेस में बड़ी डील, जीवनसाथी की सलाह से बड़ा लाभ! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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Makar Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, साध्य योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी, दांपत्य जीवन, आकर्षण, सुखद यात्रा व अतिरिक्त आय स्रोत स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (अष्टम भाव) में प्रवेश करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका व्यक्तित्व अत्यंत सुंदर, सुव्यवस्थित और आकर्षक रहेगा; मन में प्रसन्नता और कोमल भावुकता बनी रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए आकर्षक डील्स, विदेशी संपर्कों से लाभ और यात्राओं से बड़े मुनाफे का रहेगा.

बड़ी व आकर्षक डील के योग: कारोबारियों के हाथ कोई बहुत बड़ी और आकर्षक कमर्शियल डील लग सकती है; विशेषकर जो व्यापारी विदेशी बिजनेस (Export-Import या Foreign Collaboration) से जुड़े हैं, उनके लिए आज का समय अत्यंत शुभ, फलदायी और भारी मुनाफा देने वाला साबित होगा.

व्यापार में वृद्धि व व्यावसायिक यात्रा: बिजनेस में निरंतर विस्तार होगा; व्यावसायिक भागदौड़ भले ही अधिक रहे, लेकिन इस सक्रियता से आपको व्यापार में तगड़ा मुनाफा प्राप्त होगा, साथ ही किसी लाभकारी व्यापारिक यात्रा (Business Trip) की मजबूत प्लानिंग भी बन सकती है.

नया काम श्राद्ध पक्ष के बाद करें: यदि आप किसी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो उसका औपचारिक आरंभ श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही आपके लिए अधिक शुभ और स्थिरता देने वाला रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पूर्व कार्यों के श्रेय, अतिरिक्त आय के स्रोतों के निर्माण और अटके कार्यों के बनने का रहेगा.

पूर्व कार्यों का पूरा श्रेय व आंतरिक आनंद: नौकरीपेशा लोगों द्वारा पूर्व में किए गए कठिन और उत्कृष्ट कार्यों का पूरा श्रेय व सराहना अब उच्च प्रबंधन द्वारा मिलेगी; वास्तविक आनंद की तलाश बाहर करने के बजाय अपने अंतर्मन में करें और आत्म-संतुष्ट रहें.

अतिरिक्त आय के बनेंगे नए स्रोत: अनुकूल ग्रह-गोचर और लक्ष्मी योग के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों के लिए नियमित वेतन के अलावा इनकम के अतिरिक्त स्रोत (Additional Income Sources) या पार्ट-टाइम लाभ के रास्ते खुल सकते हैं.

अटके हुए काम बनेंगे, आलस त्यागें: ऑफिस में काफी समय से अटके या पेंडिंग पड़े कार्य अब तेजी से पूरे होने के योग बन रहे हैं; एंप्लॉयड पर्सन को केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आलस्य और ढिलाई को अपने ऊपर हावी न होने दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य सुख, जीवनसाथी के भाग्य से लाभ और चौतरफा आनंद लेकर आया है.

जीवनसाथी की सलाह से बड़ा लाभ: आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) द्वारा दी गई किसी व्यवहारिक सलाह या वित्तीय सुझाव के आधार पर बड़ा लाभ कमा सकते हैं; उनका भाग्य आपके लिए ढाल बनेगा.

हर पहलू में भाग्यशाली व आनंदमय दिन: आज आप जीवन के लगभग हर पहलू में स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे; पारिवारिक स्तर पर दिन पूरी तरह सुखद, सौहार्दपूर्ण और आनंददायक रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन विशेष सतर्कता और एकाग्रता बनाए रखने का है. ग्रह स्थिति के कारण छात्रों के लिए दिन क्षणिक रूप से थोड़ा उल्टा असर देने वाला या भटकाव भरा हो सकता है; पढ़ाई में अचानक आलस्य या मन उचटने की स्थिति बन सकती है, इसलिए अनुशासन न छोड़ें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को पैरों में थकान, मांसपेशियों में खिंचाव या हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. पौष्टिक और ताजा भोजन लें, यात्रा के दौरान बाहर के पानी व खान-पान से बचें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल, पंचामृत और पीले फल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें.

एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र का दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से दांपत्य व व्यापारिक लाभ मिलेगा, मालव्य व सर्वार्थसिद्धि योग से विदेशी डील्स सफल होंगी, आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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