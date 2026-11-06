Aaj Ka Makar Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, गुरु, तीर्थयात्रा, उच्च विचार व परोपकार स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपके भीतर सेवा, उदारता और दूसरों के कल्याण व भलाई के लिए काम करने की सात्विक भावना प्रबल रहेगी; समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)

6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धनतेरस खरीदारी

व्यावसायिक योजनाएं होंगी सफल, मजबूत इच्छाशक्ति से परिणाम: व्यापारिक मोर्चे पर आपकी बनाई गई रणनीतियां और योजनाएं पूरी तरह सफल साबित होंगी. आप अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प के बल पर जटिल से जटिल व्यावसायिक कार्यों को शानदार और प्रभावी तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे.

लोन अप्रूवल से नए काम की शुरुआत के दो शुभ मुहूर्त: यदि आप नए व्यापार, नई शाखा या फर्म की शुरुआत करने के लिए प्रयासरत थे, तो आज बैंक से लोन अप्रूवल (Loan Approval) मिलने की प्रबल संभावना है. इस नए बिजनेस की औपचारिक नींव रखने या धनतेरस की खरीदारी के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य (शुभ का चौघड़िया) कदम उठाना आपके लिए अत्यंत अनुकूल और दीर्घकालिक लाभ देने वाला रहेगा.

2. करियर और नौकरी

सहयोग से पूरे होंगे काम, छुपी प्रतिभा से सीनियर्स इंप्रेस: कार्यस्थल (Workspace) पर टीम और सहकर्मियों के आत्मीय सहयोग से आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे. साथ ही, आप अपनी रचनात्मक सोच और अंदर छुपी कलात्मक प्रतिभा को उजागर करके अपने सीनियर्स और उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

योग्यता पर रखें अटूट विश्वास: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को दफ्तर में अपनी कार्यकुशलता और व्यक्तिगत योग्यता पर पूरा भरोसा रखना होगा; आपका यही आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य

विष्कुम्भ योग से पुश्तैनी विवाद का अंत, दांपत्य में प्रगाढ़ता: विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से लंबे समय से चला आ रहा कोई पारिवारिक या पुश्तैनी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा, जिससे घर में सुख-शांति का माहौल बनेगा. जीवनसाथी आपके निश्चल प्रेम और समर्पण की गहराई को भली-भांति समझेगा, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

छात्रों व कलाकारों से प्रभावित होंगे गुरुजन: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी सोच की स्पष्टता और स्पष्टवादी विचारों के दम पर अपने शिक्षकों, गुरुजनों और माता-पिता को अत्यधिक प्रभावित करेंगे और उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा. त्योहार की भागदौड़ में खान-पान समय पर लें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के महापर्व और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. धनतेरस के शुभ चौघड़िया मुहूर्त में वाहन, लोहे या स्टील का कोई उपयोगी सामान, चांदी का सिक्का अथवा साबुत धनिया अवश्य खरीदें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'श्री सूक्त' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, कंबल अथवा सरसों का तेल दान करें. इससे लोन व ऋण संबंधी उलझनें दूर होंगी, भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा और घर में धन-धान्य की समृद्धि बनी रहेगी.

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