Capricorn Horoscope today: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके उपरांत दशमी तिथि शुरू होगी. आज पूरे देश में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, वज्र योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी ऋण, रोग, शत्रु विजय, भावुकता पर नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा व सेवा स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे)

. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अत्यधिक भावुक होने से बचना होगा, क्योंकि भावुकता में आकर लिए गए कुछ निर्णय गलत साबित हो सकते हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए नई व्यावसायिक यात्राओं और रणनीतिक शुरुआत का रहेगा. बिजनेस ट्रैवलिंग (व्यापारिक यात्राओं) के दौरान आपको क्षेत्र के अनुभवी और वरिष्ठ लोगों से भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा. यदि आप व्यवसाय से जुड़ी किसी नई योजना को लागू करने या कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के मध्य का समय सबसे अनुकूल और फलदायी रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस (साझेदारी) से जुड़े जातकों के लिए बेहतर यही रहेगा कि वे किसी नए जोखिम भरे प्रयोग में पड़ने के बजाय अपनी चालू गतिविधियों पर ही पूरी तरह एकाग्र रहते हुए आगे बढ़ें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में संतुलन साधने और भावनाओं को काबू में रखने का रहेगा. वर्कस्पेस पर यह समय पूरी शांति से काम करने और सामने आने वाली हर विषम परिस्थिति का डटकर व धैर्य से सामना करने का है. एंप्लॉयड पर्सन अपने आधिकारिक कार्यों को पूरी कुशलता से बखूबी अंजाम देने में सक्षम रहेंगे; साथ ही आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच बेहतरीन तालमेल और बैलेंस मेंटेन करने में पूरी तरह सफल होंगे. हालांकि, ऑफिस में किसी बेहद करीबी या अपने सहकर्मी का अप्रत्याशित व्यवहार आपके हृदय को चोट पहुंचा सकता है; कार्यस्थल पर पेशेवर दूरी बनाए रखें और बातों को दिल से न लगाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के प्रति जिम्मेदारी निभाने और घर में सौहार्द बढ़ाने का रहेगा. इस वीकेंड पर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों, खुशियों और सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहेंगे, जो आपके जीवन में भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं. परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करने से आपसी समझ मजबूत होगी और पारिवारिक रिश्ते प्रगाढ़ होंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत शानदार और प्रेरणादायी रहेगा. आपकी शारीरिक फिटनेस, स्टैमिना और ऊर्जा का स्तर शीर्ष पर रहेगा. अपनी बेहतरीन और चुस्त फिटनेस के दम पर खिलाड़ी मैदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे.

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण पेट संबंधी संवेदनशीलता या कार्यस्थल पर किसी के व्यवहार से उत्पन्न भावनात्मक तनाव सिरदर्द दे सकता है. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. शिक्षक दिवस के अवसर पर मानसिक एकाग्रता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्का व पौष्टिक आहार लें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. अपने शिक्षकों, गुरुजनों और पूज्य माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को फल, काले वस्त्र या भोजन का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा का दोष दूर होगा, मालव्य योग से आजीविका में वृद्धि होगी और भावुकता में गलत फैसले लेने से बचाव होगा.

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