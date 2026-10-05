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आज का मकर राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से व्यापार में बड़ा लाभ, मालव्य व सर्वार्थसिद्धि योग से ट्रांसफर व प्रमोशन के योग

आज का मकर राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से व्यापार में बड़ा लाभ, मालव्य योग से ट्रांसफर व प्रमोशन के योग, पारिवारिक सौहार्द! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 04:30 AM (IST)
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Makar Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी, दांपत्य जीवन, दैनिक लाभ, जनसंपर्क व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको व्यापार, साझेदारी और दैनिक आजीविका में चौतरफा बड़ा लाभ अर्जित होने के मजबूत योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए बेहतरीन मुनाफे, डीलरों के साथ पारदर्शिता और पैतृक मार्गदर्शन से विस्तार का रहेगा.

व्यापार में अच्छा-खासा मुनाफा: सप्तम भाव के चंद्रमा और लक्ष्मी योग के प्रभाव से कारोबार में अप्रत्याशित व बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है; बाजार में डीलर्स और सप्लायर्स के साथ पूरी पारदर्शिता (Transparency) बनाकर आगे बढ़ते रहें, इससे आपकी साख मजबूत होगी.

नया कार्य श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि आप अपने व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट, नए उत्पाद या नई शाखा को शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसका शुभारंभ श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही आपके लिए अधिक शुभ और फलदायी साबित होगा.

पैतृक बिजनेस में बड़ों की सलाह जरूरी: खानदानी या पैतृक कारोबार (Ancestral Business) से जुड़े कारोबारियों को घर और व्यापार के बड़े-बुजुर्गों के अनुभवों व बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए; उनका एक सुझाव आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ट्रांसफर व प्रमोशन की इच्छा पूरी होने, समर्पण के सम्मान और नए उत्साह का रहेगा.

मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन: यदि आप लंबे समय से अपने मनचाहे शहर या विभाग में ट्रांसफर (स्थानांतरण) और प्रमोशन (पदोन्नति) की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज आपकी यह मनोकामना पूरी होने के प्रबल आसार बन रहे हैं.

ईमानदारी व समर्पण से पदोन्नति के आसार: कार्यक्षेत्र के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा, कर्मठता और ऑफिस के प्रति अटूट समर्पण को देखकर उच्च प्रबंधन आपको बड़ी पदोन्नति या नई प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंप सकता है.

उत्साहजनक दिन व बेहतरीन कार्य: काम के मोर्चे पर एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन वास्तव में अत्यंत उत्साहजनक और प्रेरणादायक रहेगा; अपने रोजगार में आप कुछ ऐसा नया और उत्कृष्ट करेंगे जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा घर में प्रेम, सद्भाव और आपसी लाभ का वातावरण बनाएगा.

परिजनों से लाभ व सौहार्द: परिवार के किसी वरिष्ठ या करीबी सदस्य के माध्यम से आपको कोई विशेष आर्थिक या व्यावहारिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

घर में प्रेम का वातावरण: पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी तालमेल, प्रेम और सौहार्द बना रहेगा, जिससे घर का माहौल अत्यंत खुशनुमा रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी उपलब्धियों से संतुष्टि और गर्व का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से मिले उत्कृष्ट परिणामों और समाज में बनी नई पहचान से पूरी तरह संतुष्ट व प्रफुल्लित महसूस करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और शुभ ग्रहों के प्रभाव से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक संतुलन बेहतरीन रहेगा. दिनभर के उत्साह के बाद शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है. अपने आहार में पौष्टिकता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन अथवा लाल/सफेद वस्त्र का दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से व्यापार में निरंतर लाभ प्राप्त होगा, मालव्य व सर्वार्थसिद्धि योग से ट्रांसफर व प्रमोशन की बाधाएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 04:30 AM (IST)
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