Aaj Ka Makar Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से नौवें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व सदाचार) में कन्या राशि में संचरण करेंगे.

नवम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके भीतर न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा और नैतिक दृष्टिकोण को मजबूत करेगी. इसके साथ ही आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान व प्रभाव में बढ़ोतरी होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि (रमा एकादशी) सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और मकर राशि के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव

अशुभ योग: नवम भाव में चंद्रमा का गोचर भाग्य वृद्धि कारक, कोई प्रमुख दोष नहीं

चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सांध्य काल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय स्थिति (Business & Disputes)

समस्याएं होंगी दूर, बिजनेस प्लानिंग के लिए शुभ मुहूर्त: व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यवसाय में पिछले कुछ समय से चली आ रही रुकावटें और अड़चनें दूर होंगी. आर्थिक पक्ष सामान्य बना रहेगा और आप दिनभर खुद को ऊर्जावान व चुस्त महसूस करेंगे. यदि आप व्यापार विस्तार के लिए किसी नई योजना को धरातल पर उतारना चाहते हैं, तो इसके लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे का शुभ चौघड़िया समय सबसे उपयुक्त रहेगा.

सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को मीटिंग का बुलावा: सरकारी ठेकेदारी या टेंडर से जुड़े जातकों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आपको किसी उच्च स्तरीय सरकारी बैठक में शामिल होने का आधिकारिक बुलावा आ सकता है, जिससे भविष्य के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जा सकती है.

करियर और नौकरी (Career & Target)

ऑफिशियल ट्रेवलिंग से लाभ, दूसरी कंपनी से ऑफर: नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या बड़े व्यावसायिक ऑर्डर के सिलसिले में आधिकारिक यात्रा (Official Traveling) करनी पड़ सकती है. इस यात्रा के दौरान आपको किसी अन्य प्रतिष्ठित कंपनी से आकर्षक जॉब ऑफर मिलने की भी संभावना बनेगी.

परिश्रम से बनेंगे काम, अभी बदलाव से बचें: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे. किसी विशेष कार्य की सफलता से आपका मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा. हालांकि, इस समय वर्तमान नौकरी में किसी प्रकार के अचानक बदलाव या जल्दबाजी की उम्मीद न रखें; जहां हैं वहीं अपनी स्थिति मजबूत करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Caution)

क्रोध पर रखें नियंत्रण, लव लाइफ को लेकर सतर्कता: दांपत्य जीवन में आपको अपने आक्रामक व्यवहार, वाणी और हाव-भाव पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता है, अन्यथा जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. वहीं प्रेम जीवन से जुड़े जातक विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि आपके प्रेम प्रसंग की बात आज परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती है.

संवेदनशील मुद्दों पर परिवार से संवाद: विद्यार्थी वर्ग आज परिवार के बड़े सदस्यों के साथ अपने भविष्य या किसी संवेदनशील व जरूरी घरेलू मुद्दे पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं, जिससे कई उलझनों का सही मार्गदर्शन मिलेगा.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: रमा एकादशी और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की आराधना करें तथा उन्हें पीले पुष्प व पंचामृत का भोग लगाएं.

मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें.

शाम के समय पीपल या केले के वृक्ष के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या पीले वस्त्र का दान करें. इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी और दांपत्य जीवन में शांति बनी रहेगी.

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