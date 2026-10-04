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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी

आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य व परिध योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी

आज का मकर राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से फल मिलने में देरी, मालव्य योग से भूमि की बड़ी डील, संतान व विवाह की खुशखबरी! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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Makar Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, परिध योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां, सतर्कता, भूमि सौदे, बाधा निवारण व दैनिक दिनचर्या स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (7वें भाव) में प्रवेश करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से दिन के पूर्वार्ध में मेहनत के अनुरूप तत्काल पूर्ण फल मिलने में थोड़ी असमर्थता या विलंब का अनुभव हो सकता है; इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने, भूमि सौदों में बड़ी डील और अनुभवी मार्गदर्शन से लाभ का रहेगा.

पब्लिक रिलेशन से बनेगी पहचान: अपने व्यापार में जनसंपर्क (Public Relations) को और अधिक सुदृढ़ बनाएं; बाजार में व्यापक संपर्क स्थापित होने से आपके बिजनेस की एक मजबूत और प्रतिष्ठित पहचान बनेगी.

भूमि खरीद-फरोख्त में महत्वपूर्ण डील: व्यापारिक विस्तार या व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि अथवा अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री (Real Estate Deals) से जुड़े मामलों में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण व लाभदायक डील फाइनल हो सकती है.

लक्ष्य पर स्पष्ट एकाग्रता जरूरी: बिजनेसमैन अपने निर्धारित लक्ष्य तक तभी पहुंच पाएंगे जब उनका विजन पूरी तरह स्पष्ट होगा; अपने मन को भटकाव से बचाकर पूरा कंसंट्रेशन (एकाग्रता) केवल व्यापारिक लक्ष्यों पर केंद्रित रखें.

अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात व धार्मिक रुझान: किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात व्यापार और जीवन दोनों के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी; साथ ही धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुरानी बाधाओं के अंत, कार्यों में राहत से मानसिक सुकून और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने का रहेगा.

काफी दिनों से आ रही बाधाएं होंगी समाप्त: वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन के काम में पिछले कई दिनों से जो जटिल अड़चनें या रुकावटें आ रही थीं, वे अब पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और कार्यप्रणाली सुगम होगी.

कार्यों की कमी से सुकून व सकारात्मकता: आज ऑफिस के नियमित कार्यों का दबाव कम रहने से मानसिक रूप से सुकून और शांति का अनुभव होगा; आपका सकारात्मक चिंतन (Positive Thinking) आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन संतान पक्ष से सुखद समाचार और विवाह के इच्छुक जातकों के लिए नई राह खोलने वाला रहेगा.

मैरिड लोगों को संतान से गुड न्यूज: विवाहित जातकों के लिए संतान पक्ष की ओर से कोई बहुत अच्छी खबर (Good News) मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी.

अनमैरिड जातकों को सूटेबल रिश्ता: अविवाहित (Unmarried) लोगों के लिए कोई उपयुक्त व मनचाहा रिश्ता मिलने की सुखद खबर आ सकती है, जिससे पारिवारिक चर्चाएं आगे बढ़ेंगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं (Selection Process) में भाग ले रहे युवाओं के लिए आज का दिन राहत भरा साबित होगा. किसी परीक्षा या नौकरी की चयन प्रक्रिया में आंतरिक राजनीति या विलंब के कारण जो लंबा इंतजार चल रहा था, वह समाप्त हो सकता है और आपके फाइनल सिलेक्शन (चयन) होने के मजबूत योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन सामान्य रहेगा और कार्यभार कम होने से मानसिक तनाव घटेगा. हालांकि, छठे भाव के चंद्रमा के कारण पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. हल्का और सुपाच्य भोजन लें, समय पर पर्याप्त पानी पिएं और सकारात्मक दिनचर्या बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र के साथ अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

मातृ नवमी के उपलक्ष्य में परिवार की दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या निर्धन व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा से मिलने वाली रुकावटें दूर होंगी, मालव्य व परिध योग से भूमि संबंधी सौदे सफल होंगे, कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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