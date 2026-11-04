Aaj Ka Makar Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, संकट, आकस्मिक बाधाएं, गुप्त चिंता व अनहोनी) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते दिनभर किसी अनहोनी का अंदेशा और अज्ञात भय बना रह सकता है.

इसके साथ ही सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आज व्यापारिक लेन-देन, सरकारी कार्यों और कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से दूर रहने तथा अत्यंत धैर्य बरतने की सख्त जरूरत है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग और मालव्य योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Disputes)

बाजार में कड़ा मुकाबला, विवाद को न खींचें लंबा: फेस्टिव सीजन के बीच मार्केट में अपनी साख और हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए आपको प्रतिस्पर्धियों (Competitors) से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा. बाजार में किसी ग्राहक या व्यापारी से मतभेद होने के आसार हैं; किसी भी बहस को लंबा खींचने से बचें, अन्यथा आपकी साख और समय दोनों का नुकसान होगा.

सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बाधा की आशंका: सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कारोबारियों को किसी अधिकारी के सख्त रवैये के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कागजी औपचारिकताओं में कोई कमी न छोड़ें और कानूनी नियमों का अक्षरशः पालन करें.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल, सीनियर का भारी दबाव: नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी और सीनियर्स आपसे सामान्य से अधिक उम्मीदें बांधेंगे, जिन्हें समय पर पूरा कर पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

फोकस की कमी बढ़ाएगी दिक्कतें: मन के भटकाव के कारण काम की गति धीमी पड़ सकती है. जरूरी है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं से हटाकर सीधे प्राथमिक लक्ष्यों पर केंद्रित करें, ताकि समयसीमा के भीतर कार्यों को निपटाया जा सके.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Tension)

परिजनों की सेहत पर ग्रहण दोष का असर: अष्टम भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण परिवार में अचानक किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे भागदौड़ और मानसिक तनाव रहेगा. घरेलू मोर्चे पर बार-बार आने वाली छोटी-मोटी अड़चनें आपको निराश कर सकती हैं; मन को शांत रखने का प्रयास करें.

छात्रों को निपुणता साबित करने में अड़चन: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपनी मेहनत के अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने के कारण आंतरिक दबाव व तनाव महसूस करेंगे. आत्मविश्वास न खोएं और नियमित अभ्यास जारी रखें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 8

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और अष्टम भाव के ग्रहण दोष के दुष्प्रभाव को दूर करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल अर्पित करें और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध व गंगाजल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, साबुत अनाज या हरे फल का दान करें. इससे अनहोनी का संकट टलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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