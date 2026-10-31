Aaj Ka Makar Rashifal 31 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 बजे तक आपकी राशि से छठे भाव (शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा व सेवा स्थान) में मिथुन राशि में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आपकी राशि पर मालव्य योग और सिद्ध योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है.

षष्ठम चंद्रमा आपके भीतर प्रतिस्पर्धियों को मात देने का साहस तो भरेगा, लेकिन स्वभाव में कठोरता और काम में आलस्य की प्रवृत्ति भी ला सकता है, जिससे आपको बचना होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शाम 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

शुभ योग: मालव्य योग, सिद्ध योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 बजे तक मिथुन राशि (6वें भाव) में, उपरांत कर्क राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (वित्तीय लेन-देन में सावधानी रखें)

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

साहसिक निर्णयों से बिजनेस में उछाल: आपके साहसिक कदमों से कारोबार फलता-फूलता रहेगा. नए बायर्स के साथ रणनीतिक डील्स फाइनल होंगी, जिससे व्यापारिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी.

पैतृक कारोबार की कमान: सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से पारिवारिक या पैतृक व्यापार की पूरी बागडोर आज आपके हाथों में आ सकती है. आपकी दूरदर्शिता पुराने नुकसान की भरपाई करने में सक्षम होगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर मजबूत लीडरशिप: कार्यक्षेत्र में आप एक सशक्त लीडर के रूप में उभरेंगे. आपकी प्रशासनिक क्षमता और अधिकार इतने मजबूत होंगे कि सहकर्मी आपके निर्देशों का तत्परता से पालन करेंगे.

डिफेंस और पुलिस कर्मियों को सम्मान: सेना, पुलिस या सुरक्षा बलों से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ी सफलता, पदोन्नति या मेडल/पुरस्कार मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. सामान्य कार्यक्षेत्र में दिन व्यवस्थित रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रशंसा: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी. वीकेंड पर परिवार के किसी महत्वपूर्ण कार्य को सुलझाने के कारण घर के बड़े-बुजुर्ग आपकी तारीफ करेंगे. भौतिक सुख-साधनों की खरीदारी संभव है.

खिलाड़ियों की स्वर्णिम सफलता: खेल जगत से जुड़े जातक किसी प्रतियोगिता या टूर्नामेंट में जीत का परचम लहराएंगे. विद्यार्थियों को आलस्य त्याग कर टाइम-टेबल का पालन करना होगा.

स्वास्थ्य: काम की अधिकता से थकान और बदन दर्द हो सकता है; नियमित योग व स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के पास दीपदान करें. किसी दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्ति को काले जूते, छाता या कंबल का दान करना भाग्योदयकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.