Aaj Ka Makar Rashifal 30 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आकस्मिक घटनाएं, शोध, गुप्त विद्या, ससुराल पक्ष और जीवन के परिवर्तन स्थान) में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.

अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण और केतु के साथ बनने वाला ग्रहण दोष आज आपको कुछ अनचाही चुनौतियों और अड़चनों के प्रति सावधान रहने का संकेत दे रहा है. लेकिन, ग्रहों की शुभ स्थिति से बन रहे मालव्य और गजकेसरी योग आपको धैर्य और विवेक के बल पर हर मुश्किल से बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 30 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: आज पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 09:42 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके पश्चात मघा नक्षत्र का संचरण प्रारंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर व विशेष ध्यान: सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में गोचर करेंगे. इसी समय के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा, इसलिए किसी भी जोखिम भरे निर्णय या जल्दबाजी से बचें.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उत्तम समय है.

अशुभ समय (राहुकाल व भद्रा): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इसके अतिरिक्त सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक मृत्युलोक की भद्रा का साया रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, गुप्त रणनीति और सही समय का इंतजार (Business Caution & Strategy)

विरोधियों की चाल से रहें सावधान, अपनी प्लानिंग किसी से साझा न करें: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब अष्टम भाव (रंध्र स्थान) में चंद्रमा का गोचर हो और केतु के साथ युति बने, तो व्यापारिक मामलों में अत्यधिक गोपनीयता और सतर्कता बरतना आवश्यक हो जाता है.

व्यापार के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं या जाल बिछाने की कोशिश कर सकते हैं. विशेष रूप से सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष बनने के कारण अपनी बिजनेस प्लानिंग (Business Planning) सबके सामने बिल्कुल शेयर न करें कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपकी योजनाओं का नाजायज फायदा उठा सकते हैं.

विपरीत परिस्थितियों में बड़े फैसले लेने से बचें: आज आपको सही समय और अनुकूल सिचुएशन का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए. विपरीत या दबाव भरी परिस्थितियों में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं.

2. करियर, व्यवहार में सुधार और सहकर्मियों से तालमेल (Career Discipline & Workplace Harmony)

व्यवहार में लाएं विनम्रता, को-वर्कर्स से विवाद को हर हाल में टालें: मार्केटिंग से जुड़े एम्प्लॉयड पर्सन (Marketing Employed Persons) को आज मार्केट और ऑफिस दोनों जगह अपने व्यवहार और संवाद शैली में सकारात्मक सुधार लाने की जरूरत है. कार्यस्थल पर किसी को-वर्कर (Co-worker) के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसे आपको हर हाल में टालना चाहिए.

दूसरों की उलझनों से अपने काम को न होने दें प्रभावित: वर्कप्लेस पर आज किसी अन्य व्यक्ति की समस्या या लापरवाही के कारण आपका काम भी प्रभावित हो सकता है. शांत दिमाग से केवल अपने मुख्य लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें.

3. पारिवारिक संवेदनशीलता और विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन (Relationship Empathy & Student Guidance)

लाइफ पार्टनर के दृष्टिकोण को समझें, रिश्तों में रखें धैर्य: पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज आपको थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी होगी. आपके लाइफ पार्टनर (Life Partner) किसी बात को लेकर थोड़े परेशान या तनाव में हो सकते हैं. ऐसे समय में उनसे बहस करने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने और भावनात्मक सहारा देने की आवश्यकता है.

पढ़ाई में कठिनाई आने पर लें टीचर की मदद: विद्यार्थी वर्ग (Students) को यदि आज किसी विषय या स्टडी में कठिनाई महसूस हो रही है, तो झिझक छोड़कर अपने टीचर से एक्स्ट्रा क्लास (Extra Class) या मार्गदर्शन के लिए बात कर लेनी चाहिए.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 2

सोमवार, अष्टम चंद्रमा व ग्रहण दोष शांति के अचूक उपाय

आज सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी और अष्टम भाव में बनने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने तथा मालव्य योग के शुभ फलों को जागृत करने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव का गंगाजल, काले तिल और कच्चे दूध से अभिषेक करें.

'शिव पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा 'महामृत्युंजय मंत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे आकस्मिक बाधाएं दूर होंगी, ग्रहण दोष का प्रभाव समाप्त होगा और व्यापार व पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.

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