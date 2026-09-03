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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Rashifal 3 September 2026: 5वें चंद्रमा से स्टूडेंट्स सतर्क रहें, सूझबूझ से सुलझेगी बिजनेस की समस्या

Makar Rashifal 3 September 2026: 5वें चंद्रमा से स्टूडेंट्स सतर्क रहें, सूझबूझ से सुलझेगी बिजनेस की समस्या

Makar Rashifal 3 September 2026: 5वें चंद्रमा से मकर राशि के छात्र ओवरकॉन्फिडेंस से बचें, मार्केटिंग से बढ़ेगा बिजनेस! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Sep 2026 08:02 AM (IST)
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Capricorn Horoscope today: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, अध्ययन में एकाग्रता, आंतरिक प्रबंधन व पूर्व संचित कर्म स्थान) में संचार करेंगे (वृषभ राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे). 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई में कुछ अनचाही रुकावटें या भटकाव की स्थिति बन सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मार्केटिंग के जरिए विस्तार करने और जटिल समस्याओं को हल करने का रहेगा. बिजनेसमैन के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है; इस समय आक्रामक मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार कर अपने कारोबार का दायरा बढ़ाना चाहिए. व्यवसाय में लंबे समय से उलझी किसी जटिल समस्या का समाधान आप अपनी गहरी सूझबूझ, समझदारी और व्यावहारिक रणनीतियों के बल पर ढूंढने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे व्यापारिक गति बनी रहेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्तमान कार्यों पर एकाग्र रहने और आंतरिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपने चालू काम में पूरी एकाग्रता बनाए रखें; इससे आपको नई उपलब्धियां और पहचान हासिल हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल किसी एकदम नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें. कार्यस्थल पर साथी कर्मचारियों या स्टाफ को लेकर एंप्लॉयड पर्सन को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए विशेष सावधानी रखें कि किसी भी बाहरी इंसान का दखल आपकी आंतरिक कार्य व्यवस्था पर बिल्कुल न होने पाए.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन समझदारी और एक-दूसरे को खुश रखने का रहेगा. शादीशुदा जातक अपने गृहस्थ जीवन में छोटी-मोटी कमियों या नोकझोंक को नजरअंदाज करने का परिपक्व प्रयास करेंगे. जीवनसाथी (Life Partner) के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करेंगे या सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे दांपत्य में मधुरता बढ़ेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. छात्र काफी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और अति-आत्मविश्वास में बारीक अंतर होता है; ओवरकॉन्फिडेंस (Overconfidence) से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, तभी अध्ययन की रुकावटों से बचकर श्रेष्ठ परिणाम ला पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के दौरान जोड़ों के दर्द (Joint Pain) और वात संबंधी समस्याओं से आप परेशान रह सकते हैं. उठने-बैठने की मुद्रा ठीक रखें और भारी वजन उठाने से बचें. नियमित रूप से हल्का व्यायाम व स्ट्रेचिंग करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और कैल्शियम युक्त संतुलित आहार लें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा के दोष दूर होंगे, पढ़ाई की रुकावटें समाप्त होंगी और जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी.

FAQs 

Q1. 3 सितंबर 2026 को मकर राशि के कारोबारियों को क्या रणनीतिक कदम उठाना चाहिए?
Ans. मार्केटिंग पर ध्यान देकर कारोबार बढ़ाएं और अपनी सूझबूझ से व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाएं.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?
 Ans. नए काम की शुरुआत न करें और ऑफिस की आंतरिक व्यवस्था में किसी बाहरी इंसान का दखल न होने दें.

Q3. आज मकर राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. ओवरकॉन्फिडेंस से बचें, पढ़ाई में आ रही रुकावटों को धैर्य से दूर करें और नियमित अध्ययन पर फोकस करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:41 AM (IST)
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