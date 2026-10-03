Makar Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग, सिद्धि योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी स्वास्थ्य, रोग मुक्ति, शत्रु दमन, पुरानी बचत का उपयोग, कार्यक्षमता व दैनिक दिनचर्या स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आपका शरीर बलवान, ऊर्जावान और रोग मुक्त रहने के योग बनेंगे; पुरानी शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए पुरानी बचत का सदुपयोग करने, कस्टमर फुटफॉल बढ़ने और अनुभवी मार्गदर्शन से लाभ का रहेगा.

पुरानी बचत व निवेश आएगा काम: पूर्व में की गई वित्तीय बचत या पहले किया गया पूंजी निवेश आज आपके व्यापार में सही समय पर काम आ सकता है; यह आपकी वर्तमान वित्तीय जरूरतों और नकदी प्रवाह को पूरा करने में बड़ा संबल बनेगा.

सटीक रणनीति व अनुभवी मार्गदर्शन: बिजनेस में पूर्व-नियोजित रणनीति बनाकर काम करने की आवश्यकता है; इसके साथ ही अपने क्षेत्र के किसी अनुभवी व्यक्ति या वरिष्ठ व्यावसायिक सलाहकार का उचित मार्गदर्शन लेना आपके व्यापार के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा.

कस्टमर फुटफॉल व सेल्स में बढ़ोतरी: अनुकूल ग्रह-गोचर का समर्थन मिलने से दुकानों व प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की आवाजाही (Customer Footfall) बढ़ेगी और कुल बिक्री (Sales) का स्तर काफी बेहतर रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सिद्धि योग से मनचाहा काम मिलने, मीटिंग में शानदार परफॉर्मेंस और कार्यकुशलता से आगे रहने का रहेगा.

सिद्धि योग से मनचाहा काम व सुकून: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से नौकरी में आपको अपनी पसंद के मनचाहे काम या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने से मानसिक सुकून, संतोष और शांति का अनुभव होगा.

मीटिंग में परफॉर्मेंस से तरक्की के द्वार: ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक मीटिंग में आपकी दी गई प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस भविष्य में पदोन्नति व प्रगति के नए द्वार खोल सकती है; अपनी तैयारी मजबूत रखें और परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर करते रहें.

कार्यकुशलता से रहेंगे आगे: एंप्लॉयड पर्सन की दूरगामी सोच और सटीक कार्यकुशलता उन्हें प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रखेगी; हालांकि दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, फिर भी परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन दांपत्य में खट्टे-मीठे अनुभवों और आपसी प्रेम का रहेगा.

दांपत्य में झड़प के बीच गहरा प्रेम: वैवाहिक जीवन में किसी छोटी बात को लेकर जीवनसाथी से हल्की झड़प या कहासुनी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपसी प्रेम और अपनापन पूरी तरह बना रहेगा.

खट्टे-मीठे अनुभव: दांपत्य जीवन में खट्टे-मीठे अनुभव देखने को मिलेंगे, जो अंततः रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाएंगे और सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्यशाली रहने वाला है. आपकी अनुकूल ग्रह स्थिति और किस्मत आपको अन्य सहपाठियों के मुकाबले अपने अध्ययन क्षेत्र में अधिक सक्षम, एकाग्र और अग्रणी बनाए रखेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6वें भाव के चंद्रमा के संचरण से शारीरिक बल में वृद्धि होगी. यदि आप लंबे समय से किसी पुराने शारीरिक दर्द, जोड़ों के दर्द या मौसमी बीमारी से परेशान थे, तो आज उससे स्पष्ट राहत मिलेगी और शरीर स्वस्थ व रोग मुक्त महसूस होगा. संतुलित खान-पान और दिनचर्या बनाए रखें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे छठे चंद्रमा से शारीरिक बल व आरोग्य मिलेगा, मालव्य व सिद्धि योग से नौकरी में मनचाहा कार्यभार मिलेगा, पुरानी बचत से व्यापारिक राहत होगी और दांपत्य जीवन मधुर बना रहेगा.

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