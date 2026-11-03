Aaj Ka Makar Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावट, शोध, गुप्त धन और आकस्मिक उतार-चढ़ाव का स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

साथ ही सिंह राशि में चंद्रमा-केतु की युति से ग्रहण दोष निर्मित हो रहा है. ऐसे में आज आपको प्रत्येक कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे आर्थिक निर्णय से बचना होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी पूर्वाह्न 11:55 तक, तत्पश्चात दशमी

नक्षत्र: मघा नक्षत्र

शुभ योग: मालव्य योग (मकर के लिए सक्रिय), गजकेसरी योग, बुधादित्य योग

अशुभ प्रभाव: अष्टम चंद्रमा व चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष

चंद्र गोचर: चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत मुहूर्त)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक (अत्यंत सतर्क रहें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

पेमेंट की रुकावट और प्रतिस्पर्धा: ग्रहण दोष के चलते बाजार में आपका फंसा हुआ धन या उधारी की रिकवरी अटक सकती है. प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की होड़ में जल्दबाजी न दिखाएं.

नए कारोबारियों की वित्तीय स्थिति: त्योहारी सीजन में कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते नए व्यापारियों को कैश-फ्लो बनाए रखने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है; फिलहाल उधारी पर माल बेचने से बचें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कलोड और उच्चाधिकारियों का दबाव: दफ्तर में सीनियर अधिकारी आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकते हैं. काम की अधिकता से झुंझलाएं नहीं.

विवादों से बनाएं दूरी: कार्यस्थल पर चल रही किसी भी अंदरूनी राजनीति या गॉसिप का हिस्सा न बनें. चुपचाप अपने काम को निपटाना ही सबसे सुरक्षित रणनीति होगी.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

मन की बात साझा करें: यदि किसी घरेलू बात को लेकर मानसिक उलझन है, तो उसे जीवनसाथी या किसी विश्वसनीय परिजन के साथ साझा करें; इससे समाधान भी निकलेगा और मन भी शांत होगा.

छात्र, खिलाड़ी व युवा वर्ग: आपमें प्रतिभा और ऊर्जा भरपूर है, बस उसे गलत दिशा या मोबाइल/सोशल मीडिया में नष्ट करने के बजाय अपने करियर की ओर मोड़ें.

स्वास्थ्य: अष्टम भाव के प्रभाव से जोड़ों का दर्द या मौसमी संक्रमण परेशान कर सकता है. वाहन सावधानी से चलाएं.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 4

मंगलवार विशेष उपाय:

अष्टम चंद्रमा और ग्रहण दोष के अनिष्ट प्रभाव को शांत करने के लिए आज 'हनुमान बाहुक' या 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. शिवलिंग पर काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें. पक्षियों को सात प्रकार के अनाज (सप्तधान्य) डालें.

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