Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 29 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व मालव्य योग से सुख-सुविधाओं में कमी का भान, हस्ताक्षर में सावधानी, विरोधियों से रहें अलर्ट

आज का मकर राशिफल 29 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व मालव्य योग से सुख-सुविधाओं में कमी का भान, हस्ताक्षर में सावधानी, विरोधियों से रहें अलर्ट

आज का मकर राशिफल 29 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में कमी का भान, हस्ताक्षर में बरतें सावधानी, वर्कप्लेस पर विरोधियों से रहें अलर्ट! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Sep 2026 03:09 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, भूमि, भवन, वाहन सुख, घरेलू शांति, मानसिक स्थिरता व आत्म-सम्मान स्थान) में संचरण करेंगे. 4थे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज घर, भूमि, भवन और वाहन सुख में कुछ कमी या असंतोष की अनुभूति हो सकती है; मन किसी बात को लेकर थोड़ा उद्विग्न रह सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का धनु राशिफल 29 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, प्रॉपर्टी संबंधी खुशखबरी, करियर की मुश्किलें होंगी दूर
आज का धनु राशिफल 29 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, प्रॉपर्टी संबंधी खुशखबरी, करियर की मुश्किलें होंगी दूर
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शारीरिक तनाव से बचें, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, हर्षण योग से रुके कार्य होंगे पूरे
आज का वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शारीरिक तनाव से बचें, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, हर्षण योग से रुके कार्य होंगे पूरे
धर्म
आज का तुला राशिफल 29 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप में मजबूती, कर्मचारियों की सलाह से लाभ
आज का तुला राशिफल 29 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप में मजबूती, कर्मचारियों की सलाह से लाभ
धर्म
विदेश में बैठे लोग कैसे कर सकते हैं पितृ पक्ष में तर्पण, श्राद्ध, जानें नियम
विदेश में बैठे लोग कैसे कर सकते हैं पितृ पक्ष में तर्पण, श्राद्ध, जानें नियम

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय अनुशासन, दस्तावेजों की पड़ताल और स्टॉक प्रबंधन में सावधानी बरतने का रहेगा.

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर में जल्दबाजी से बचें: व्यापारी वर्ग बिजनेस से संबंधित किसी भी निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं; बिना पढ़े या बिना कानूनी जांच के किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध या कागजात पर हस्ताक्षर न करें. इसके लिए एक ठोस और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी है.

प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती: कारोबार में आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी व प्रतिस्पर्धी आपको बाजार में कड़ी चुनौती दे सकते हैं; इसके लिए आपको पहले से ही मानसिक व रणनीतिक रूप से तैयार रहना होगा.

स्टॉक मेंटेनेंस में चूक से नुकसान: नया स्टॉक परचेज करने और साथ ही मौजूदा स्टॉक को सही तरीके से मेंटेन करने की योजना यदि सही नहीं रही, तो बिजनेसमैन को अचानक वित्तीय घाटे (Loss) का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर पैनी निगाह रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संयमित संवाद, कार्यस्थल की राजनीति से सतर्कता और आत्म-सम्मान की रक्षा करने का रहेगा.

सीनियर से बातचीत में सावधानी: एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अपने उच्चाधिकारियों और सीनियर्स से बातचीत करते वक्त शब्दों के चयन को लेकर अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है; कोई भी अनपेक्षित टिप्पणी आपके विरुद्ध जा सकती है.

विरोधियों के षड्यंत्र से अलर्ट रहें: वर्कस्पेस पर आपके गुप्त विरोधी या ईर्ष्यालु सहकर्मी आपकी साख और आत्म-सम्मान पर चोट पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं; ऐसे में हर समय पूरी तरह सजग व अलर्ट रहें और किसी के उकसावे में न आएं.

अनुशासन बनाए रखें: अपने दैनिक दायित्वों को समय पर पूरा करें ताकि किसी को आपकी कार्यशैली पर उंगली उठाने का अवसर न मिले.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण धैर्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की मांग कर रहा है.

प्रेम जीवन में शांति रखें: प्रेम जीवन में साथी के साथ छोटी-छोटी बातों को तूल देने से पूरी तरह बचें बल्कि शांत रहें; बेवजह की बहस से संबंधों में दरार आ सकती है, इसलिए आपसी समझदारी से विवाद को टालें.

पारिवारिक विवाद से मन खिन्न न करें: परिवार में यदि किसी विषय पर वैचारिक मतभेद या विवाद की स्थिति बने, तो अपने मन को खिन्न या उदास न करें; समय के साथ बातें सुलझ जाएंगी, इसलिए मौन रहकर शांति बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों  के लिए आज का दिन समय प्रबंधन का कड़ाई से पालन करने का है. समय को बिल्कुल भी व्यर्थ न गंवाएं; समय अनमोल है, इसलिए इसकी वास्तविक कीमत को समझते हुए अपने-अपने संबंधित क्षेत्र, कला के अभ्यास और पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण से सीने में भारीपन, गैस, बेचैनी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विकता रखें, ठंडी चीजों से परहेज करें, पर्याप्त जल पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान  का सहारा लें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर संकटमोचन हनुमानाष्टक या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, भूमि-वाहन संबंधी अड़चनें दूर होंगी, स्टॉक के नुकसान से बचाव होगा और ऑफिस में विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 03:09 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का धनु राशिफल 29 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, प्रॉपर्टी संबंधी खुशखबरी, करियर की मुश्किलें होंगी दूर
आज का धनु राशिफल 29 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा से अचानक खास मुलाकात, प्रॉपर्टी संबंधी खुशखबरी, करियर की मुश्किलें होंगी दूर
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शारीरिक तनाव से बचें, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, हर्षण योग से रुके कार्य होंगे पूरे
आज का वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से शारीरिक तनाव से बचें, ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा ऑर्डर, हर्षण योग से रुके कार्य होंगे पूरे
धर्म
आज का तुला राशिफल 29 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप में मजबूती, कर्मचारियों की सलाह से लाभ
आज का तुला राशिफल 29 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से पार्टनरशिप में मजबूती, कर्मचारियों की सलाह से लाभ
धर्म
विदेश में बैठे लोग कैसे कर सकते हैं पितृ पक्ष में तर्पण, श्राद्ध, जानें नियम
विदेश में बैठे लोग कैसे कर सकते हैं पितृ पक्ष में तर्पण, श्राद्ध, जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर ओवैसी पर भड़के गिरिराज, कहा- ‘पाकिस्तान बनाने की...’
उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर ओवैसी पर भड़के गिरिराज, कहा- ‘पाकिस्तान बनाने की...’
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा शेड्यूल का एलान, नोट कर लें तारीख
2027 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा शेड्यूल का एलान, नोट कर लें तारीख
महाराष्ट्र
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
इंडिया
दिल्ली की झुग्गी में 728 में से 727 नाम काटे, राहुल ने SIR पर उठाए सवाल
दिल्ली की झुग्गी में 728 में से 727 नाम काटे, राहुल ने SIR पर उठाए सवाल
विश्व
Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद!
Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद!
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
एग्रीकल्चर
केंद्र सरकार लाई पशुधन बीमा पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं?
केंद्र सरकार लाई पशुधन बीमा पोर्टल, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget