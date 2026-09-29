Makar Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, भूमि, भवन, वाहन सुख, घरेलू शांति, मानसिक स्थिरता व आत्म-सम्मान स्थान) में संचरण करेंगे. 4थे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज घर, भूमि, भवन और वाहन सुख में कुछ कमी या असंतोष की अनुभूति हो सकती है; मन किसी बात को लेकर थोड़ा उद्विग्न रह सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय अनुशासन, दस्तावेजों की पड़ताल और स्टॉक प्रबंधन में सावधानी बरतने का रहेगा.

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर में जल्दबाजी से बचें: व्यापारी वर्ग बिजनेस से संबंधित किसी भी निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं; बिना पढ़े या बिना कानूनी जांच के किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध या कागजात पर हस्ताक्षर न करें. इसके लिए एक ठोस और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी है.

प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती: कारोबार में आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी व प्रतिस्पर्धी आपको बाजार में कड़ी चुनौती दे सकते हैं; इसके लिए आपको पहले से ही मानसिक व रणनीतिक रूप से तैयार रहना होगा.

स्टॉक मेंटेनेंस में चूक से नुकसान: नया स्टॉक परचेज करने और साथ ही मौजूदा स्टॉक को सही तरीके से मेंटेन करने की योजना यदि सही नहीं रही, तो बिजनेसमैन को अचानक वित्तीय घाटे (Loss) का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर पैनी निगाह रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संयमित संवाद, कार्यस्थल की राजनीति से सतर्कता और आत्म-सम्मान की रक्षा करने का रहेगा.

सीनियर से बातचीत में सावधानी: एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अपने उच्चाधिकारियों और सीनियर्स से बातचीत करते वक्त शब्दों के चयन को लेकर अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है; कोई भी अनपेक्षित टिप्पणी आपके विरुद्ध जा सकती है.

विरोधियों के षड्यंत्र से अलर्ट रहें: वर्कस्पेस पर आपके गुप्त विरोधी या ईर्ष्यालु सहकर्मी आपकी साख और आत्म-सम्मान पर चोट पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं; ऐसे में हर समय पूरी तरह सजग व अलर्ट रहें और किसी के उकसावे में न आएं.

अनुशासन बनाए रखें: अपने दैनिक दायित्वों को समय पर पूरा करें ताकि किसी को आपकी कार्यशैली पर उंगली उठाने का अवसर न मिले.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण धैर्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की मांग कर रहा है.

प्रेम जीवन में शांति रखें: प्रेम जीवन में साथी के साथ छोटी-छोटी बातों को तूल देने से पूरी तरह बचें बल्कि शांत रहें; बेवजह की बहस से संबंधों में दरार आ सकती है, इसलिए आपसी समझदारी से विवाद को टालें.

पारिवारिक विवाद से मन खिन्न न करें: परिवार में यदि किसी विषय पर वैचारिक मतभेद या विवाद की स्थिति बने, तो अपने मन को खिन्न या उदास न करें; समय के साथ बातें सुलझ जाएंगी, इसलिए मौन रहकर शांति बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन समय प्रबंधन का कड़ाई से पालन करने का है. समय को बिल्कुल भी व्यर्थ न गंवाएं; समय अनमोल है, इसलिए इसकी वास्तविक कीमत को समझते हुए अपने-अपने संबंधित क्षेत्र, कला के अभ्यास और पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण से सीने में भारीपन, गैस, बेचैनी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विकता रखें, ठंडी चीजों से परहेज करें, पर्याप्त जल पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर संकटमोचन हनुमानाष्टक या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, भूमि-वाहन संबंधी अड़चनें दूर होंगी, स्टॉक के नुकसान से बचाव होगा और ऑफिस में विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे.

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