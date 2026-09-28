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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 28 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व मालव्य योग से माता से मतभेद से बचें, धन के लेन-देन में बरतें सावधानी, फॉरेन जॉब में बड़ा रोल

आज का मकर राशिफल 28 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व मालव्य योग से माता से मतभेद से बचें, धन के लेन-देन में बरतें सावधानी, फॉरेन जॉब में बड़ा रोल

आज का मकर राशिफल 28 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा व मालव्य योग से माता से मतभेद से बचें, धन के लेन-देन में बरतें सावधानी, फॉरेन जॉब में बड़ा रोल! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 09:40 AM (IST)
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Makar Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, वाहन, मानसिक शांति, कार्य प्रबंधन व संतान संगति स्थान) में संचार करेंगे. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी घरेलू बात को लेकर माताजी के साथ वैचारिक मतभेद या कहासुनी की स्थिति बन सकती है; इसलिए अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखें और माता के सम्मान को प्राथमिकता दें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए धन के लेन-देन से बचने, कठिन परिश्रम से हालात बदलने और बुरी संगति से दूर रहने का रहेगा. व्यवसाय में इस समय व्यापार से संबंधित धन का किसी भी प्रकार का बड़ा लेन-देन या उधारी बिल्कुल न करें; आज आर्थिक नुकसान और पूंजी अटकने की स्थिति बन रही है. बिजनेस की नियमित तरक्की में कुछ तात्कालिक रुकावटों और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; हालांकि बिजनेसमैन अपनी निरंतर कठिन मेहनत और अथक परिश्रम द्वारा इन विपरीत परिस्थितियों को काफी हद तक अपने अनुकूल बना लेंगे. नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष सलाह है कि वे बाजार की अनावश्यक चिंताओं और किसी भी प्रकार की बुरी संगति से पूरी दूरी बनाए रखें, तभी वे अपने व्यापार को सही दिशा में सफल बना पाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन फॉरेन एम्प्लॉयड लोगों को बेहतर रोल मिलने, योजनाबद्ध काम करने और आलस्य त्यागने का रहेगा. विदेशी कंपनियों में कार्यरत (फॉरेन एम्प्लॉयड) लोगों को संस्थान में कोई नई व बड़ी जिम्मेदारी या पहले से कहीं अधिक बेहतर और प्रभावशाली रोल मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में एंप्लॉयड पर्सन ने अगर अपने कार्यों का ठीक से प्रबंधन और मैनेजमेंट नहीं किया, तो बनते हुए जरूरी काम भी अचानक बिगड़ सकते हैं; इसलिए ऑफिस के सभी कार्यों को ठोस पूर्व-योजना के साथ ही करें. एंप्लॉयड पर्सन को कड़ी चेतावनी है कि वे आलस्य (Laziness) को तुरंत त्याग दें; क्योंकि आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति के कारण आप अपने संबंधित फील्ड में असफल हो सकते हैं, इसलिए पूरी तत्परता से काम में जुटें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण बच्चों की परवरिश पर विशेष ध्यान देने और घरेलू शांति बनाए रखने की मांग कर रहा है. माताजी के विचारों का आदर करें और किसी भी विवाद को तूल न दें. कार्यक्षेत्र की अत्यधिक व्यस्तता के चलते आप आज अपने बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाएंगे; ऐसे में अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ समय अवश्य निकालें और अपने बच्चों की संगति और दोस्तों पर भी पैनी नजर रखें ताकि वे किसी गलत रास्ते पर न जाएं.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन उत्कृष्ट परिणामों का रहेगा. अध्ययन में छात्रों का फोकस और एकाग्रता पहले से कहीं अधिक बेहतर रहेगी; इसके फलस्वरूप किसी प्रतियोगी परीक्षा (Competition), कॉलेज एंट्रेंस, जॉब इंटरव्यू या विभागीय टेस्ट में आपको बेहद शानदार और सकारात्मक रिजल्ट मिलने की प्रबल संभावना है. स्वास्थ्य के लिहाज से, चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण सीने में भारीपन, गैस, बेचैनी या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. माताजी के साथ मतभेद और आर्थिक नुकसान की चिंता को दिल पर न लें. सुपाच्य, हल्का और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खुद को शांत बनाए रखें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.

किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें और माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे मालव्य योग के प्रभाव से धन की हानि से बचाव होगा, माता से संबंध सुधरेंगे, फॉरेन जॉब में नई जिम्मेदारी मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार रिजल्ट हासिल होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:16 AM (IST)
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