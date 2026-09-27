Makar Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी संचार कौशल, पराक्रम, नेटवर्किंग, छोटी यात्राएं, कनिष्ठ सहयोगी व कार्यक्षमता स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका संचार कौशल (Communication Skills) बेहद मजबूत, प्रभावशाली और असरदार साबित होगा, जिससे आप अपनी बात दूसरों से आसानी से मनवा सकेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए फायदेमंद परिस्थितियों, फंसे हुए धन की प्राप्ति और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से बदलाव की योजना बनाने का रहेगा. वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए बाजार में बेहद लाभकारी स्थितियां बन रही हैं. यदि आप डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस में कुछ नया करने की प्लानिंग बना रहे हैं या उसे धरातल पर उतारना चाहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद ही लॉन्च करना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा; तब तक केवल ठोस रूपरेखा तैयार करें. यदि आप वर्तमान बाजार के रुख को देखते हुए व्यापार में कोई संरचनात्मक बदलाव करना चाहते हैं, तो वक्त की मांग के अनुसार ही कदम उठाएं और इसके लिए अपने घर व कारोबार के वरिष्ठजनों से निरंतर विचार-विमर्श करते रहें. ग्रहों की चाल स्पष्ट संकेत दे रही है कि यदि बिजनेसमैन आज पूरी मुस्तैदी से प्रयास करेंगे, तो बाजार में काफी समय से फंसा हुआ या अटका हुआ पुराना धन आसानी से प्राप्त हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दोपहर बाद बड़ी सफलता, टीम लीडरशिप की जिम्मेदारी और सहकर्मियों से तालमेल स्थापित करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर दिन की शुरुआत में किसी भी बड़े, जोखिम भरे या जटिल कार्य को हाथ में न लें; दोपहर बाद अनुकूल ग्रह स्थिति के चलते परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में बदलेंगी और काम में शानदार सफलता मिलेगी. आधिकारिक काम के सिलसिले में आपके द्वारा किए गए सभी सकारात्मक प्रयास पूरी तरह सार्थक और परिणामोन्मुख सिद्ध होंगे. एंप्लॉयड पर्सन को संस्थान में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए पूरी टीम को लीड (Lead) करने की बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी (जिम्मेदारी) सौंपी जा सकती है. अच्छी बात यह रहेगी कि आप अपनी प्रभावी संवाद शैली के दम पर अपनी पूरी टीम के साथ बेहतरीन सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने में शत-प्रतिशत सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा और मालव्य योग का प्रभाव संडे को खुशियों से भरने वाला रहेगा. शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आज काफी अच्छा, सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. आज संडे (रविवार) के दिन को 'फन-डे' (Fun-day) बनाने के लिए आप पूरे परिवार के साथ खुलकर एंजॉय करेंगे, जिससे घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा और आप अपने वैवाहिक रिश्ते में एक नई मजबूती व प्रगाढ़ता महसूस करेंगे. इसके अतिरिक्त, संतान की सेहत पूरी तरह अच्छी और उत्तम बनी रहेगी, जिससे मन की चिंताएं दूर होंगी. प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर पितरों का तर्पण व स्मरण करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन भाग्य के पूर्ण सहयोग और बौद्धिक विकास का रहेगा. छात्रों को अपने अध्ययन, रिवीजन और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भाग्य का जबर्दस्त साथ मिलेगा. कठिन विषयों की गुत्थियां आसानी से सुलझेंगी और आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर रहेगा.

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर मानसिक स्फूर्ति और सक्रियता बनी रहेगी. संतान की उत्तम सेहत से भी मानसिक सुकून मिलेगा. हालांकि, चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से दिन की शुरुआत में कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव व सुस्ती रह सकती है; दोपहर बाद ऊर्जा का स्तर पुनः बढ़ जाएगा. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या को पूरी तरह सात्विक रखें. रविवार के दिन ताजा, हल्का और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल, कुश व जल से तर्पण करें और भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. 3रे चंद्रमा के शुभ फल और चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या वस्त्र का दान करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि व मालव्य योग से फंसा हुआ धन शीघ्र वापस मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट सफल होंगे, टीम लीडरशिप में मान-सम्मान बढ़ेगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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