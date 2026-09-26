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आज का मकर राशिफल 26 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से मैनेजमेंट पर दें ध्यान, खुदरा व्यापारियों को मुनाफा

आज का मकर राशिफल 26 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से मैनेजमेंट पर दें ध्यान, खुदरा व्यापारियों को मुनाफा, ऑनलाइन काम में मिलेंगे शानदार लाभ! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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Capricorn Horoscope Today: 26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संगति, संवाद, नेटवर्किंग व कार्यकुशलता स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से दशम भाव (कर्म व कार्यक्षेत्र स्थान) तुला राशि में प्रवेश करेंगे. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने से छोटे भाई-बहनों या कनिष्ठ सहयोगियों की संगति (Company) और उठने-बैठने पर पैनी नजर रखने की जरूरत रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मैनेजमेंट सुधारने, खुदरा व्यापार में मुनाफा कमाने और नए अवसरों को भुनाने का रहेगा. अपने व्यवसाय के मैनेजमेंट सिस्टम (प्रबंधन प्रणाली) पर विशेष ध्यान दें; जब आपकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, तभी व्यापार की सभी चीजें व्यवस्थित और नियंत्रित हो सकेंगी. खुदरा व्यापारियों (Retailers) के लिए आज का दिन काफी लाभकारी रहेगा और वे अच्छा-खासा मुनाफा कमा सकेंगे. गण्ड और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से व्यवसाय में नई-नई लाभकारी संभावनाओं और आकर्षक अवसरों की प्राप्ति हो सकती है; ऐसे में आलस्य और लापरवाही को पूरी तरह छोड़कर अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें. हालांकि, बाजार में चल रही उथल-पुथल के चलते बिजनेसमैन को तात्कालिक रूप से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे घबराने के बजाय धैर्य से काम लें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग काम निपटाने, हाईटेक तकनीक अपनाने और ऑनलाइन कार्यों में लाभ कमाने का रहेगा. वर्कस्पेस पर किसी छोटी सी मानवीय गलती या लापरवाही की वजह से मुश्किलें अचानक बढ़ सकती हैं; इसलिए अपने सभी आधिकारिक कार्यों को समय पर अपडेट करके रखें और कोई भी काम पेंडिंग (अधूरा) न छोड़ें. आधुनिक तकनीकी टूल्स की मदद लेकर अपने काम करने के तरीकों को हाईटेक बनाते चलें. दोपहर 12:38 के बाद बुध के दशम भाव तुला राशि में जाने से नौकरीपेशा लोगों को डिजिटल, आईटी और ऑनलाइन कार्यप्रणाली के माध्यम से कुछ बहुत अच्छे वित्तीय व करियर लाभ होने की प्रबल संभावना बनेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण घरेलू जिम्मेदारी और छोटों के मार्गदर्शन की मांग कर रहा है. परिवार में अपने से छोटे सदस्यों की गतिविधियों और उनकी मित्रता पर प्रेमपूर्वक नजर रखें ताकि वे किसी गलत रास्ते पर न जाएं. पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा और परिजनों के साथ संवाद बनाए रखने से छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर होंगी. श्राद्ध पक्ष के शुभारंभ पर पितरों के स्मरण से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन मिला-जुला और एक औसत (Average) दिन साबित होगा. छात्र, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन आज सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे. किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय अपनी नियमित दिनचर्या, रियाज और अध्ययन के अभ्यास पर अडिग बने रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का दर्द और मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक भागदौड़ और बाजार की उथल-पुथल से मानसिक तनाव न लें. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन पौष्टिक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के बीच विश्राम लें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण और मालव्य योग के पूर्ण लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा के दोष दूर होंगे, खुदरा व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा, बुध के प्रभाव से ऑनलाइन काम में लाभ होगा और ऑफिस की गलतियों से बचाव होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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