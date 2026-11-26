Aaj Ka Makar Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. रोग, शत्रु और सेवा के इस भाव में चंद्रमा की अनुकूल स्थिति से आपका शारीरिक बल बढ़ेगा और पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग बन रहे हैं. विशेष रूप से आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष योगों में से एक 'मालव्य योग' का निर्माण हो रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से रुका हुआ धन वापस मिलेगा, कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बनेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग, साध्य योग और मालव्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Recovery of Stuck Funds & Goal Achievement)

कारोबारियों के लिए आज का दिन अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बेहद अनुकूल है. सिद्ध और साध्य योग के प्रभाव से आज ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी कि बाजार में उधारी पर दी गई रकम या लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है.

लेकिन, व्यापार में यह कड़ी मेहनत और परीक्षा का समय है, लेकिन घबराएं नहीं आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने निर्धारित व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

करियर और नौकरी (Senior Appreciation & New Responsibilities)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे, वह पूरी कुशलता के साथ समय पर पूरा हो जाएगा. आपके समर्पण और कार्यशैली से सीनियर अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप ऑफिस में आपको कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

बस इस बात का ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर फालतू की गपशप या बेकार की गतिविधियों में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (New Relationships & Exam Success)

निजी और पारिवारिक जीवन में आज नए रिश्ते शुरू करने का अवसर मिल सकता है. साथ ही, आप अपने करीबी संबंधों को और अधिक मधुर बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज सफलता के प्रबल संकेत हैं, इसलिए अपनी मेहनत की गति को और तेज कर दें. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन उत्तम है और शरीर ऊर्जावान रहेगा.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, षष्ठ भाव के चंद्रमा को अनुकूल रखने और कार्यसिद्धि के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल या पीले फलों का दान करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है.

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