Capricorn Horoscope Today 2026: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, कुटुंब, वाणी व वित्तीय संतुलन स्थान) में संचार करेंगे. 2वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आर्थिक मामलों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही 2वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए व्यापारिक निर्णयों में मनमर्जी चलाने से पूरी तरह बचना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए सूर्य-गुरु के शुभ प्रभाव से आय के स्रोतों को मजबूत करने और दूरदर्शिता से निर्णय लेने का रहेगा.

सूर्य-गुरु संबंध से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी: सूर्य और गुरु का 3-11 का अत्यंत शुभ संबंध बनने से आपकी व्यावसायिक गतिविधियों में अप्रत्याशित और तेज उछाल देखने को मिलेगा. इसके प्रभाव से आपके कारोबार की गति बढ़ेगी और नियमित आय के स्रोत काफी सुदृढ़ होंगे.

मनमर्जी से बचें, परिणामों का करें आकलन: व्यापार से जुड़े नीतिगत मामलों में केवल अपनी मनमर्जी बिल्कुल न चलाएं. आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसके भविष्य में क्या परिणाम या वित्तीय प्रभाव होंगे, इस बात को पहले भली-भांति परखना और विश्लेषित करना आवश्यक है.

वित्तीय उतार-चढ़ाव पर नजर: 2वें भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से धन के आगमन और खर्चों के बीच थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है; बजट को संतुलित रखकर चलें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सीनियर-जूनियर के पूर्ण सहयोग से प्रोजेक्ट्स पूरे करने, काम पर फोकस रखने और वीकेंड की प्लानिंग का रहेगा.

काम पर ध्यान देने से मिलेंगे बेहतरीन नतीजे: एंप्लॉयड पर्सन के लिए काम के सिलसिले में सफलता हासिल होने के बेहद मजबूत योग बन रहे हैं. बस जरूरत इस बात की है कि आप इधर-उधर की बातों में न पड़कर केवल अपने आधिकारिक काम पर एकाग्रता बनाए रखें.

जूनियर और सीनियर का पूर्ण संबल: वर्कप्लेस पर आपको अपने जूनियर्स (अधीनस्थों) और सीनियर्स (वरिष्ठ अधिकारियों) दोनों का दिल से भरपूर सहयोग मिलेगा. इस टीम भावना के बल पर आप अपने जटिल से जटिल प्रोजेक्ट्स को भी बेहद आसानी से पूरा कर लेंगे.

वीकेंड से पहले नई प्लानिंग: वीकेंड आने से पहले ही आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन काम निपटाते हुए आने वाले वीकेंड के लिए कुछ नई और मनोरंजक प्लानिंग बना सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से शूल योग का शुभ प्रभाव दांपत्य को संतोष और आत्मीयता से भरने वाला साबित होगा.

शूल योग से दांपत्य में संतुष्टि: शूल योग के सकारात्मक प्रभाव से शादीशुदा जातक अपने गृहस्थ जीवन में पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न नजर आएंगे. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल, सम्मान और आत्मीयता बहुत मजबूत रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

दिनभर इंजॉयमेंट और लंबी व्यस्तता: मकर राशि के विद्यार्थियों (Students), कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहद आनंददायक रहेगा. आप पूरे दिन को इंजॉय करेंगे और साथ ही अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में लंबे समय तक गहन अभ्यास व अध्ययन में व्यस्त रहकर अपनी प्रतिभा को निखारेंगे.

शूल योग और शुभ ग्रहों के प्रभाव से आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम व बढ़िया रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी / Purple)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 2वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और मालव्य योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंतरूपी विष्णु जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी दाईं कलाई पर धारण करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई, खीर या बताशे भेंट करें; इससे आर्थिक उतार-चढ़ाव समाप्त होगा, व्यापार में तेजी बनी रहेगी और दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी.

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