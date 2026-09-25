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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर दूसरे चंद्रमा से वित्तीय उतार-चढ़ाव, सूर्य-गुरु से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी

मकर राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर दूसरे चंद्रमा से वित्तीय उतार-चढ़ाव, सूर्य-गुरु से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी

मकर राशिफल 25 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से वित्तीय उतार-चढ़ाव, सूर्य-गुरु से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी! ऑफिस में मिलेगा सीनियर्स-जूनियर्स का साथ. लकी नंबर 2, लकी रंग पर्पल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Sep 2026 11:43 AM (IST)
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Capricorn Horoscope Today 2026: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, कुटुंब, वाणी व वित्तीय संतुलन स्थान) में संचार करेंगे. 2वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आर्थिक मामलों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही 2वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए व्यापारिक निर्णयों में मनमर्जी चलाने से पूरी तरह बचना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए सूर्य-गुरु के शुभ प्रभाव से आय के स्रोतों को मजबूत करने और दूरदर्शिता से निर्णय लेने का रहेगा.

सूर्य-गुरु संबंध से व्यापार में अप्रत्याशित तेजी: सूर्य और गुरु का 3-11 का अत्यंत शुभ संबंध बनने से आपकी व्यावसायिक गतिविधियों में अप्रत्याशित और तेज उछाल देखने को मिलेगा. इसके प्रभाव से आपके कारोबार की गति बढ़ेगी और नियमित आय के स्रोत काफी सुदृढ़ होंगे.

मनमर्जी से बचें, परिणामों का करें आकलन: व्यापार से जुड़े नीतिगत मामलों में केवल अपनी मनमर्जी बिल्कुल न चलाएं. आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसके भविष्य में क्या परिणाम या वित्तीय प्रभाव होंगे, इस बात को पहले भली-भांति परखना और विश्लेषित करना आवश्यक है.

वित्तीय उतार-चढ़ाव पर नजर: 2वें भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से धन के आगमन और खर्चों के बीच थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है; बजट को संतुलित रखकर चलें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सीनियर-जूनियर के पूर्ण सहयोग से प्रोजेक्ट्स पूरे करने, काम पर फोकस रखने और वीकेंड की प्लानिंग का रहेगा.

काम पर ध्यान देने से मिलेंगे बेहतरीन नतीजे: एंप्लॉयड पर्सन के लिए काम के सिलसिले में सफलता हासिल होने के बेहद मजबूत योग बन रहे हैं. बस जरूरत इस बात की है कि आप इधर-उधर की बातों में न पड़कर केवल अपने आधिकारिक काम पर एकाग्रता बनाए रखें.

जूनियर और सीनियर का पूर्ण संबल: वर्कप्लेस पर आपको अपने जूनियर्स (अधीनस्थों) और सीनियर्स (वरिष्ठ अधिकारियों) दोनों का दिल से भरपूर सहयोग मिलेगा. इस टीम भावना के बल पर आप अपने जटिल से जटिल प्रोजेक्ट्स को भी बेहद आसानी से पूरा कर लेंगे.

वीकेंड से पहले नई प्लानिंग: वीकेंड आने से पहले ही आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन काम निपटाते हुए आने वाले वीकेंड के लिए कुछ नई और मनोरंजक प्लानिंग बना सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से शूल योग का शुभ प्रभाव दांपत्य को संतोष और आत्मीयता से भरने वाला साबित होगा.

शूल योग से दांपत्य में संतुष्टि: शूल योग के सकारात्मक प्रभाव से शादीशुदा जातक अपने गृहस्थ जीवन में पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न नजर आएंगे. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल, सम्मान और आत्मीयता बहुत मजबूत रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

दिनभर इंजॉयमेंट और लंबी व्यस्तता: मकर राशि के विद्यार्थियों (Students), कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहद आनंददायक रहेगा. आप पूरे दिन को इंजॉय करेंगे और साथ ही अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में लंबे समय तक गहन अभ्यास व अध्ययन में व्यस्त रहकर अपनी प्रतिभा को निखारेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

शूल योग और शुभ ग्रहों के प्रभाव से आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम व बढ़िया रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी / Purple)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 2वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और मालव्य योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंतरूपी विष्णु जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी दाईं कलाई पर धारण करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई, खीर या बताशे भेंट करें; इससे आर्थिक उतार-चढ़ाव समाप्त होगा, व्यापार में तेजी बनी रहेगी और दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:35 AM (IST)
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