Aaj Ka Makar Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, धार्मिक उपलब्धियां, संवाद, साहस व छोटी यात्रा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से धार्मिक और सामाजिक उपलब्धियों के कारण समाज में आपकी प्रसिद्धि और यश में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फंसा हुआ धन (Business & Finance)

फंसा हुआ धन मिलने के प्रबल योग: ग्रहों की अनुकूल चाल को देखते हुए यदि कारोबारी आज ईमानदारी और तत्परता से प्रयास करेंगे, तो मार्केट में काफी समय से रुका या फंसा हुआ धन (Stuck Money) वापस प्राप्त हो सकता है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी.

वरिष्ठों से सलाह लें, नया प्रयोग आज टालें: बिजनेस में बदलाव करना चाहते हैं तो समय की मांग के अनुसार ही कदम उठाएं और वरिष्ठजनों से निरंतर विचार-विमर्श करते रहें. यदि आप व्यापार में कुछ नया करने की प्लानिंग बना रहे हैं या उसे धरातल पर उतारने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन टाल दें; आज नया प्रयोग करना लाभदायक नहीं रहेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

दोपहर बाद बदलेंगी स्थितियां, मिलेगी सफलता: कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत में कोई बहुत बड़ा या जोखिम भरा काम अपने हाथ में न लें. दोपहर के बाद ग्रह परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में बदलेंगी; काम के सिलसिले में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे और कार्यों में शानदार सफलता हासिल होगी.

सर्वार्थ सिद्धि योग से लाभ, टीम लीड करने का मौका: हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए काफी फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं. आपको ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हेतु टीम लीड करने की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें आप सहयोगियों के साथ बेहतरीन सामंजस्य स्थापित करेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

संडे बनेगा फनडे, मजबूत होंगे रिश्ते: शादीशुदा जातकों का गृहस्थ जीवन बहुत सुखद और आनंददायक रहेगा. संडे के दिन को 'फनडे' बनाने के लिए परिवार के साथ आउटिंग या मौज-मस्ती करेंगे, जिससे आपसी संबंधों में नई ऊर्जा और मजबूती महसूस होगी.

छात्रों को भाग्य का साथ: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive) और सामान्य अकादमिक अध्ययन से जुड़े विद्यार्थियों को आज भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा; आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से पराक्रम और ऊर्जा अच्छी रहेगी; हालांकि शाम 07:22 बजे तक चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव हो सकता है, इसलिए पोस्चर का ध्यान रखें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और शनि चालीसा का पाठ करें. शरद पूर्णिमा की अमृतमयी चांदनी में रखी गाय के दूध की खीर मध्यरात्रि में मां लक्ष्मी को भोग लगाकर परिवारजनों में प्रसाद रूप में बांटें. इससे तृतीय भाव के चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा, फंसा धन शीघ्र प्राप्त होगा और करियर में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा.

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