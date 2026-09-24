मकर राशिफल 24 सितंबर 2026: दूसरे चंद्रमा व मालव्य योग से सत्कर्म में बढ़ेगी रुचि, बिजनेस में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से लाभ
मकर राशिफल 24 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा व मालव्य योग से बिजनेस में इनोवेटिव आइडियाज से लाभ, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएगा साख! प्रोजेक्ट्स में मिलेगी सराहना. लकी नंबर 2, लकी रंग रेड.
Capricorn Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.
चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी, सत्कर्म व पुण्य स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, दूसरे भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए वाणी में संयम और महत्वपूर्ण पारिवारिक कारणों से यात्राएं टलने की स्थिति में धैर्य रखना होगा. 2वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज सत्कर्म, परोपकार और धार्मिक गतिविधियों में आपकी गहरी रुचि रहेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन ब्रांडिंग, इनोवेटिव आइडियाज को लागू करने और आधुनिक कार्यप्रणाली अपनाने का रहेगा.
ऑनलाइन विज्ञापन व पीआर को मजबूत करें: बिजनेस में इस समय मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करें. पब्लिक रिलेशंस (PR) को जितना मजबूत बनाएंगे, ग्राहकों का दायरा उतना ही बढ़ेगा. बदलते समय के साथ अपनी परंपरागत कार्यप्रणाली में आवश्यक बदलाव लाना बेहद जरूरी है.
यात्रा कैंसिल होने से मायूसी: व्यापार से जुड़ी कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद ऑफिशियल यात्रा किसी अचानक उभरे पारिवारिक कारण के चलते अंतिम समय पर कैंसिल हो सकती है, जिससे मन थोड़ा उदास और निराश रह सकता है.
इनोवेटिव आइडियाज व नेटवर्किंग से भविष्य में बड़ा लाभ: चंद्रमा-शुक्र का नवम-पंचम संबंध होने से अपने नए और इनोवेटिव आइडियाज को बिजनेस में लागू करने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है. नए संपर्कों और प्रभावशाली नेटवर्किंग से जुड़ने से भविष्य के लिए बड़े आर्थिक लाभ के मजबूत द्वार खुलेंगे.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा, सीनियर्स की सराहना और जूनियर्स के लिए प्रेरणास्रोत बनने का रहेगा.
इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को संभालकर रखें: वर्कप्लेस पर अपने गोपनीय डेटा, महत्वपूर्ण फाइल्स और आधिकारिक प्रोजेक्ट्स को बहुत अधिक संभालकर रखें; किसी भी स्तर पर डिजिटल या कागजी लापरवाही न होने दें.
प्रोजेक्ट पूरा होने से सराहना व भाग्य का साथ: ऑफिस में कोई जटिल प्रोजेक्ट समय पर सफलतापूर्वक पूरा होने से उच्चाधिकारियों और बॉस की तरफ से आपको खुली सराहना मिलेगी. कार्यक्षेत्र में भाग्य पूरी तरह आपके साथ खड़ा नजर आएगा.
जूनियर्स लेंगे प्रेरणा व करेंगे मदद: दफ्तर में आपके काम करने के उत्कृष्ट तौर-तरीके और अनुशासन से जूनियर कर्मचारी काफी प्रेरणा लेंगे. वे आपके कार्यों में खुशी-खुशी हाथ बंटाएंगे और पूरा सहयोग देंगे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 2रे चंद्रमा का संचरण दांपत्य में खुशहाली, रोमांटिक माहौल और जीवनसाथी की करियर काउंसलिंग का संकेत दे रहा है.
गृहस्थ जीवन में खुशियां व खर्चे: शादीशुदा जातक अपने वैवाहिक जीवन में काफी खुश रहेंगे. जीवनसाथी का रोमांटिक मूड आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा, हालांकि उनकी कुछ खास फरमाइशों के चलते आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है और कुछ अतिरिक्त खर्चे होंगे.
पार्टनर से करियर काउंसलिंग: यदि आप अपने करियर या भविष्य की दिशा को लेकर किसी असमंजस में हैं, तो अपने जीवनसाथी से विचार-विमर्श या काउंसलिंग कर सकते हैं; उनकी निष्पक्ष और व्यावहारिक सलाह से आपको निश्चित लाभ होगा.
शिक्षा और स्टूडेंट (Education & Students)
मध्यम फलदायक रहेगा दिन: मकर राशि के विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायी रहेगा. ग्रहण दोष के प्रभाव से ध्यान थोड़ा बंट सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने के लिए जटिल विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
द्वितीय भाव में चंद्रमा-राहु की युति होने से मुख, गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता रह सकती है. इसके अलावा यात्रा रद्द होने और घरेलू जिम्मेदारियों से मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विकता रखें, अत्यधिक तीखा या तैलीय भोजन न लें और पर्याप्त नींद लें.
शुभ रंग: रेड (लाल)
शुभ अंक: 2
अशुभ अंक: 1
आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और दूसरे भाव के ग्रहण दोष के शमन हेतु किसी मंदिर में जाकर चने की दाल या पीली मिठाई का भोग लगाएं. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. दूसरे भाव के चंद्रमा के शुभ फल के लिए किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और मीठी वाणी बोलें; इससे संचित धन में वृद्धि होगी, व्यापारिक यात्राएं भविष्य में लाभ देंगी और पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.