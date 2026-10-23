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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 23 October 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय सतर्कता, फेस्टिवल सेल्स से घटेगा लोन का बोझ व मीटिंग्स में बीतेगा दिन

Aaj Ka Makar Rashifal 23 October 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय सतर्कता, फेस्टिवल सेल्स से घटेगा लोन का बोझ व मीटिंग्स में बीतेगा दिन

Aaj Ka Makar Rashifal 23 October 2026: मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, फेस्टिवल सीजन में बंपर सेल्स, बैंक लोन में राहत, मीटिंग्स और हेल्थ का सटीक राशिफल, पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Oct 2026 07:57 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 23 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, कुटुंब, वाणी, वित्तीय प्रबंधन व बैंक लेन-देन स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आपको अपने वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) और बजट संतुलन में कुछ तात्कालिक जटिलताओं व मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए खर्चों और नकदी के प्रवाह पर पैनी नजर रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

  • दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग और मालव्य योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)
  • शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)
  • राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

फेस्टिवल सेल्स में उछाल, घटेगा बैंक लोन का बोझ: इस फेस्टिव सीजन पर कारोबार में बिक्री (Sales) में भारी उछाल आने और जबर्दस्त एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने से आपकी लिक्विडिटी मजबूत होगी. यदि आप व्यापार विस्तार के लिए बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोन अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाएगा; साथ ही आप अपनी पुरानी लोन की किस्तें समय से पहले चुकाकर ब्याज और कर्ज का बोझ काफी कम करने में सफल रहेंगे.

ध्रुव योग से अचानक बड़ा ऑर्डर, अतिरिक्त आय के योग: ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से बाजार में अचानक कोई बड़ा और उत्तम ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है, जिससे आकस्मिक अतिरिक्त आय (Extra Income) की स्थिति बनेगी.

न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लाएगी नई उम्मीद: आपके द्वारा अपनाई गई नई मार्केटिंग रणनीति (New Marketing Strategy) और प्रमोशनल तरीके आपके बिजनेस को पूरी तरह रास आएंगे, जिससे मंदी के दौर में भी व्यापार को एक नई उम्मीद और दिशा मिलेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

लगन से करेंगे काम, मीटिंग्स में व्यतीत होगा समय: वर्कस्पेस पर आप पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने ऑफिशियल दायित्वों को अंजाम देंगे; हालांकि कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ पेचीदा मुद्दों को लेकर मन में हल्की चिंता रह सकती है.

नौकरीपेशा लोगों का बेहतर दिन: एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन काफी बेहतर और अनुकूल साबित होगा. संस्थान में रणनीति निर्माण के चलते नौकरीपेशा लोगों का अधिकतर समय आधिकारिक मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में ही व्यतीत हो जाएगा, जहां आपके विचारों को महत्व मिलेगा.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

जीवनसाथी संग भावनात्मक लगाव, परिवार पर फोकस: जीवनसाथी (Life Partner) के साथ आपका गहरा भावनात्मक लगाव बना रहेगा; कामकाज की व्यस्तता के बावजूद आपका पूरा ध्यान अपने परिवार की खुशहाली और घरेलू जरूरतों पर केंद्रित रहेगा.

स्पोर्ट्स पर्सन रखें मांसपेशियों का ध्यान: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) का स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और अच्छा बना रहेगा; हालांकि अत्यधिक फिजिकल ट्रेनिंग और अभ्यास के चलते मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द (Muscle Soreness) थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए वार्म-अप और स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: द्वितीय भाव के चंद्रमा और ग्रहण-विष दोष के चलते दांतों में संवेदनशीलता, गले में खराश या मानसिक तनाव हो सकता है. पर्याप्त जल का सेवन करें और हल्का आहार लें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव की विधिवत आराधना करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या अन्न दान करें. इससे मालव्य योग से आर्थिक लाभ सुगम होगा, वित्तीय प्रबंधन की मुश्किलें दूर होंगी और व्यापार में नए ऑर्डर की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Oct 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
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