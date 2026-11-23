Aaj Ka Makar Rashifal 23 November 2026: आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण वैकुंठ चतुर्दशी का अत्यंत पावन संयोग बन रहा है. साथ ही, आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. सुख, माता और संपत्ति के भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपको प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में थोड़ा असहज और असुरक्षित महसूस करा सकती है, इसलिए आज कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें.

हालांकि, आज दिन में वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात और वरियान योग के साथ ही आपकी राशि के लिए विशेष रूप से मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है. वैकुंठ चतुर्दशी और इन ग्रह योगों के प्रभाव से जहां पारिवारिक जीवन में अपनों का सहयोग बना रहेगा, वहीं कार्यक्षेत्र और व्यापार में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार (वैकुंठ चतुर्दशी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि (रात 11:43 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, वरियान योग और मालव्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में विराजमान रहेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Rising Expenses & Ethical Caution)

कारोबारियों के लिए आज का दिन मध्यम से थोड़ा कमजोर रह सकता है. खर्चों में अचानक तेजी बनी रहेगी और दिन की शुरुआत में आप अनावश्यक चिंताओं से घिरे रह सकते हैं. जो लोग नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उन्हें शुरुआती असफलता का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में निराश होने के बजाय अपनी कमियों को पहचानें और उनमें सुधार लाएं.

इसके अतिरिक्त, व्यापारियों को सख्त हिदायत है कि अधिक मुनाफा कमाने के लालच में किसी करीबी या सहयोगी के साथ धोखाधड़ी करने का विचार मन में न लाएं, क्योंकि ऐसा कदम आपके भविष्य और साख के लिए नुकसानदायक साबित होगा.

करियर और नौकरी (Data Security & Workplace Hurdles)

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्यक्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतनी होगी. खास तौर पर डेटा सिक्योरिटी पर पैनी निगाह रखें और अपने महत्वपूर्ण काम को लगातार सेव करते रहें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है.

दफ्तर में आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट आने से मन थोड़ा दुखी हो सकता है. धैर्य बनाए रखें, क्योंकि शाम होते-होते स्थितियां कुछ और चुनौतीपूर्ण या विपरीत हो सकती हैं, इसलिए शांत दिमाग से काम लें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Support & Physical Caution)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको घर के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा और दांपत्य जीवन सामान्य बना रहेगा. आज कुछ समय एकांत में बैठकर अपने जीवन के लक्ष्यों और मापदंडों पर आत्ममंथन करें. साथ ही, इस बात का ध्यान रखें कि नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में किसी तरह की कड़वाहट न आने पाए.

स्वास्थ्य और खेल जगत की बात करें तो ट्रैक पर अभ्यास करते समय खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) के पैरों में मोच आने की आशंका है, इसलिए वार्म-अप और सावधानी जरूर बरतें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 5

वैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय

आज वैकुंठ चतुर्दशी के महासंयोग पर मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और कार्यक्षेत्र की बाधाओं से मुक्ति के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. श्रीहरि विष्णु को नीले या पीले पुष्प, तुलसी दल और मिश्री का भोग लगाएं तथा शिवलिंग पर शुद्ध जल और काले तिल अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है.

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