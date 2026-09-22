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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर राशिफल 22 सितंबर 2026: अपनी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी कल्पनाशीलता, सडनली धन लाभ, पार्टनरशिप से बचें

मकर राशिफल 22 सितंबर 2026: अपनी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी कल्पनाशीलता, सडनली धन लाभ, पार्टनरशिप से बचें

मकर राशिफल 22 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा व मालव्य योग से अचानक धन लाभ, कार्यक्षेत्र में बॉस करेंगे तारीफ, मिलेगी नई जिम्मेदारी. पार्टनरशिप टालें. लकी नंबर 3, लकी रंग लाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 08:21 AM (IST)
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Capricorn Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी मकर राशि (लग्न/प्रथम भाव यानी आत्म-संवेदना, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, नई ऊर्जा व कार्यकुशलता स्थान) में संचार करेंगे. प्रथम भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपका मन अत्यधिक संवेदनशील, भावुक और कल्पनाशील रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए अप्रत्याशित आर्थिक मजबूती, बड़े ऑर्डर्स की प्राप्ति और साझेदारी से दूर रहने का रहेगा.

अतिगण्ड योग से भाग्य का साथ: अतिगण्ड योग के प्रभाव से भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में खड़ा नजर आएगा. आप अपने पूर्व निर्धारित किसी बड़े व्यावसायिक लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे और बहुत जल्द आपको बाजार से मनचाहे व भारी मुनाफे वाले ऑर्डर्स भी मिलेंगे.

अचानक धन लाभ: अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से आज बिजनेसमैन को अचानक (Suddenly) बड़ा धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी संपूर्ण आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और बेहतर हो जाएगी.

पार्टनरशिप टालें: एक बात को लेकर विशेष सतर्क रहें—व्यापारियों के लिए नई साझेदारी (Partnership) करने के लिहाज से यह समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. किसी भी प्रकार की नई पार्टनरशिप की योजनाओं को फिलहाल भविष्य के लिए टाल देना ही आपके हित में सुरक्षित रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधीनस्थों से काम निकलवाने, बॉस से प्रशंसा पाने और नई जिम्मेदारियों के साथ साख मजबूत करने का रहेगा.

सोचने के बजाय काम पर ध्यान: वर्कस्पेस पर व्यर्थ की चिंता या खयाली पुलाव पकाने के बजाय केवल अपने वास्तविक काम पर ध्यान केंद्रित करें; जैसे-जैसे आप काम पूरा करेंगे, परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में मुड़ती जाएंगी.

अधीनस्थों से काम व बॉस की प्रशंसा: वर्कप्लेस पर आप अपने जूनियर कर्मचारियों और अधीनस्थों (Subordinates) से बेहतरीन तालमेल बनाकर काम कराने में पूरी तरह सफल रहेंगे. आपके इस उत्कृष्ट प्रबंधन और कार्यकुशलता को देखकर बॉस भी आपकी खुलकर प्रशंसा कर सकते हैं.

बढ़ेगा आत्मविश्वास व नई जिम्मेदारियां: अधिकारियों की सराहना से आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छुएगा और संस्थान की ओर से आपको कुछ नई व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न का चंद्रमा शांति और संवेदनशीलता लेकर आया है, किंतु दांपत्य जीवन में संयम की मांग कर रहा है.

पारिवारिक शांति: आपका घरेलू जीवन आमतौर पर शांत, सौम्य और व्यवस्थित बना रहेगा. घर के लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे.

दांपत्य में तनाव की संभावना: अपनी राशि में चंद्रमा होने से आपकी अत्यधिक भावुकता या संवेदनशीलता के चलते पति-पत्नी (दंपत्तियों) के बीच हल्की तनातनी या तनाव पैदा होने की संभावना रहेगी. छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें और जीवनसाथी से शांत मन से संवाद करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और कला-खेल (Education, Artists & Sports)

सकारात्मक रहेगा दिन: मकर राशि के विद्यार्थियों (Students), कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन चौतरफा सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहेगा.

रचनात्मकता में उछाल: चंद्रमा के लग्न में होने से कलाकारों की कल्पनाशक्ति में अद्भुत निखार आएगा और वे कुछ मौलिक सृजन करेंगे. वहीं, छात्र पढ़ाई में और खिलाड़ी मैदान पर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

प्रथम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से मन अत्यधिक संवेदनशील और कल्पनाशील रहेगा, जिसके चलते कभी-कभी मानसिक रूप से मूड स्विंग्स (Mood Swings) या बेचैनी हो सकती है. शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक सोचने की आदत से सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन हल्का व सुपाच्य भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और मन की शांति के लिए नियमित 15 मिनट प्राणायाम व ध्यान (Meditation) अवश्य करें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और श्री हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करें. लग्न के चंद्रमा की शुभता और मालव्य योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या वृद्ध व्यक्ति को फल, अन्न या लाल वस्त्र का दान करें; इससे अचानक होने वाले धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, नई जिम्मेदारियों में सफलता मिलेगी और दांपत्य जीवन का तनाव समाप्त होगा.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:09 AM (IST)
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