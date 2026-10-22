Makar Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी, सामाजिक मान-सम्मान व प्रतिष्ठा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. दूसरे भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आज आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट, परोपकारी और नेक कार्यों के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा, साख और मान-सम्मान में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी.

इसके साथ ही ग्रहों के शुभ गोचर से बनने वाले वृद्धि योग का शक्तिशाली संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपके व्यापारिक विस्तार, कार्यक्षेत्रीय उपलब्धियों और दैनिक लाभ में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता से आगे बढ़ने, बड़ी डील हासिल करने और संपर्क सूत्रों को भुनाने का रहेगा.

व्यापार में रहेगा काफी फायदा, ग्रह स्थिति करेगी प्रेरित: कारोबारियों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से काफी फायदेमंद और फलदायी साबित होगा; अनुकूल ग्रह स्थिति आपको नए व्यावसायिक प्रयोग करने और आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करेगी.

बड़ी डील या ऑर्डर मिलने के संकेत, मजबूत करें संपर्क सूत्र: बाजार में आज आपको किसी बहुत बड़ी कमर्शियल डील या भारी ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है; इस सुनहरे अवसर को भुनाने के लिए अपने पुराने संपर्क सूत्रों (Networking Contacts) को तुरंत सक्रिय और अधिक मजबूत करें.

वित्तीय स्थिरता में मजबूती: द्वितीय भाव के चंद्रमा और वृद्धि योग के प्रभाव से संचित कोष में वृद्धि होगी और अटके हुए भुगतानों की रिकवरी तेजी से होगी.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वृद्धि योग से शानदार नतीजे पाने, आत्मविश्वास से काम करने और नए कर्मचारियों के फोकस बनाए रखने का रहेगा.

वृद्धि योग से काम में मिलेंगे बेहतरीन नतीजे: कार्यक्षेत्र में वृद्धि योग के प्रभाव से ऑफिशियल काम के सिलसिले में आपको बहुत ही सकारात्मक और शानदार नतीजे प्राप्त होंगे; आपकी कार्यशैली की सीनियर्स द्वारा सराहना की जाएगी.

आत्मविश्वास से भरेंगे, पर दोपहर बाद रखें सतर्कता: वर्कप्लेस पर दिन की शुरुआत में आप जबर्दस्त आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर होकर अपने कार्य निपटाएंगे; हालांकि, दोपहर के बाद अचानक कामकाज में कुछ अप्रत्याशित दिक्कतें या तकनीकी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए अति-उत्साह में लापरवाही से बचें.

न्यू एंप्लॉयड पर्सन बनाए रखें पूरा फोकस: हाल ही में नई नौकरी में शामिल हुए नए कर्मचारी (New Employed Persons) अपने करियर की नींव को मजबूत करने के लिए पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने आधिकारिक काम पर केंद्रित रखें, इधर-उधर की बातों से बचें.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घर की जरूरतों को पूरा करने, आध्यात्मिक शांति पाने और पुराने मित्र से मिलने का सुंदर संयोग बना रहा है.

धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा समय, मित्र से मुलाकात देगी खुशी: आपका अधिकतर समय धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत होगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी; घरेलू जरूरतों को पूरा करने में आपका सक्रिय योगदान रहेगा, वहीं किसी पुराने व नजदीकी मित्र से अचानक हुई मुलाकात मन को असीम खुशी और ताजगी देगी.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी जीतेंगे हारी बाजी: विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने फील्ड में अपनी अटूट मेहनत और प्रयासों के दम पर हारी हुई बाजी को भी शानदार जीत में बदलने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दिन के दूसरे हिस्से में काम की भागदौड़ से आंखों में थकान या गले में हल्की परेशानी हो सकती है. सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और ध्यान (Meditation) को समय दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: गुरुवार के पावन दिन भगवान श्री लक्ष्मीनारायण और देवाधिदेव महादेव की विधिवत पूजा-अर्चना करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और पीला चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प और बेसन के लड्डू या चने की दाल व गुड़ का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. गाय को आटे की लोई में हल्दी और गुड़ रखकर खिलाएं. इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वृद्धि योग से व्यापार में बड़ी डील पक्की होगी, कार्यक्षेत्र की दोपहर बाद की रुकावटें दूर होंगी और परिवार में सुख-शांति व समृद्धि का वास रहेगा.

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