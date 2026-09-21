21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके उपरांत आपकी ही राशि यानी मकर राशि (लग्न/प्रथम भाव यानी व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता व कार्यकुशलता स्थान) में संचार करेंगे. अपनी ही राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपके भीतर नई ऊर्जा, व्यावहारिक दृष्टिकोण और कार्यक्षेत्र में मजबूत पकड़ का निर्माण करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कारोबार में पूर्व में किए गए पुराने प्रोजेक्ट्स और पुरानी योजनाओं से बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होने के योग हैं. आपकी कड़ी मेहनत और लगन कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में स्पष्ट रूप से आएगी. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण व शुभ सूचना मिल सकती है. यदि आप करियर या कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का विचार बना रहे हैं, तो बिना पूरी जानकारी और तथ्यों की पड़ताल किए कदम न बढ़ाएं; पूरी तैयारी के बाद ही आगे बढ़ें.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर और धन दोनों ही मामलों में आज का समय आपके लिए काफी अनुकूल साबित होगा. नई तकनीकी स्किल्स (New Technology) सीखने अथवा उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने हेतु यह दिन बहुत उत्तम है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाही सफलता पाने के लिए एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करना होगा. आपकी अनवरत मेहनत और लगन का सुखद फल मिलने के पुख्ता संकेत दिखाई दे रहे हैं.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

कामकाज की अधिक व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए पर्याप्त समय निकालना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, अन्यथा घर के सदस्यों में हल्की नाराजगी का माहौल बन सकता है. किसी पुराने घरेलू विवाद या मनमुटाव को दोबारा बिल्कुल न उठाएं; ऐसा करना नुकसानदायक साबित होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन लेने से पारिवारिक मामलों में काफी सुधार होगा. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर बिताया गया सुकून भरा पल रिश्तों में पुनः मधुरता और अपनापन लाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय मजबूती आने के शुभ संकेत हैं. पुराने किए गए निवेशों से या लंबे समय से अटकी पड़ी बकाया राशि (Dues) की प्राप्ति से बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी पर्सनल सेविंग्स (बचत) में इजाफा होगा. हालांकि, जमीन-जायदाद, प्रॉपर्टी या किसी बड़े निवेश में हाथ डालने से पहले सभी कानूनी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करवा लें और वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. अत्यधिक लाभ के लालच में किसी भी प्रकार के भारी जोखिम से बचें.

कार्यस्थल पर लगातार लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर में थकान और भारीपन महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें और विशेष रूप से अपनी कमर व जोड़ों के दर्द को लेकर सतर्क रहें. नियमित हल्की स्ट्रेचिंग करें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और समय पर भोजन करने की आदत बनाए रखें ताकि शरीर में दिनभर ऊर्जा का स्तर बना रहे.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम और दांपत्य संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा. पार्टनर आपके व्यावहारिक और गंभीर स्वभाव को भली-भांति समझेगा. यदि पहले से किसी बात को लेकर कोई अनबन या पुराना मुद्दा चला आ रहा है, तो उस पर आज शांत दिमाग से खुलकर बात करने से स्थाई समाधान निकल आएगा. जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए परिवार की रजामंदी और सहमति से रिश्ता आगे बढ़ने की सुंदर संभावना बन सकती है.

लकी अंक: 1

लकी रंग: भूरा (Brown)

आज का उपाय: शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और शनि देव का ध्यान करते हुए उन्हें नारियल अर्पित करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इससे कार्यक्षेत्र की सभी बाधाएं दूर होंगी, पुरानी बकायेदारी प्राप्त होगी और परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा.

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