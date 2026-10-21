Makar Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गण्ड योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा. हालांकि, चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव धन, कुटुंब, वाणी, सौंदर्य प्रेम, संचित पूंजी, सतर्कता व बिजनेस एक्सपेंशन स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन प्रकृति के सानिध्य, कलात्मक दृश्यों और सौंदर्य (Nature & Aesthetics) के प्रति गहरे आकर्षण और प्रेम से भरा रहेगा; आप अपने आस-पास के वातावरण को सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित रखने पर जोर देंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए बिजनेस एक्सपेंशन को गति देने, बाजार में मुनाफा बढ़ाने और नए प्रोजेक्ट्स में जल्दबाजी से बचने का रहेगा.

बिजनेस एक्सपेंशन की प्लानिंग होगी पूरी, तेजी से बढ़ेगा प्रॉफिट: ग्रह गोचर के शुभ प्रभाव के चलते कारोबार के विस्तार (Business Expansion) की जो योजनाएं आप लंबे समय से बना रहे थे, वे आज पूरी तरह धरातल पर उतरेंगी; बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और आपके शुद्ध मुनाफे (Profit) में तेज गति से उछाल देखने को मिलेगा.

प्रयासों के साथ-साथ पैनी सतर्कता बरतना है जरूरी: व्यापारिक सौदों में केवल मेहनत और प्रयास ही काफी नहीं होंगे, बल्कि आपको हर स्तर पर सामान्य से अधिक सतर्कता और सावधानी भी बरतनी होगी; विशेषकर वित्तीय लेन-देन और कागजात पर हस्ताक्षर करते समय पैनी नजर रखें.

नए प्रोजेक्ट को लेकर जल्दबाजी से बचें, न लें बड़ा जोखिम: बिज़नेस में किसी भी नए प्रोजेक्ट या वेंचर को शुरू करने को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या उतावलेपन से पूरी तरह बचें; फिलहाल कोई बहुत बड़ा और अप्रत्याशित काम अपने हाथों में न लें, वर्तमान व्यवस्था को ही स्थिरता देना अधिक समझदारी भरा रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन समय से पूर्व टारगेट हासिल करने, सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलने और समर्पण के बल पर नकारात्मक माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने का रहेगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स समय से पहले पूरा करेंगे टारगेट: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा; आपके सभी निर्धारित सेल्स टारगेट तय समय-सीमा से काफी पहले पूरे (Targets Completed) हो जाएंगे.

ऑफिस में मिलेगा सीनियर व जूनियर कलीग्स का पूरा सपोर्ट: कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों और सहकर्मियों के साथ संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण रहेंगे; संस्थान के वरिष्ठ (Seniors) और कनिष्ठ (Juniors) सभी कलीग्स आपके हर प्रोजेक्ट में अपना पूरा और सक्रिय सहयोग देंगे.

अनुभवी लोगों से मिलेगी करियर की बहुमूल्य जानकारी: अपने काम, कार्यप्रणाली और करियर को नई दिशा देने के लिए आवश्यक तकनीकी व व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने में इंडस्ट्री के अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे.

वर्कप्लेस पर डेडीकेशन से बदल जाएगी नकारात्मक परिस्थिति: कार्यक्षेत्र में आपका अटूट समर्पण (Dedication) और निष्ठा किसी भी बिगड़ी परिस्थिति का रुख बदलने में पूरी तरह सक्षम होगी; यदि ऑफिस में कोई माहौल आपके खिलाफ या नकारात्मक बन रहा था, तो आप अपनी सूझबूझ और काम के दम पर उसे भी अपने पक्ष में कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा और गण्ड योग का प्रभाव दांपत्य को तनाव से मुक्त रखने और पारिवारिक सद्भाव बढ़ाने वाला रहेगा.

गण्ड योग से तनाव मुक्त रहेगा दांपत्य जीवन: गण्ड योग के विशेष प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही पुरानी गलतफहमियां और खिंचाव दूर होंगे; दांपत्य जीवन पूरी तरह तनाव मुक्त और खुशहाल बनेगा तथा जीवनसाथी के साथ आपसी आत्मीयता में वृद्धि होगी.

पारिवारिक वातावरण में मधुरता: कुटुंब के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी बातों को सुलझाने का अवसर मिलेगा; घर में शांति और आपसी प्रेम का संचार होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन दैनिक अनुशासन के साथ-साथ नई चीजें सीखने (New Learning) का है. प्रतियोगी और सामान्य दोनों वर्गों के छात्र-छात्राएं (Competitive & General Students) यदि अपने नियमित स्टडी रूटीन का पालन करने के साथ-साथ रोज कुछ नई स्किल्स और ज्ञानवर्धक विषयों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो पढ़ाई में उनका उत्साह और रुचि कई गुना बढ़ जाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दूसरे भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और स्फूर्तिदायक रहेगा. हालांकि, सुबह 7 बजे के बाद प्रभावी चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण गले में हल्की खराश, आंखों में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है. सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री गणेश जी और देवाधिदेव महादेव की संयुक्त रूप से पूजा-अर्चना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या बूंदी के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें.

आज के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न का दान करें. इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से धन और वाणी का बल मिलेगा, मालव्य योग से आर्थिक प्रगति तेज होगी, बिजनेस एक्सपेंशन की योजनाएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र की नकारात्मकताएं दूर होंगी और पारिवारिक व दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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