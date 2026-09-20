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आज का मकर राशिफल 20 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा व मालव्य योग के बीच कानूनी मामलों में सतर्कता, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स संभालें

आज का मकर राशिफल 20 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, मालव्य योग के बीच संभालें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, संतान के मामले में समझदारी! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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Capricorn Horoscope today: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी कानूनी दांव-पेंच, व्यय, अज्ञात चिंताएं, अचानक हानियां व संयम स्थान) में संचार करेंगे. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी पुराने या नए कानूनी मामलों (Legal Matters) में कुछ अप्रत्याशित समस्याएं या रुकावटें आ सकती हैं, अतः किसी भी दस्तावेजी या अदालती कार्रवाई में अत्यधिक सावधानी बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कागजी कार्रवाई में सावधानी, नई योजनाओं में संयम और मानसिक संतुलन बनाए रखने का रहेगा. यदि आज कोई कॉर्पोरेट मीटिंग (Corporate Meeting) निर्धारित है, तो उसमें ले जाने वाले महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट्स या फाइलों के मिसप्लेस (गुम) होने की प्रबल आशंका है; ऐसे में अपनी फाइलें स्वयं संभालें और किसी दूसरे के भरोसे अपना काम बिल्कुल न छोड़ें. बिजनेस में आज बनाई गई कोई नई व्यावसायिक योजना तुरंत उम्मीद के मुताबिक मनचाहा परिणाम नहीं दे पाएगी, जिससे व्यापार की गति थोड़ी धीमी पड़ सकती है; निराश होने के बजाय धैर्य से काम लें. नए कारोबारियों (New Businessmen) को खुद पर आ रहे व्यावसायिक दबाव और तनाव से बाहर निकलने के लिए नियमित ध्यान (Meditation) करना चाहिए तथा हमेशा सकारात्मक और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहना चाहिए.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विचारशीलता, मानसिक संयम और करियर में अथक प्रयासों के बल पर आगे बढ़ने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस की किसी आंतरिक बात या किसी सहकर्मी के गैर-जिम्मेदाराना कार्य की वजह से मन में व्यथा और बेचैनी महसूस हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य और आधिकारिक प्रोजेक्ट को लेकर आप दिनभर काफी विचारमग्न और चिंतित रहेंगे; जो पुरानी समस्याएं कार्यक्षेत्र में चली आ रही हैं, उन्हें शांत दिमाग से दूर करने का भरसक प्रयास करें. अच्छी बात यह है कि करियर तथा कार्यक्षेत्र में बेहतरी लाने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे अथक और निरंतर प्रयास अंततः सफल रहेंगे और आपकी साख को बचाए रखेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा का संचरण समझदारी और बच्चों पर विशेष ध्यान देने की मांग कर रहा है. परिवार में बच्चे की किसी अवांछित या नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से आपका मन कुछ व्यथित और आहत हो सकता है. ऐसी स्थिति में बच्चे पर अत्यधिक गुस्सा करने या हाथ उठाने के बजाय बहुत ही शांति, सूझबूझ और समझदारी से समस्या को सुलझाने की जरूरत है, ताकि वह सही राह पर लौट सके. रविवार का दिन परिवार में सौहार्द और संवाद स्थापित करने में लगाएं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर अत्यधिक सतर्क रहने का कड़ा संदेश दे रहा है. स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक या खेल के मैदान पर अपने विरोधी को पीछे छोड़ने की जल्दबाजी या अति-उत्साह के चक्कर में शारीरिक रूप से चोटिल (Injured) हो सकते हैं; इसलिए खेल के दौरान सुरक्षा नियमों और संयम का पूरा ध्यान रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण कानूनी उलझनों और पारिवारिक चिंताओं से अनिद्रा, मानसिक तनाव या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. खिलाड़ियों को मैदान पर चोट लगने का खतरा है, इसलिए वार्म-अप जरूर करें. रविवार के दिन सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को शांत रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. 12वें चंद्रमा के कानूनी अड़चनों के निवारण और मालव्य योग की शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति, दिव्यांग या अस्पताल में उपचाराधीन मरीज को फल, दवा या भोजन का दान करें; इससे कानूनी मामलों की समस्याएं टलेंगी, कॉर्पोरेट मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहेंगे, करियर के अथक प्रयास सफल होंगे और संतान संबंधी चिंता दूर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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