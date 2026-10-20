Makar Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / अधर्म पर धर्म की शाश्वत विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शूल योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि मकर (प्रथम भाव यानी लग्न भाव शक्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, लीडरशिप, व्यक्तिगत जिम्मेदारी व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचरण करेंगे. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप असाधारण रूप से शक्तिशाली, प्रभावशाली और तीक्ष्ण बुद्धिमान रहेंगे; आपकी मानसिक दृढ़ता और विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता कार्यक्षेत्र में आपके वर्चस्व को स्थापित करेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने, समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ने और कठिन परिश्रम से वित्तीय संकट दूर करने का रहेगा.

जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता से मिलेगी नई ऊंचाई: व्यापार में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं की व्यावसायिक जिम्मेदारियों के प्रति आपको अधिक सजग और जागरूक रहने की सख्त आवश्यकता होगी; जब आप खुद कमान संभालेंगे, तभी आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरी तरह कामयाब होंगे.

बाजार में बड़ा बदलाव लाएगा आपका कार्य: बिजनेसमैन द्वारा उठाया गया कोई सामाजिक, नवोन्मेषी या जनहित से जुड़ा व्यावसायिक कदम मार्केट में किसी जरूरतमंद या उपभोक्ता की जिंदगी में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है; इससे आपकी ब्रांड इमेज और साख में भारी इजाफा होगा.

कठिन मेहनत से दूर होंगी धन संबंधी परेशानियां: कारोबार में आपकी अटूट लगन, कड़े परिश्रम और अच्छी दैनिक कमाई के दम पर पिछले काफी समय से चली आ रही आर्थिक तंगी और धन संबंधी परेशानियां पूरी तरह दूर होंगी; कैश फ्लो मजबूत होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का खिताब पाने, अहंकार से दूर रहने और ऑफिशियल निर्णयों में विनम्रता बरतने का रहेगा.

कठिन कोशिशों से मिलेगा 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का खिताब: वर्कस्पेस पर आपकी निरंतरता, कठिन कोशिशों और प्रोफेशनलिज्म का शानदार फल आपको मिलेगा; संस्थान में एक बार फिर 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' (Employee of the Month) का प्रतिष्ठित खिताब पुनः आपकी झोली में आ सकता है, जिससे सीनियर्स के बीच आपकी साख बढ़ेगी.

अहंकार को रखें बाहर, वरना हाथ लगेगी असफलता: कार्यक्षेत्र में ग्रहों की चाल के चलते कामकाज में असफलता मिलने के कुछ सूक्ष्म योग भी बने हुए हैं; इसलिए नौकरीपेशा लोग आधिकारिक फैसलों (Official Decisions) में अपने अहंकार या ईगो को दरवाजे से बाहर रखें. आशंका है कि आपका अनावश्यक अहंकार और हठधर्मिता कार्यों की प्रगति में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती है, अतः टीम के साथ विनम्रता से पेश आएं.

सामाजिक स्तर पर मिलेगा चौतरफा सपोर्ट: सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में मित्रों (Friends), परिवार और मजबूत राजनीतिक संपर्कों (Political Support) का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके सार्वजनिक कार्यों में गति आएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा घर के रिनोवेशन में परिजनों से आर्थिक सहायता और जीवनसाथी संग खुशनुमा शाम बिताने का सुंदर योग बना रहा है.

घर के रिनोवेशन में मिलेगी आर्थिक मदद: यदि आप अपने मकान या घर के नवीनीकरण (Renovation) का कार्य शुरू कराने का विचार कर रहे हैं, तो इस काम के लिए आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से पर्याप्त आर्थिक सहायता और संबल प्राप्त होगा.

लव व लाइफ पार्टनर संग मजेदार रहेगी शाम: अपने लव पार्टनर और जीवनसाथी (Life Partner) के साथ आज की शाम बिताना बेहद सुकून भरा, मजेदार और यादगार साबित होगा; आपसी बातचीत से मन प्रफुल्लित रहेगा और रिश्तों में नई ताजगी आएगी.

विजयादशमी पर घर में उल्लास: दशहरे के पावन महापर्व पर अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक रूप में घर में विशेष मिठास और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन कैंपस प्लेसमेंट की गंभीर तैयारियों में जुटने का है. छात्र-छात्राएं आगामी कैंपस प्लेसमेंट (Campus Placement) को लेकर अभी से पूरी तरह सतर्क हो जाएं और अपनी कमर कस लें; तकनीकी ज्ञान और कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने पर अभी से किया गया काम आपको मनचाही कंपनी में सिलेक्शन दिलाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपकी राशि में चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, बलिष्ठ और अत्यंत शक्तिशाली रहेगा. मानसिक तनाव और अहंकार से बचने के लिए खुद को शांत रखें. सुपाच्य सात्विक आहार लें, भरपूर जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर चमेली का तेल, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें तथा 'सुंदरकांड' अथवा 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. साथ ही आज कार्यक्षेत्र के उपकरणों या बही-खातों का पूजन करें और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें. इससे आपकी राशि में स्थित चंद्रमा से बुद्धि और शक्ति का सही उपयोग होगा, मालव्य योग से आर्थिक संकट दूर होंगे, कार्यक्षेत्र में अहंकार से मुक्ति मिलेगी, 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का सम्मान स्थायी होगा और घर के रिनोवेशन का कार्य बिना बाधा संपन्न होगा.

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