Makar Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान सुख, विद्या, बुद्धि, योजनाएं, अनुभव का लाभ व मानसिक स्फूर्ति स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (छठे भाव) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको संतान पक्ष की ओर से सुख, सहयोग और प्रसन्नता की मजबूत संभावनाएं बनेंगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए सपनों को हकीकत में बदलने, अनुभव की शक्ति पहचानने और समय का सदुपयोग करने का रहेगा.

सपने सच करने का सही समय: बिजनेसमैन को अब बिना देर किए अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और सपनों को सच करने के ठोस प्रयासों में पूरी निष्ठा से लग जाना चाहिए.

अनुकूल समय व कार्यक्षमता: व्यावसायिक दृष्टि से समय काफी हद तक आपके अनुकूल रहेगा; परंतु इस सुनहरे समय का अधिकतम सदुपयोग कर पाना पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत कार्यक्षमता और अनुशासन पर निर्भर करता है.

अनुभव की ताकत को पहचानें: बिजनेस में केवल पूंजी, ऊर्जा और साहस ही काफी नहीं होते; सबसे महत्वपूर्ण विषय 'अनुभव' होता है. कई बार पूंजी और मेहनत पीछे रह जाती है और अनुभवी व्यक्ति सही रणनीति से आगे निकल जाता है; इसलिए अपने फील्ड के अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से ऊर्जावान कार्यशैली, सरकारी कर्मियों को चुनौती और मार्केटिंग में व्यस्तता का रहेगा.

पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से गजब की फुर्ती: शुभ पारिजात और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आपकी सेहत उत्तम रहेगी और आपके भीतर गजब की शारीरिक व मानसिक फुर्ती देखने को मिलेगी. आप हर जटिल काम को फटाफट निपटा लेंगे, जिससे आपके पास अतिरिक्त समय बचेगा; अब उस बचे हुए समय का सदुपयोग करियर अपस्किलिंग में करना आपको खुद तय करना होगा.

सरकारी कर्मियों पर बढ़ेगा कार्यभार: सरकारी विभाग में कार्यरत (Govt Employees) जातकों के ऊपर आज अचानक काम का बोझ बढ़ सकता है; सभी फाइलों व जिम्मेदारियों को तय समय सीमा में पूरा करना आपके लिए एक कड़ी चुनौती साबित होगा.

मार्केटिंग वालों की फेस्टिव व्यस्तता: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आगामी फेस्टिवल सीजन की तैयारियों और टारगेट्स को देखते हुए अभी से ही काफी व्यस्त रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा संतान सुख और दांपत्य जीवन में मधुरता लेकर आया है.

संतान से सुख की प्राप्ति: संतान की ओर से पूरा आदर, सहयोग और सुख प्राप्त होगा; उनकी किसी अच्छी आदत या उपलब्धि से मन शांत व संतुष्ट रहेगा.

दांपत्य में प्रगाढ़ प्रेम: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ गहरा प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी. वहीं प्रेमी युगलों (Love Birds) के लिए आज का दिन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराने का है. छात्रों को किसी महत्वपूर्ण एकेडमिक एग्जाम या कॉम्पिटिटिव टेस्ट में शानदार सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शुभ योगों के प्रभाव से आपकी शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. हालांकि, सरकारी कर्मचारियों और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अत्यधिक कार्यभार के कारण शाम को आंखों में भारीपन या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. भोजन का समय तय रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें सफेद या गुलाबी पुष्प अर्पित करें और मखाने की खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल या वस्त्र दान करें; इससे 5वें चंद्रमा से संतान सुख बढ़ेगा, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से कार्यक्षेत्र में फुर्ती व सफलता मिलेगी, व्यापार में अनुभव का लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज निर्विघ्न पूरे होंगे.

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