Capricorn Horoscope today: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, विदेशी संपर्क, कानूनी उलझनें, अचानक खर्चे व मानसिक दबाव स्थान) में संचार करेंगे. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज विदेशी संपर्कों या दूरस्थ डील्स में लापरवाही के कारण आर्थिक हानि होने की आशंका बन रही है, अतः अत्यधिक सतर्क रहें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए बजट नियंत्रण, सावधानीपूर्वक लेन-देन और समय की पाबंदी का रहेगा. बिजनेस में आर्थिक हानि होने की आशंका बनी हुई है, विशेषकर निर्माण सामग्री (Construction Material) की बढ़ती कीमतों के कारण लागत और बजट का संतुलन बिगड़ सकता है. बाजार में अकारण ही किसी कारोबारी या ग्राहक के साथ मतभेद उभर सकते हैं; खर्चों की अधिकता रहेगी किंतु आमदनी सीमित रहेगी. अधिक और त्वरित मुनाफा कमाने के लालच में किसी के बहकावे में बिल्कुल न आएं. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण बिजनेसमैन की जरा सी लापरवाही या लेट-लतीफी के चलते हाथ आई कोई महत्वपूर्ण डील अटकने की प्रबल संभावना है, इसलिए समय पर फैसले लें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संयम, एकाग्रता और गलतियों से बचने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन मानसिक तनाव को खुद पर बिल्कुल हावी न होने दें और जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें. कुछ एंप्लॉयड पर्सन को पेशेवर मोर्चे पर अप्रत्याशित समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. ऑफिस में काम का दबाव काफी बढ़ा रहेगा; ऐसे में आपकी एक छोटी सी लापरवाही या भूल भी आपके लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए हर फाइल और ईमेल को दोबारा जांचकर ही आगे बढ़ाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा का गोचर भावनात्मक संबल की मांग कर रहा है. प्रेम जीवन (Love Life) में आज आपसी स्नेह और भावनात्मक राहत की कुछ कमी महसूस हो सकती है. इस वीकेंड (Weekend) पर अपने परिवार के सभी सदस्यों की छोटी-छोटी खुशियों का विशेष ख्याल रखें; कभी-कभी उनकी पसंद की चीजें या उपहार घर लाकर सभी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, इससे घर का माहौल खुशनुमा और सकारात्मक बनेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अनथक अभ्यास और धैर्य का रहेगा. छात्र, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड की बारीक और तकनीकी चीजों को समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं; याद रखें कि केवल निरंतर और नियमित अभ्यास के जरिए ही आप अपने विषय और हुनर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर पाएंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक तनाव, अनिद्रा और आंखों में भारीपन की शिकायत हो सकती है. कार्यक्षेत्र का दबाव और खर्चों की चिंता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. शनिवार व श्री राधाष्टमी के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण और शनि देव की विधिवत पूजा करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और आर्थिक हानि से बचाव के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद, असहाय या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले वस्त्र का दान करें; इससे मालव्य योग के प्रभाव से विदेशी संपर्कों की हानि टलेगी, बिजनेस की अटकी डील संभलेगी और परिवार में खुशहाली आएगी.

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