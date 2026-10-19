Makar Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग, अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि मकर (प्रथम भाव यानी लग्न भाव आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, कार्यकुशलता, लीडरशिप, सीक्रेट मोड व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचरण करेंगे. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने कार्यक्षेत्र, व्यवसाय और दैनिक जीवन में असाधारण रूप से कुशल, पारंगत और निपुण साबित होंगे; आपकी त्वरित निर्णय क्षमता और कुशलता की चारों तरफ प्रशंसा होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए लोन का समय पर भुगतान करने, मार्केटिंग टीम में रणनीतिक बदलाव से ग्रोथ पाने और डील्स में स्पष्टता मिलने का रहेगा.

लोन भुगतान का आ गया है समय, इंटरेस्ट रेट से बचें: यदि आपने बिजनेस विस्तार या प्रोजेक्ट्स के लिए कोई बैंक लोन या कर्ज ले रखा है, तो अब उसके भुगतान का समय पूरी तरह आ चुका है; समय रहते किस्तों का भुगतान कर कर्ज चुकता करने के ठोस प्रयास करें, क्योंकि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट (ब्याज दर) बढ़ने की आशंका है.

मार्केटिंग टीम में बदलाव से छुएंगे नई ऊंचाइयां: बिजनेस को नई दिशा देने के लिए अपनी मार्केटिंग टीम, सेल्स स्ट्रैटेजी और प्रचार तंत्र में जरूरी फेरबदल करें; योग्य और ऊर्जावान लोगों को आगे लाने से आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

डील को लेकर पार्टी से मिलेगी पूरी क्लैरिटी: व्यावसायिक साझेदारों या संबंधित पार्टी द्वारा किसी अटकी हुई डील या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बिजनेसमैन को स्पष्ट स्थिति (Clarity) प्राप्त होगी; इस पारदर्शिता से आपका संशय दूर होगा और आप पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन फोन साइड में रखकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, हर सहकर्मी से अच्छे संबंध रखने और वर्कस्पेस पर 'सीक्रेट मोड' ऑन रखने का रहेगा.

फोन साइड में रखकर करें काम, बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी: ऑफिस में नौकरीपेशा लोग काम के दौरान अपने मोबाइल फोन को साइड में रखकर केवल और केवल अपनी आधिकारिक फाइलों और प्रोजेक्ट्स पर पूरा फोकस करें; इससे न सिर्फ काम में गलतियां नहीं होंगी बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी में जबर्दस्त इजाफा होगा.

वर्कस्पेस पर हर एक व्यक्ति से बनाकर रखें संबंध: कार्यस्थल पर अपने उच्चाधिकारियों, सहकर्मियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक, हर एक व्यक्ति के साथ मधुर और सम्मानजनक संबंध बनाकर रखें; याद रखें कि काम के क्षेत्र में कब किससे और कहां काम पड़ जाए, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता.

सीक्रेट मोड ऑन रखें, गोपनीय रखें अपनी प्लानिंग: आज वर्कप्लेस पर आपका 'सीक्रेट मोड' (Secret Mode) पूरी तरह ऑन रहना चाहिए; अपने आगामी प्रोजेक्ट्स, ट्रांसफर या पदोन्नति से जुड़ी आगे की प्लानिंग किसी से भी शेयर न करें और चुपचाप, शांति से अपना काम निपटाते रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा देवालय दर्शन, घर में मांगलिक कार्य और सामाजिक-राजनीतिक मंचों पर आपकी चर्चा का सुंदर योग बना रहा है.

परिवार के साथ देवालय दर्शन व धार्मिक अनुष्ठान: महानवमी के पावन पर्व पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर किसी प्रसिद्ध देवालय, मंदिर या सिद्धपीठ में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाना हो सकता है; घर में मांगलिक और शुभ कार्य संपन्न होंगे.

सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर होगी आपकी ही चर्चा: सामाजिक मंचों और राजनीतिक हलकों में आपकी सूझबूझ, नेतृत्व क्षमता और जनकल्याणकारी छवि को लेकर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सकारात्मक चर्चा होगी; आपका मान-सम्मान व प्रभाव बढ़ेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन ऊर्जा और श्रेष्ठ प्रदर्शन का है. स्पोर्ट्स पर्सन का एनर्जी लेवल (Energy Level) आज मैदान पर बेहद ऊंचा और मजबूत रहेगा; इसी उच्च ऊर्जा और एकाग्रता के दम पर वे अपने खेल में शानदार प्रदर्शन करने और रिकॉर्ड बनाने में सफल होंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई में कार्यकुशलता और समय प्रबंधन दिखाने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपकी राशि में चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, सक्रिय और तरोताजा रहेगा. दिनभर के अनुशासन और पूजा-पाठ से मन शांत रहेगा. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान को दें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को नारियल, चुनरी, लाल/श्वेत पुष्प और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही आज सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें, परिवार सहित देवालय जाकर दर्शन करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें.

इससे आपकी राशि में स्थित चंद्रमा से कार्यकुशलता निखरेगी, मालव्य योग से आर्थिक स्थिति संभलेगी, बिजनेस लोन के समय पर भुगतान से कर्ज का बोझ उतरेगा, वर्कप्लेस पर सीक्रेट मोड से विरोधी मात खाएंगे और परिवार में सुख-शांति व मांगलिक उत्सव का वास होगा.

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