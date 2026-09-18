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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का मकर राशिफल 18 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से प्रॉफिट पर फोकस, पारिजात-प्रीति योग से मिलेगा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका

आज का मकर राशिफल 18 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से प्रॉफिट पर फोकस, पारिजात-प्रीति योग से मिलेगा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका

आज का मकर राशिफल 18 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से प्रॉफिट में वृद्धि, पारिजात योग से भूमि-वाहन में लाभ, ऑफिस में मिलेगा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Sep 2026 03:10 AM (IST)
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Capricorn Horoscope today: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, प्रॉफिट, नेटवर्क, महत्वाकांक्षा पूर्ति व उपलब्धियां स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको केवल उन्हीं रणनीतियों पर काम करना चाहिए जिसमें आपका वास्तविक प्रॉफिट और वित्तीय लाभ छिपा हो. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मनोवांछित परिणामों, कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव और भूमि-वाहन के सौदों में लाभ का रहेगा. पारिजात और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से कारोबार में मनचाहे और बेहद अनुकूल नतीजे हासिल होंगे; विशेष रूप से भूमि, भवन, रियल एस्टेट और वाहन संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में जबर्दस्त सुधार और मुनाफा देखने को मिलेगा. बिजनेस में चारों तरफ से लाभ की मजबूत स्थितियां बनेंगी; इस समय आप अपनी कार्यप्रणाली (Work Process) में कुछ जरूरी बदलाव करेंगे, जो भविष्य के लिए पूरी तरह सकारात्मक और फलदायी साबित होंगे. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन चौतरफा सकारात्मक रहने से पुरानी व्यावसायिक चिंताओं और परेशानियों में भारी कमी आएगी. राजनीति (Politics) या सार्वजनिक जीवन से जुड़े कारोबारियों को भी आज विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बाधाओं को मात देने, प्रोजेक्ट की कमान संभालने और व्यक्तित्व के प्रभाव से पहचान बनाने का रहेगा. वेतनभोगी (Salaried) लोग वर्कप्लेस पर आ रही तमाम पुरानी तकलीफों और चुनौतियों को आसानी से दूर करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और संस्थान में नई जिम्मेदारियां प्राप्त करेंगे. वर्कस्पेस पर आपके व्यक्तित्व और प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे आप कलीग्स और अधिकारियों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे. ऑफिस में आपकी कड़ी मेहनत और सटीक डिसीजन (निर्णय) लेने की क्षमता को प्रबंधन द्वारा खुली पहचान मिलेगी; इसी प्रतिभा के बल पर आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए आगे किया जा सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण घर में खुशहाली और मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा लेकर आया है. घर का समग्र पारिवारिक वातावरण अत्यंत सुखद, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. परिजनों के साथ बैठकर घर में किसी शुभ व मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में आपसी विश्वास और समझ बढ़ने से प्रेम संबंध पहले से कहीं अधिक गहरे, परिपक्व और मजबूत होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

रिसर्च (शोध) और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों (Research & Competitive Students) के लिए आज का दिन अप्रत्याशित सफलता दिलाने वाला रहेगा. कठिन और गूढ़ विषयों के अध्ययन में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी मेहनत को विशेष लाभ व अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक तनाव में भारी कमी आएगी और ऊर्जा का स्तर उत्तम रहेगा. व्यावसायिक परेशानियों के हल होने से मन प्रफुल्लित रहेगा. शुक्रवार के दिन सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या कमल का फूल अर्पित कर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 11वें चंद्रमा के प्रॉफिट और मालव्य योग के पूर्ण शुभ प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को पीले फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे पारिजात व प्रीति योग से भूमि-वाहन के व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा, ऑफिस में प्रोजेक्ट लीडरशिप की जिम्मेदारी मिलेगी और रिसर्च छात्रों को सफलता हासिल होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Sep 2026 03:10 AM (IST)
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