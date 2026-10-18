18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग, अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव व्यय, हानि, अपरिपक्वता से नुकसान, गुप्त शत्रु, असमंजस व धैर्य की परीक्षा स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि मकर (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे. बारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज काम में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अपरिपक्वता बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है; इसलिए हर कदम पूरी गंभीरता, परिपक्वता और सोच-विचार कर ही उठाएं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए कार्यस्थल पर व्यक्तिगत उपस्थिति बनाए रखने, दिन की शुरुआत के असमंजस से उबरने और खर्चों पर लगाम लगाने का रहेगा.

व्यवसायिक स्थल पर खुद उपस्थित रहना है जरूरी: इस समय अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान या ऑफिस पर आपकी स्वयं की शारीरिक उपस्थिति रहना बेहद अनिवार्य रहेगा; ग्रह आज आपके धैर्य और सहनशीलता की कड़ी परीक्षा लेंगे, इसलिए कर्मचारियों के भरोसे सब कुछ छोड़ने की गलती न करें.

दिन की शुरुआत में असमंजस और चिंताएं: दिन की शुरुआत (Day Starting) में कारोबारियों के मन में किसी विशेष डील, निवेश या कार्य को लेकर भारी असमंजस और अनिर्णय की स्थिति बनी रह सकती है; सुबह-सुबह आप बेवजह की मानसिक चिंताओं से घिरे रह सकते हैं, लेकिन शांत रहकर फैसले लें.

बिजनेस एक्सपेंडिचर में तेजी से बिगड़ेगा बजट: व्यापार में दैनिक खर्चों (Expenditures) में अचानक तेजी बनी रहेगी; अनियोजित खरीद और आकस्मिक खर्चों के चलते नकदी का संकट आ सकता है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों को तुरंत रोकें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन लापरवाही से बचने, मीटिंग में सकारात्मक चर्चा, गुप्त शत्रुओं से सतर्कता और शाम को विपरीत परिस्थितियों से संभलने का रहेगा.

लापरवाही से नुकसान का खतरा व मीटिंग में सकारात्मकता: कार्यक्षेत्र में आपकी किसी छोटी सी लापरवाही के कारण बड़ा नुकसान होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए अत्यधिक सतर्क रहें; राहत की बात यह रहेगी कि ऑफिस की मीटिंग में किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रबंधन के साथ आपकी सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा होगी.

गुप्त शत्रुओं और विरोधियों से रहें विशेष सतर्क: ऑफिस में अपने गुप्त शत्रुओं (Hidden Enemies) और ईर्ष्यालु विरोधियों से विशेष रूप से सावधान रहें; वे आपके अच्छे-भले काम में अचानक अड़चन डालने और सीनियर्स के सामने आपकी छवि को बिगाड़ने का कुत्सित षड्यंत्र रच सकते हैं.

कार्यों में रुकावट से मन दुखी, शाम को बढ़ेंगी विपरीत परिस्थितियां: वर्कस्पेस पर आपके बनते हुए कार्यों में बेवजह की रुकावटें आने से आपका मन अंदर से दुखी व खिन्न हो सकता है; ध्यान रखें कि शाम होते-होते ग्रह स्थितियां और अधिक विपरीत हो सकती हैं, इसलिए किसी से भी उलझने से बचें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा परिवार का सहारा देने वाला रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव की ओर संकेत कर रहा है.

परिवार का मिलेगा पूरा साथ, दांपत्य रहेगा सामान्य: बाहर की तमाम उथल-पुथल के बीच घर-परिवार के सदस्यों का पूरा नैतिक और भावनात्मक साथ आपको संबल देगा; वैवाहिक जीवन (Married Life) आम तौर पर सामान्य और शांत बना रहेगा.

प्रेम जीवन में परेशानियों से दो-चार हाथ होने के संकेत: लव लाइफ (Love Life) के मोर्चे पर आज स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती हैं; पार्टनर के साथ गलतफहमी, संवादहीनता या किसी तीसरे के हस्तक्षेप के चलते आपको कई भावनात्मक परेशानियों से दो-चार हाथ होना पड़ेगा, इसलिए वाणी में संयम रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बचाने और योग का सहारा लेने का है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में एकाग्रता (Concentration) की भारी कमी आ सकती है; मन के भटकाव को रोकने के लिए अपनी दैनिक लाइफस्टाइल में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को अनिवार्य रूप से शामिल करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में भारीपन, पैरों में दर्द और मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है. शाम के समय मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें. सात्विक व हल्का आहार लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी (मां दुर्गा के आठवें स्वरूप) की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें और दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन कर कन्याओं को हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे बारहवें भाव के चंद्रमा से होने वाली अपरिपक्वता, गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र, कार्यक्षेत्र की रुकावटें और खर्चे शांत होंगे, व्यापार में धैर्य व स्थिरता आएगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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