Aaj Ka Makar Rashifal 18 November 2026: आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अक्षय आंवला नवमी के पावन अवसर पर चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो आपकी राशि से दूसरे यानी धन और कुटुंब भाव में स्थित रहेंगे. दूसरे भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज पैतृक संपत्ति या धन की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि, सुनफा और ध्रुव योग आपके व्यापार और करियर को नई दिशा देने वाले साबित होंगे. हालांकि, धन भाव में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसलिए पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए अपनी जीवनशैली को संयमित रखना और अटकलों से दूर रहना बेहद जरूरी होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 18 November 2026)

दिनांक: 18 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय आंवला नवमी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और ध्रुव योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि (दूसरे भाव) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Auspicious News & Financial Stability)

ध्रुव योग के शुभ निर्माण से व्यापारियों को आज अपने कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी या शुभ सूचना मिल सकती है. व्यावसायिक मोर्चे पर आज आपको अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर और मजबूत करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे.

जो लोग नए सिरे से व्यापार शुरू कर रहे हैं, उन्हें अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी और अधिक कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है. निरंतर प्रयासों से जल्द ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे.

करियर और नौकरी (Humility & Major Project Gains)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत और विनम्र स्वभाव ही सफलता की असली कुंजी साबित होंगे. आज आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों (सीनियर्स) के साथ संबंध काफी मधुर रहेंगे, जिसका सीधा लाभ आपको किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में जिम्मेदारी मिलने के रूप में प्राप्त होगा.

ध्यान रखें कि आज कार्यक्षेत्र या निवेश से जुड़े किसी भी तरह के कयास या तुक्के लगाने के लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Lifestyle Discipline & Focus Control)

पारिवारिक जीवन में आज कुछ अशांति या तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी मुख्य वजह आपकी अनियमित या खर्चीली जीवनशैली हो सकती है; परिजनों की भावनाओं का सम्मान करें और अपनी आदतों में सुधार लाएं.

ग्रहण दोष के प्रभाव से विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों का ध्यान आज अपने मुख्य लक्ष्य और क्षेत्र से भटक सकता है. भटकाव से बचें और एकाग्रता बनाए रखें.

लकी कलर: पिंक

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

बुधवार व आंवला नवमी विशेष अचूक उपाय

अक्षय आंवला नवमी और बुधवार के इस शुभ संयोग पर चंद्र-राहु ग्रहण दोष के नकारात्मक असर को कम करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन कर उसके नीचे दीपक जलाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला, काले तिल या हरी मूंग का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करने से पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

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