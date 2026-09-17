Capricorn Horoscope today: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि मकर होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े भाई-बहन, उपलब्धियां, सामाजिक दायरा व कर्तव्य पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने सामाजिक, पारिवारिक और पेशेवर कर्तव्यों को गहराई से पहचान कर उन्हें पूरी निष्ठा से पूरा करने की आवश्यकता है. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने, लीडरशिप दिखाने और भारी आर्थिक लाभ कमाने का रहेगा. कारोबारियों को उपलब्ध समय का भरपूर और पर्याप्त सदुपयोग करते हुए अपने पिछले काफी समय से अटके पड़े अधूरे कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लेना चाहिए. बिजनेसमैन के आत्मविश्वास (Self-Confidence) में जबर्दस्त वृद्धि देखने को मिलेगी; आपके इसी बढ़े हुए आत्मबल और कार्यशैली के चलते आप बाजार में विभिन्न पार्टियों, सप्लायर्स और ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध (Famous) होंगे. आज बिजनेस में आपकी प्रभावी लीडरशिप (नेतृत्व क्षमता) और सटीक समय पर लिए गए सही रणनीतिक निर्णय संस्थान को बहुत बड़ा अप्रत्याशित आर्थिक फायदा दिला सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक कार्यप्रणाली, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सीनियर्स को प्रभावित करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आप पूरी तरह सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने सभी पुराने लंबित (Pending) आधिकारिक कार्यों को तेजी से निपटाने में व्यस्त रहेंगे. ऑफिस में किसी भी प्रकार के उभरते विवाद या कहासुनी में एंप्लॉयड पर्सन अपनी परिपक्व समझदारी और कूटनीति का परिचय देते हुए उस विवाद को पूरी तरह टालने या सुलझाने का प्रयास करें. वर्कप्लेस पर हर काम को अत्यधिक बारीकी, सटीकता और डिटेलिंग से करने की आपकी आदत सीनियर्स और उच्चाधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेगी, जिससे आने वाले समय में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण दांपत्य जीवन में गहरा सामंजस्य और विश्वास लेकर आया है. आज आपका लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) आपकी अनकही भावनाओं, काम के दबाव और प्राथमिकताओं को बेहद खूबसूरती से समझेगा. उनके इस भावनात्मक सहयोग से आप दोनों के रिश्ते में आपसी भरोसा और प्रेम कई गुना अधिक मजबूत होगा. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल उत्तम रहेगा और घर में शांति का वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन ज्ञानार्जन और गुरु कृपा प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर रहेगा. छात्रों को अपने गुरुजनों (Mentors) अथवा गुरु तुल्य वरिष्ठ प्रबुद्ध लोगों का प्रत्यक्ष सानिध्य, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा; जीवन में ऐसे दुर्लभ अवसर कम ही मिलते हैं, इसलिए जब भी यह सुअवसर मिले तो इसका अपनी पढ़ाई और करियर की दिशा तय करने में पूरा-पूरा लाभ अवश्य उठाएं.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक संतोष, नई ऊर्जा और शारीरिक स्फूर्ति का स्तर ऊंचा रहेगा. लंबित कार्यों के पूरे होने से तनाव काफी हद तक घटेगा. हालांकि, लगातार स्क्रीन पर काम करने या बारीकी से कार्य करने के दौरान आंखों पर थोड़ा दबाव पड़ सकता है. गुरुवार के दिन पौष्टिक, सात्विक और ताजा भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के बीच में हल्का विश्राम जरूर लें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल व थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. 11वें चंद्रमा के पूर्ण लाभ और मालव्य योग की शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, बेसन की मिठाई या भोजन का दान करें और अपने गुरु या शिक्षकों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, ऑफिस में विवाद टलेंगे, सीनियर्स की सराहना मिलेगी और दांपत्य जीवन में भरोसा बढ़ेगा.

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