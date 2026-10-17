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आज का मकर राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से खर्चों पर सूक्ष्म नजर, फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा अलर्ट, जॉब चेंज में सावधानी व पारिवारिक तनाव

आज का मकर राशिफल 17 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से खर्चों पर नजर, फैक्ट्री में फायर सेफ्टी का अलर्ट, जॉब चेंज में सावधानी, पारिवारिक तनाव से बचें! पढ़ें मां कालरात्रि का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग, शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव व्यय, हानि, अनपेक्षित खर्चे, सुरक्षा सतर्कता, कार्यक्षेत्र चुनौतियां व घरेलू तनाव स्थान) में संचरण करेंगे. बारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अपने खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है; बजट की छोटी-छोटी बातों और हर बारीक वित्तीय पहलू पर पैनी नजर बनाकर रखें ताकि अनचाहे आर्थिक नुकसान से बचा जा सके. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा दुरुस्त करने, पार्टनर के असहयोग से चिंता और बजट प्रबंधन का रहेगा.

फैक्ट्री व शॉप में फायर सेफ्टी करें दुरुस्त: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपने कारखाने (Factory), गोदाम और दुकान (Shop) में आग बुझाने व फायर संबंधित सभी सुरक्षा उपकरणों और व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है; लापरवाही के चलते शॉर्ट सर्किट या आग लगने की आशंका बन रही है, इसलिए सुरक्षा से कोई समझौता न करें.

पार्टनर का सपोर्ट न मिलने से चिंता: बिजनेस में साझेदारी (Partnership) के अंतर्गत आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से अपेक्षित सहयोग और तालमेल नहीं मिल पाएगा; उनके असहयोगपूर्ण रवैये के चलते आप मानसिक रूप से काफी चिंता और दबाव में रह सकते हैं.

खर्चों की छोटी-छोटी बातों पर दें ध्यान: द्वादश चंद्रमा के प्रभाव से अचानक होने वाले छोटे-मोटे खर्चे मिलकर बड़ा रूप ले सकते हैं; इसलिए फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं और किसी भी नए जोखिम भरे वित्तीय सौदे से दूर रहें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन करियर की चिंताओं के बीच लक्ष्य पर टिके रहने, जॉब कंफर्म होने के बाद ही अगला कदम उठाने और वर्कस्पेस की समस्याएं सुलझाने का रहेगा.

करियर को लेकर चिंता, लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास रखें जारी: नौकरी और करियर को लेकर मन में कुछ अनिश्चितता, तनाव और परेशानी रह सकती है; लेकिन निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, अपनी हिम्मत बनाए रखें और अपने मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें.

जॉब चेंज की प्लानिंग में बरतें सावधानी: यदि आप वर्तमान नौकरी छोड़कर नई जॉब तलाशने या जॉब चेंज (Job Change) करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं; पहले नई जॉब का ऑफर लेटर और जॉइनिंग पूरी तरह कंफर्म हो जाने दें, उसके बाद ही वर्तमान संस्थान छोड़ने की अंतिम योजना बनाएं.

वर्कस्पेस की पुरानी समस्याएं सुलझाएं: कार्यक्षेत्र में पिछले कुछ समय से जो समस्याएं और गतिरोध चले आ रहे हैं, उन्हें समझदारी और बातचीत के जरिए दूर करने का गंभीर प्रयास करें ताकि काम का माहौल सहज हो सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा घरेलू मोर्चे पर तनाव, कठोरता और गहरा चिंतन करने का संकेत दे रहा है.

घरेलू मोर्चे पर तनाव और कठोरता: परिवार है तो सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद और छोटे-मोटे विवाद होना स्वाभाविक है; आज घरेलू मोर्चे पर कुछ खिंचाव, तनाव और संबंधों में कठोरता देखने को मिल सकती है.

परिवार का माहौल सोचने पर करेगा मजबूर: घर का अशांत या गंभीर वातावरण आपको कुछ समय के लिए गहरे चिंतन में डाल देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा; वाणी में नरमी लाएं और परिजनों की बात को धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपने डर पर विजय पाने का है. छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई, परीक्षा और भविष्य को लेकर मन में उपजे अनचाहे डर, घबराहट और चिंताओं को दूर करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और अपने शिक्षकों (Teachers) पर पूरा भरोसा करें; उनका मार्गदर्शन आपके मन के संशय को समाप्त करेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से अनिद्रा, आंखों में जलन, सिरदर्द और पैरों में थकान रह सकती है. अत्यधिक तनाव से बचें और प्राणायाम का सहारा लें. सुपाच्य सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य/मालपुए का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे बारहवें भाव के चंद्रमा से होने वाले व्यर्थ के खर्चे व अग्नि संबंधी भय दूर होंगे, करियर में स्थिरता आएगी, वर्कस्पेस की समस्याएं हल होंगी और पारिवारिक तनाव शांत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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